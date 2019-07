Wie lassen sich Kommunikation und Kollaboration verbessern? Wie arbeiten Projektteams effizienter? Welche Tools können in Sachen Forschung und Entwicklung unterstützen? Diese Fragen standen auf der digitalen Agenda einer mittelständischen Industriefirma.

Das Unternehmen aus Süddeutschland beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter und entschied sich für den Weg in die Cloud. Schnell erwiesen sich die historisch gewachsenen Security Policies des familiengeführten Betriebs dabei als größter Stolperstein. Dieser erfüllte vor allem einen "Zweck": die Mitarbeiter auszubremsen.

Wenn IT Security zum Hemmschuh wird

Zu kompliziert, zu wenig zeitgemäß, zu wenig nutzerfreundlich lauteten die Attribute des hochkomplexen Regelwerks. Ganz konkret heißt das: Im Arbeitsalltag konnten die Mitarbeiter nicht einschätzen, welche Daten sie in der Cloud ablegen dürfen und welche nicht. Sie hätten alle Daten über ein vierstufiges Klassifizierungsprogramm bewerten müssen - und waren damit schlicht überfordert. Die Idee der schnelleren Kommunikation zwischen Internen und Externen drohte in der Folge zu scheitern.

In dieser Situation setze sich das Projektteam "Future Workplace" mit den internen IT-Security-Spezialisten und den externen Beratern von DXC zusammen. Das Ergebnis ist ein Paradigmenwechsel in der Informationssicherheit: Statt der bisherigen vier Stufen der Datenklassifizierung reichen nun zwei, weil die Mitarbeiter nur noch zwischen internen und öffentlichen Daten differenzieren. Als öffentliche Daten gelten zum Beispiel auch die Speispläne der Kantine. Oder anders ausgedrückt: Interne Daten sind sensible Daten, die einen besonders hohen Schutzstandard genießen.

Sicherheits-Policies mit Pragmatismus

Im nächsten Schritt stand die Einführung der cloudbasierten Softwarelösung Office 365 an. Ziel war hier, möglichst praxisnah zu arbeiten und sich an die Arbeitsabläufe der Belegschaft zu halten. Daher versammelten sich Projektleiter, Vertreter aus dem Business, Fachleute aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie Informatiker des Unternehmens. Schnell kristallisierte sich im Laufe der Diskussion eine einfache Formel heraus: Je weniger Unsicherheit bei den Anwendern, desto besser das Niveau von Datenschutz und Datensicherheit.

Binnen weniger Monate entwickelte das Unternehmen daraufhin ein maßgeschneidertes Regelwerk für die IT-Sicherheit. Datensicherheit ist für die Sachbearbeiter nun kein undurchschaubarer Paragrafen-Dschungel mehr, sondern ein nachvollziehbarer Vorgang, bei dem der Schutz über Hintergrund-Services abgebildet wird. Dabei sichert ein eigenes Identitätsmanagement-System die Zugriffsberechtigungen und sorgt somit für ein weiter optimiertes Schutzniveau.

Technologie ist allerdings nur ein Aspekt, wenn es um Security in der Cloud geht. Eine andere ist der "Faktor Mensch" - der regelmäßig als schwächstes Glied in der Sicherheitskette von Unternehmen gilt. In Kooperation mit DXC Technologies hat das Unternehmen deshalb eine Security-Awareness- und Schulungskampagne entworfen. So gestalten die Mitarbeiter die Sicherheitskultur aktiv mit, statt nur ein Rädchen im Getriebe zu sein.

Weniger Risiko, mehr Eigenverantwortung

"So einfach wie möglich, aber nicht einfacher" - diese Worte von Albert Einstein inspirieren heute die Datenpolitik des mittelständischen Industriebetriebs. Die besondere Stärke der jetzt umgesetzten Lösung sehen die Entscheider darin, dass Mitarbeiter Risiken schnell erkennen und fähig sind, diese zu managen und gegebenenfalls proaktiv zu melden. Im Feld Forschung und Entwicklung ist das besonders wichtig.

Insgesamt fällt das Fazit durchweg positiv aus: Office 365 bildet die Grundlage für mehr Collaboration und optimierte Kommunikation. Die Mitarbeiter tauschen sich sowohl untereinander als auch mit Partnern über Firmengrenzen hinweg agil aus. Die angestrebte, digitale Infrastruktur ist umgesetzt und in den Arbeitsalltag integriert.