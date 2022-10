Auf dem Weg zu agilen Workflows sind viele Unternehmen scheinbar weit gekommen: Sie haben in den digitalen Arbeitsplatz investiert und nutzen ihn als Plattform für Kommunikation, Kollaboration und effizientes Arbeiten. Jede Interaktion mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden ist digital, und Zusammenarbeit findet überall, jederzeit und von jedem Gerät aus statt. So jedenfalls das Wunschdenken auf Management-Ebene. Doch der Digital Workplace aus einem Guss ist eine Idealvorstellung, die in der Praxis selten erreicht wird. Dazu sind die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt zu divers, und sie entwickeln sich zu dynamisch.

Bremsen durch heterogene Datenablage lösen

Viele Unternehmen beschäftigen sich zwar intensiv mit den Anwendungen, die sie am digitalen Arbeitsplatz einsetzen, aber nicht mit der Datenablage. Mitarbeitende haben es typischerweise mit einem Mix aus Tool-Einzellösungen und Datenspeichern zu tun. Sie wurden für bestimmte Unternehmensfunktionen entwickelt. Oft nutzen jede Abteilung und jedes Team ein eigenes Ablagesystem basierend auf Ordnern und Dateien. Meist wird der von der jeweiligen Applikation vorgesehene Datenspeicher genutzt - oder Speicherplatz, der gerade zur Verfügung steht, etwa Onedrive oder einfach der lokale Speicher auf dem eigenen Rechner.

Zwangsläufig wachsen Datensilos: redundante Inhalte und Dokumente in unterschiedlicher Ausprägung, die an unterschiedlichen Orten lagern und isoliert in Anwendungen verfügbar sind. Der digitale Content-Stapel wird dadurch immer unübersichtlicher.

Klarheit und Kontrolle für Unternehmensdaten

Datensilos stehen für doppelte Datenhaltung, Versionskonflikte und Inkonsistenzen. Sie erschweren die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und den Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern. Die uneinheitliche Datenablage bremst die Produktivität und steht für eine überholte Arbeitsweise, die der Wettbewerbsfähigkeit schadet.

So verbringen Mitarbeiter rund 30 Prozent ihrer Zeit mit der Suche nach Informationen, und 25 Prozent der Dokumente werden nie wieder gefunden. 33 Prozent der Inhalte befinden sich in mehreren Systemen oder auf verschiedenen Geräten. Das belegen Studien von Asana, Gartner, IDC und Nucleus Research.

In einem Umfeld, das geprägt ist von Globalisierung, hybriden Arbeitsformen, Arbeitskräftemangel und hohem Wettbewerbsdruck müssen sich Unternehmen immer flexibler anpassen. Viele Organisationen konzentrieren sich dazu auf verbesserte digitale Lösungen. Sie wollen einen Weg finden, um Medienbrüche bei der digitalen Arbeit zu vermeiden und Interoperabilität zwischen den einzelnen Anwendungen sicherzustellen. Auch Mitarbeitende verlangen Klarheit, Struktur und Organisation.

Datenkonsolidierung ist das Gebot der Stunde. Was den meisten Organisationen am Digital Workplace zur Aggregation und Datenbereinigung fehlt, ist eine ganzheitliche Lösung für die Datenspeicherung und das Dokumentenmanagement. Der Bereich Filesharing spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn digitale Zusammenarbeit findet in den meisten Fällen rund um Dokumente statt.

Die Cloud-Content-Plattform von Box entkoppelt Inhalte von konventionellen Dateisystemen und Speichermedien. Mitarbeitende können jederzeit und unabhängig von ihrem Standort auf Dateien zugreifen. Sie nutzen weiterhin ihre gewohnten Anwendungen und brauchen sich um eine einheitliche Speicherung und sichere Bereitstellung keine Gedanken mehr zu machen.

Zentraler Content-Hub für den Digital Workplace

Die Box Content Cloud ist die Informationsbasis für alle Prozesse, Abteilungen und Standorte. Box stellt einen digitalen und nahtlosen Arbeitsfluss mit Dokumenten und Dateien im Unternehmen und nach außen sicher. Die Grundidee: Die Content Cloud ersetzt uneinheitliche Datenablagen und Dokumentenspeicher durch einen zentralen Content-Hub für die Organisation, Sicherung und gemeinsame Nutzung von Inhalten im gesamten Unternehmen. Box bildet damit ein solides Fundament für den digitalen Arbeitsplatz mit weitreichendenden Mehrwerten: Die Fokussierung auf ein einziges Enterprise-Content-Management-System (ECM) verschlankt die Datenlandschaft, senkt die IT-Kosten und beseitigt digitale Ablenkungen.

Erfassen, verwalten, aufbewahren, schützen, signieren und bereitstellen lassen sich Dokumente und Informationen aller Art -egal, ob ein Word-Dokument, ein Google-Sheet, ein PDF, ein Bild oder eine Videodatei. Die Bündelung im Daten-Backbone von Box hilft, Inhalte effektiver zu nutzen und Informationen umfassend zu schützen.

Box macht für Mitarbeitende und Teams alle Inhalte verfügbar, die für sie relevant sind. Die Content Cloud überwacht und verwaltet den Lebenszyklus und die Zugriffe. Gleichzeitig wird ein unbeabsichtigtes doppeltes Bearbeiten und damit einhergehende Versionskonflikte und Datenredundanzen verhindert.

Zeitintensive Arbeitsschritte automatisieren

Alleinstellungsmerkmal von Box sind die über 1.500 App-Konnektoren, durch die Teams optimal mit ihren bevorzugten Produktivitätsanwendungen arbeiten können. Box bietet eine nahtlose Konnektivität zu Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Asana, Adobe Acrobat, Salesforce, Zoom und vielen weiteren Tools. Das System integriert alle Branchen und Abteilungen wie Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Entwicklung, Verwaltung, Rechtswesen und Finanzen. Egal, welche Apps ein Unternehmen einsetzt: Die Box Content Cloud fördert das nahtlose Co-Working aller Beteiligten, vermeidet Kontextwechsel und verhindert Inhaltsfragmentierung.

Weiterer Pluspunkt: Die Box-Umgebung automatisiert zeitintensive Arbeitsschritte am Digital Workplace. Maßgeschneiderte Workflows, die im Zusammenhang mit Inhalten stehen, laufen dank der Content Cloud digital, einheitlich und damit beschleunigt ab. Mit Workflow-Vorlagen gelingt der Start im Handumdrehen. Dazu bildet Box wichtige Funktionen durch eigene Tools ab, die sonst mit Einzelanwendungen von anderen Anbietern abgedeckt werden müssten. Das spart Kosten, vereinfacht die Administration und erhöht die Sicherheit und Compliance.