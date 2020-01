In der Automobilbranche machen Materialkosten zwischen 70 und 80 Prozent vom Umsatz aus. Chef-Einkäufer spielen damit eine zentrale Rolle für das Unternehmensergebnis. Wie die DigitalisierungDigitalisierung die Rolle eines Chief Procurement Officer (CPO) verändert, untersucht die Unternehmensberatung Deloitte im Rahmen einer Studienreihe rund um AutomotiveAutomotive.

Demnach könnten bis zu 35 Prozent der Einkäuferstellen wegfallen. Das liegt in Prozessoptimierung und Automation begründet. Für die gesamte Branche skizziert Deloitte vier mögliche Szenarien:

1. Die Autobauer entwickeln sich zu Daten- und Mobilitätsmanagern: In diesem Fall müssen sich Einkäufer neue Technologien aneignen. Vor allem müssen sie lernen, sowohl mit Startups als auch mit großen Technologiekonzernen zusammenzuarbeiten.

2. Die Autobauer stagnieren: In diesem Szenario setzt die Auto-Lobby auf Abwehr. Sie nutzt ihre Marktmacht, um innovative Unternehmen auszubremsen. Die technologische Entwicklung stagniert, Endverbraucher reagieren enttäuscht.

Szenario: Heutige Autobauer arbeiten für Flotten-Manager

3. Das Auto wird zum reinen Transportmittel: Der Hype um Automarken ist verflogen. Endverbraucher wollen nicht mehr bestimmte Wagentypen besitzen, sondern schlicht von A nach B gebracht werden. Erstausrüster arbeiten für Flotten-Manager, die autonome Fahrzeuge in öffentlicher Hand verwalten. Um wirtschaftlich zu bleiben, setzen die OEMs auf Effizienz und Prozessverbesserung.

4. Erstausrüster stellen die Plattform bereit: Das Auto ist endgültig zum IT-Produkt geworden. Tech-Konzerne spielen eine größere Rolle als bisherige Automobilhersteller. Letztere differenzieren sich über das Angebot von Infotainment- und Mobilitäts-Dienstleistungen.

Egal welches Szenario sich durchsetzen wird - Deloitte sieht die Einkaufsabteilung vor zentralen Herausforderungen. Chief Procurement Officer bewegten sich in den vier Dimensionen Strategie, Prozesse, Mitarbeiter und Technologie. Deloitte rät CPOs, diese fünf Themen anzugehen:

1. Innovative Lieferanten finden: Software wird in jedem Fall eine wachsende Rolle spielen. Darauf müssen CPOs ihr Lieferanten-Portfolio vorbereiten. Sie brauchen innovative Partner, um das Zusammenspiel von Soft- und Hardware zu verstehen. Ihr Unternehmen muss digitale Dienste in die Fahrzeuge integrieren können.

2. Das technische Verständnis entwickeln, um neue digitale Einkaufsfelder zu erschließen: Laut Deloitte müssen sich Einkäufer so gut in die Technologie einarbeiten, dass sie erkennen, wo ihr Unternehmen neue Umsätze generieren kann. Sie müssen sowohl mit der eigenen Entwicklungsabteilung als auch mit Lieferanten sprechen können - auf Augenhöhe.

"Der Wind weht rauer"

3. Interne Prozesse digitalisieren und automatisieren: Der Wind weht rauer, so Deloitte. CPOs müssen in puncto Kosten und Geschwindigkeit interne Performance-Anforderungen bestehen. Cloud-basierte LösungenCloud-basierte Lösungen, AnalyticsAnalytics und Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz (KI) können helfen.

4. Shared Services nutzen und Center of Excellence aufbauen: Routinetätigkeiten lassen sich an Shared Services Center auslagern. Chef-Einkäufer können in Centers of Excellence neues Spezialwissen aufbauen.

5. Die Mitarbeiter durch den Change führen: Als Führungskräfte müssen CPOs ihre Teams auf die digitale Transformation vorbereiten. Deloitte erklärt offen, dass "in Summe" aber Stellen im Einkauf wegfallen werden.

Nikolaus Helbig, Partner und Sourcing/Procurement Lead bei Deloitte, fasst zusammen: "Der Einkauf der Zukunft wird radikal anders aussehen als heute. CPOs müssen jetzt die Weichen stellen, um diese Veränderung gestalten zu können."

Die Berater empfehlen Beschaffern, deutlich schneller Entscheidungen zu treffen. Statt dem bisherigen Entscheidungsfindungsprozess über viele Instanzen hinweg zu folgen, sollten CPOs einen Future Procurement Accelerator einrichten. In diesem sitzen zum Beispiel fachkundige Mitarbeiter, die ein gewisses unternehmerisches Denken mitbringen. Damit kommen Einkäufer in vier Schritten zur Entscheidung: Ideen auf einer Seite zusammenschreiben, Feedback einholen, in einem fünfminütigen Pitch die richtigen Ideen herausfinden und loslegen.