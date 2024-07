Welchen Nutzen bringt der Aufbau einer nachhaltig orientierten IT? Welche Maßnahmen ergreifen CIOs und IT-Manager und wovon hängt der Erfolg in der praktischen Umsetzung ab? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Studie "Nutzen und Erfolgsfaktoren von Sustainable IT", die das Beratungsunternehmen 4C Group gemeinsam mit der Universität Koblenz erstellt hat. Befragt wurden dazu 20 CIOs und Sustainable-IT-Manager aus sechs europäischen Ländern, die meisten davon stammen aus deutschen Unternehmen.

Die Chancen, die sich durch Sustainable IT ergeben, sind vielschichtig, erläutern die Studienautoren um Markus MatschiMarkus Matschi und Franziska Khamvongsa. Sie reichten von Kosteneinsparungen bis hin zu handfesten Wettbewerbsvorteilen.

Für mehr Hintergründe, Deep Dives und News aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

Die IT-Chefs könnten jedoch auch persönlich profitieren, indem sie ihre Sichtbarkeit und Reputation im Unternehmen verbessern und neue Karrieremöglichkeiten schaffen. Eine klare Strategie in Sachen Nachhaltigkeit helfe schließlich auch der IT-Organisation: Sie werde als verantwortungsvoll und zukunftsorientiert wahrgenommen und könne ihr Profil als "Enabler" schärfen.

Neue Herausforderungen für CIOs und IT-Manager

Mit dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung stehen IT-Führungskräfte vor neuen Herausforderungen. "IT-Organisationen vom Großkonzern bis zum Mittelstand sind nicht mehr nur für die technologische Effizienz, sondern auch für ökologische und soziale Aspekte verantwortlich", beobachtet Rainer Karcher, Chief Sustainability Officer & Board Member von SustainableIT.org.

Vor allem in Großunternehmen entsteht die neue Rolle des Sustainable-IT- beziehungsweise IT-Sustainability-Managers. Sie soll nachhaltige Praktiken in der IT-Organisation etablieren und dabei eng mit der Geschäftsleitung und anderen Stakeholdern zusammenarbeiten.

Sustainability in der IT und durch IT

Generell unterscheiden die Autoren zwischen "Sustainability in IT" und "Sustainability by IT". Erstere bezieht sich auf die Integration von nachhaltigen Praktiken und Maßnahmen innerhalb der IT-Organisation. Es geht also darum, umweltfreundliche Technologien und Prozesse zu nutzen, die Energieeffizienz zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck der IT-Infrastruktur zu minimieren. Ein Beispiel dafür ist, Rechenzentren zu konsolidieren, um den Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Sustainability by IT dreht sich um die Frage, wie die IT das gesamte Unternehmen, seine Prozesse und die Gesellschaft nachhaltiger machen kann. Es geht um IT-Systeme und Technologien, die nachhaltiges Wirtschaften unterstützen, soziale Verantwortung fördern und dabei helfen, ökonomische, ökologische und soziale Ziele zur erreichen. Eine intelligente Energiemanagement-Plattform kann es beispielsweise ermöglichen, den Energieverbrauch im Unternehmen zu optimieren und damit sowohl Kosten als auch CO2-Emmissionen zu reduzieren.

Die meisten Unternehmen stehen noch am Anfang

Trotz der gewachsenen Bedeutung des Themas stehen die meisten Unternehmen in Sachen Sustainable IT offenbar noch ganz am Anfang. Der Reifegrad, bezogen auf die Umsetzung einschlägiger Maßnahmen, ist der Studie zufolge gering. Organisationen mit einem mittleren bis hohen Reifegrad bilden die Ausnahme.