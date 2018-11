Daniel Hartert freut sich, dass seine IT wieder im Mittelpunkt steht. Der Geschäftsführer der BayerBayer Business Services sagt, er habe selten so viel Aufmerksamkeit erhalten wie in den letzten zwei Jahren - vom Vorstand, von den Mitarbeitern und von CIO-Kollegen aus Gartners Research Board. Beim Thema Mergers & Acquisitions sind auf einmal alle hellwach: "Als wir 2016 die Pläne zu Monsanto auf den Tisch gelegt haben, war uns klar, dass uns die über 30 Regulierungsbehörden weltweit Auflagen machen würden", sagt Hartert: "Aber wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, welche Teile des Geschäfts das betreffen würde."

Das Henne-Ei-Problem

Erschwerend kam bei der geplanten Übernahme von Monsanto hinzu: "Wir erhalten die Genehmigungen der Regulierungsbehörden nur, wenn die abzugebenden Geschäftseinheiten bereits vollständig veräußert sind. Der Käufer wiederum kann allerdings erst dann bestätigen, dass der Kauf vollzogen ist, wenn die Systemwelt entsprechend an ihn übergegangen ist", erzählt Hartert. "Catch22" würden Amerikaner so eine Situa­tion nennen. Deutsche sprechen eher vom Henne-Ei-Problem: Den Merger gibt es erst, wenn der Verkauf stattgefunden hat. Und den Verkauf gibt es erst, wenn der Merger stattgefunden hat.

Wie bereitet man unter solchen Umständen einen Verkauf vor?

Um es gleich vorwegzunehmen: Am Ende hat BASFBASF Teile der Crop-Science-Geschäfte gekauft, während Bayer Monsanto übernahm. Das erste Crop-Science-Paket ging im Oktober 2017 für 5,9 Milliarden Euro an die Ludwigshafener, 1.800 Beschäftigte wechselten den Arbeitgeber.

Das zweite Paket ging im April 2018 für 1,7 Milliarden Euro an BASF, 2.500 Beschäftigte wechselten den Arbeitgeber. Gemüsesaatgut, einige Saatgutbehandlungsmittel, die Forschungsplattform für Weizenhybride sowie bestimmte Glyphosat-basierte Herbizide in Europa kommen ab jetzt aus Ludwigshafen statt aus Leverkusen.

Ebenfalls den Rhein hochgewandert sind drei Forschungsvorhaben im Bereich der Totalherbizide und das Digital-Farming-Geschäft von Bayer. "Normalerweise benötigt man für einen Carve-out dieser Größenordnung mindestens zwölf Monate", sagt Hartert: "So viel Zeit hatten wir aber nicht."

Möglich geworden ist das Geschäft schließlich, weil Bayer sich zusammen mit dem IT-Dienstleister Tata Consultancy Services (TCS) eine "Carve-out-Solution" einfallen ließ, die zumindest Bayer und TCS für total neuartig halten. Und die geht so:

1. Pre-Merger-Planning-Projekt

Ein cross-funktionales Team bei Bayer Business Services bereitet zunächst die Veräußerung vor. Dieses Pre-Merger-Planning-Projekt (PrMP) ist nötig, denn lange ist noch völlig offen, welche Geschäfte konkret abgegeben werden müssen und wer für deren Übernahme in Frage kommt. Bayer könnte die Geschäftsfelder einzeln oder insgesamt, an einen strategischen Investor mit entsprechender Infrastruktur oder auch an einen Finanzinvestor abgeben. "Die Voraussetzung hierfür ist, die abzugebenden Geschäfte mit einer voll funktionsfähigen Systemlandschaft sowie mit einem externen IT- und BPO-Service-Provider auszustatten", sagt Hartert: "Und das Ganze sollte möglichst lean sein, denn gerade Private Equity hat es gerne schlank."

2. Drei neue Systemlandschaften

Das Bayer-Team entwickelt zusammen mit mehr als 200 Mitarbeitern von TCS neue Prozesse und Systeme für IT, Procurement, HR sowie Finanzen und Accounting. Drei neue Systemlandschaften entstehen. Das gemeinsame Team entwirft zwei komplett neue ERP-Systeme und baut ein bestehendes ERP-System aus. Mehr als 25 Buchungskreise funktionieren jetzt losgelöst von Bayer. Die neuen Systemlandschaften umfassen auch 400 Non-ERP-Applikationen, zum Beispiel ein HR-System für mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern und neue Entgeltlösungen in 16 dieser Länder. Außerdem stellt das Team 9.000 neue und voll konfigurierte Laptops und Handys bereit.

3. Lösung auf der grünen Wiese

TCS betreibt die Services zunächst weiter. BASF findet eine Lösung vor, die erst einmal auf der grünen Wiese weiterlaufen kann. "Sehr oft ist es bei Carve-outs so, dass der ausgewählte Provider nach dem Closing der Transaktion automatisch zum Provider des Käufers wird - zumindest auf Zeit", erklärt Hartert. "Damit können wir uns voll auf unsere eigenen Prioritäten konzentrieren, allen voran die Integration von Monsanto."

Erstaunlich an diesem Ansatz ist in der Tat: Am Ende haben zwar 4.300 Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber gewechselt, bei Bayer hat allerdings kein einziger Mitarbeiter aus IT, Accounting oder Procurement das Unternehmen verlassen.

