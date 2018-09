Die digitale Transformation zählt für Unternehmen gegenwärtig zu den größten Herausforderungen und erfordert die volle Aufmerksamkeit von CIO und IT-Abteilung. Da scheint es paradox, dass gerade jetzt vielen IT-Entscheidern zunehmend Kontrolle und Einfluss auf IT-Projekte entgleiten. Ausgerechnet die Technologie, die als Katalysator der Digitalisierung gilt - die Cloud - trägt daran große Mitschuld. Da Cloud-Applikationen einfach zu beschaffen sind, rollen die Fachabteilungen diese häufig selbst aus und finanzieren sie auch aus eigenem Budget.

Wie groß der Kontrollverlust der IT-Abteilungen bereits ist, zeigt eine Studie, die einer Kooperation von CIO und Snow Software entsprungen ist: Fast ein Viertel der in diesem Rahmen befragten IT-Manager gibt an, dass in ihrem Unternehmen die Fachabteilungen mindestens die Hälfte der IT-Ausgaben tätigen. Weitere 19 Prozent geben an, dass in ihrer Firma zwar weniger als die Hälfte der IT-Ausgaben aus den Budgets der Business Units stammt, die IT-Abteilung aber dennoch nach und nach die Kontrolle über die IT verliert.

Positionieren Sie sich neu

Die entstehende Kluft zwischen Business und IT - die "Disruption Gap" - kann dazu führen, dass die Position des CIOs erodiert. Für ihn geht es aber nicht darum, die IT wieder zu zentralisieren. Einen solchen "Kampf" würde er nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren.

Vielmehr sollte der CIO seine Funktion neu definieren und sich als zentraler Berater positionieren. So kann er in IT-Fragen Einfluss auf die Geschäftseinheiten nehmen und diese dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen - immer mit Blick auf das große Ganze und im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die Analysten von IDC gehen davon aus, dass in zwei Jahren mehr als 70 Prozent aller CIOs ein neues Rollenverständnis haben werden. Sie werden dann nicht mehr in erster Linie Manager von IT-Technologie sein, sondern vielmehr als Innovationspartner die Business Units dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele zu verwirklichen.

Vermeiden Sie Mehrkosten

Ohne eine zentrale IT-Instanz, die den Überblick behält, können schnell unnötig hohe Ausgaben entstehen. Klassische Kostenfallen sind etwa die Mehrfachbeschaffung von Services, die nicht mehr genutzt werden aber auch nicht gekündigt wurden. Oder nicht realisierte Mengenrabatte bei Software-Lizenzen oder Cloud-Diensten. Werden beispielsweise Cloud-Services ohne die entsprechende IT-Fachberatung angeschafft, fallen die Entscheidungen häufig auf der Grundlage kurzfristiger Kosteneinsparungen oder weil bestimmte Applikationen schnell verfügbar sein müssen.

Die langfristigen Kosten stehen dagegen eher selten im Fokus der Entscheider und führen später häufig zu bösen Überraschungen. Neben den finanziellen Aspekten vernachlässigen die Geschäftsbereiche bei der Beschaffung von IT-Anwendungen und -Hardware auch allzu oft risikorelevante Themen. Werden dadurch entstandene Compliance-Verstöße im Rahmen von Audits entdeckt, sind kostspielige Strafen die Folge.

Schaffen Sie Asset-Transparenz

Um seiner neuen Rolle gerecht zu werden, muss der CIO (und sein Team) jederzeit den Überblick darüber haben, wo und wie die Mitarbeiter Software und Services konsumieren. Um die notwendige Transparenz zu erlangen, braucht es eine automatische Erkennung aller Arten von Assets - angefangen bei On Premise Software, über Cloud-Dienste und Netzwerk-Infrastruktur bis hin zu mobilen Geräten, PCs, Laptops und Peripheriegeräten wie Drucker und IoT-Komponenten (Internet of Things). Hierzu braucht es eine plattformübergreifende Asset-Erkennung, die in der Lage ist, auch die Software und Geräte zu erfassen, die nicht von der IT gesteuert werden.

Doch gerade daran hapert es in vielen Unternehmen: Mehr als ein Drittel der Teilnehmer der CIO/Snow-Studie gibt zu, dass es nur die Cloud-Anwendungen erfassen kann, die von der IT-Abteilung selbst bestellt worden sind. Etwas mehr als ein Viertel kann den tatsächlichen Verbrauch nur schätzen und die Kosten erst erfassen, beziehungsweise analysieren, wenn sie bereits entstanden sind.

Schwarzmalerei ist dennoch nicht angesagt: Ein Drittel der Befragten hat nach eigenen Angaben den vollen Überblick über die im Unternehmen verwendeten Cloud-Anwendungen. Wie das zustande kommt? Vermutlich setzt dieses Drittel auf eine moderne Software-Asset-Management-Lösung. So bringen sich IT-Entscheider und CIO in eine hervorragende Position, um den digitalen Change in ihren Unternehmen voranzutreiben und steuern zu können - immer mit dem Blick auf das große Ganze!

Sie wollen als CIO zum zentralen Berater für IT und Digitalisierung werden? Erfahren Sie mehr und werden Sie "Der unverzichtbare CIO"!