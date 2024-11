Täglich stellt Dätwyler über 100 Millionen Bauteile aus Materialien wie Thermoplast und Silikon her. Sie kommen beispielsweise in der Pharma- und Medizintechnik zum Einsatz, außerdem in der Lebensmittelindustrie sowie im Mobilitäts- und Energiesektor.

"Bei solchen Zahlen ist eine Produktentwicklung ohne Simulation nicht denkbar", sagt Rudolf Randler, Head of Mobility Engineering Switzerland bei dem Industrieunternehmen aus Altdorf im schweizerischen Kanton Uri. Daher hat sich die Zahl der Simulations-Spezialisten bei Dätwyler in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Sie verwenden die Software Ansys und High-Performance-Computing-Systeme (HPC), um Simulationen der Bauteile zu erstellen.

Mehr Rechenleistung erforderlich

Doch mehr Simulationen kosten mehr Rechenleistung. Deshalb griff Dätwyler auf die Unterstützung von CADFEM aus Grafing bei München zurück, einem Spezialisten für Simulationstechnologie und Digital Engineering.

Vor der Optimierung der HPC-Systeme und Software durch CADFEM konnten die Fachleute von Dätwyler parallel zwei Simulations- oder HPC-Berechnungen auf jeweils zwölf Rechenkernen durchführen. War Parallelisierung erforderlich, reduzierte sich dies auf eine einzelne Simulation mit maximal 36 Kernen.

Die Folge: "Da immer mehr ProjekteProjekte gleichzeitig im Prozess sind und Simulationsingenieure zunehmend komplexe und immer aufwendigere, hochgradig nicht lineare Modelle in immer kürzeren Zeitfenstern zu absolvieren haben, begann ein regelrechter Wettlauf um die vorhandenen Kapazitäten", so Randler.

Lösung: Neues Data Center

Deshalb errichtete CADFEM für Dätwyler in Altdorf ein neues RechenzentrumRechenzentrum. Es verfügt über ein Cluster mit 256 Kernen. Auch das Speichervolumen für die aktiven Projektdaten wuchs auf 36 Terabyte. Dies reicht aus, um viele rechenintensive Simulations-Jobs parallel auszuführen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die neuen Kapazitäten rund um die Uhr in der Schweiz und in Europa verwendet werden, außerdem remote von Standorten in den USA und China aus. Um das zu erreichen, hat CADFEM als Partner von Ansys eine effizientere Nutzung der Lizenzen umgesetzt. Denn wegen der Zeitverschiebung werden nicht alle Lizenzen der Simulationssoftware gleichzeitig benötigt. Dadurch sanken die Software-Kosten.

Mit den jetzt neu gewonnenen Rechner-Kapazitäten kann Dätwyler mehr Produkte in kürzerer Zeit entwickeln, optimieren und in die Produktion geben. Die Time-to-Market ließ sich deutlich reduzieren. "Das steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit", betont Rudolf Randler.

Dätwyler |High-Performance Computing

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Mehr IT-Ressourcen für komplexe Simulationen

Lösung: Neues, leistungsstärkeres Rechenzentrum und optimierte Software-Nutzung

Partner: CADFEM