Andreas Becker

Andreas Becker ist seit April 2017 Vice President Information Technology/CIO beim Pharmakonzern Daiichi-Sankyo Europe in München. Im Oktober 2014 kam der Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik & EDV als Head of IT Strategy & Service Delivery ins Unternehmen. Sandeep Sen

Sandeep Sen ist CIO der Linde Group. In dieser Funktion hat er Büros in Singapur und München. Weltweit führt Sen rund 1.100 Mitarbeiter. Er kam 1993 zu Linde Indien (vormals BOC India). Zuvor war er in der IT auf dem Finance-Sektor tätig. Dabei arbeitete er sowohl in Indien als auch in Großbritannien. Peter Buchmüller

Seit Mitte Juni 2017 ist Peter Buchmüller IT-Leiter der Aenova Group, einem pharmazeutischen Auftragshersteller mit Sitz in Starnberg bei München. Der genaue Titel lautet: Senior Vice President Corporate IT Aenova Group. Buchmüller wechselte von der Molkerei Meggle in Wasserburg, wo er zuvor als Leiter IT tätig war. Angela Weißenberger

Der Arzneimittelhersteller Stada hat 2010 die mehrfach bei der Wahl zum CIO des Jahres ausgezeichnete Angela Weißenberger zur Leiterin der Corporate IT bestellt. Weißenberger wechselte vom Knabbergebäck-Produzenten Lorenz Snack World, wo die studierte Dipl.Oec./Mathematikerin seit 1992 in der IT tätig war und seit 2001 ebenfalls als CIO die IT-Geschicke des Unternehmens verantwortet hat. Michael Jud

Michael Jud ist seit April 2017 neuer Leiter IT beim Pharmahersteller InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH in Heppenheim im südlichen Hessen. Jud kommt vom Anlagenbauer Schenck Process in Darmstadt. Er berichtet bei seinem neuen Arbeitgeber direkt an die Vorsitzende der Geschäftsführung. Dirk Ramhorst

Dirk Ramhorst ist seit September 2016 neuer CIO bei Wacker Chemie in München. Zuvor war er Chief Digital Officer, VP, IS Strategy & Enterprise Architecture, beim Chemiehersteller BASF in Mannheim. Der gebürtige Bielefelder Ramhorst lernte in einem dualen Ausbildungsgang Softwaretechnik bei Nixdorf Computer in Paderborn, zugleich studierte er BWL und VWL an den Universitäten Kiel und Osnabrück. Daniel Hartert

Seit Januar 2009 heißt der CIO des Bayer-Konzerns Daniel Hartert. Bevor Hartert den Vorsitz der Geschäftsführung von Bayer Business Services übernahm, arbeitete er als CEO Imaging Systems für Philips Healthcare in Boston/USA. Der Informatiker Hartert war unter anderem für Bosch und Bertelsmann tätig. Bei dem Medienkonzern baute er die IT-Struktur der Bertelsmann Music Group (BMG) auf und arbeitete sich zum Konzern-CIO hoch. Im Jahr 2002 wechselte er auf eigenen Wunsch als CIO zu Philips ins niederländische Eindhoven, 2007 ging er in die USA. Kai Finke

Kai Finke ist seit Mitte Februar 2015 CIO beim Kölner Spezialchemie-Hersteller Lanxess. Zuvor war Finke Leiter IT und Geschäftsführer der IT-Tochter bei der auf Düngemittel und Salze spezialisierten K+S Gruppe in Kassel. Vorher war er CIO bei BASF Personal Care & Nutrition. In der Funktion integrierte er die IT der 2010 übernommenen Cognis. Berthold Kröger

Berthold Kröger hat im Juli 2015 die IT-Verantwortung bei der K+S AG in Kassel übernommen. Der neue Leiter Corporate IT berichtet an den Vorstand Thomas Nöcker. Der promovierte Informatiker hat sein Studium an der Universität-Gesamthochschule Paderborn absolviert. Er arbeitete danach mehr als drei Jahre im Forschungs- und Technologiezentrum der Deutschen Telekom und war später in verschiedenen Positionen bei der Hochtief AG und der Hochtief Solutions AG in Essen beschäftigt. Abel Archundia-Pineda

Abel Archundia-Pineda ist seit Mai 2017 Head of IT Business Partnering Pharmaceuticals bei Bayer im Geschäftsbereich Pharma bei Bayer. Zuvor war er Head of IT for Novartis Technical Operations and Global CIO der Sandoz Division, Novartis AG. Dirk Töpfer

Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck ist Dirk Töpfer CIO. Er kommt von der Metro Group, wo er das IT-Dienstleistungsunternehmen Metro Systems leitete. Töpfer folgt auf Jim Stewart. Stefan Beck

Stefan Beck ist seit November 2017 neuer CIO und Leiter der Abteilung Global Process / Enterprise Architecture & Region Europe bei BASF. Der Informatiker bleibt auch weiterhin Geschäftsführer der Tochtergesellschaft BASF Business Services. Gerd Niehage

Gerd Niehage ist seit Januar 2017 CIO der B. Braun Melsungen AG, einem Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen. Er kommt vom Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co mit Sitz in Lippstadt, wo er seit 2013 CIO der Hella Gruppe war. James (Jim) Swanson

Neuer CIO von Bayer Crop Science und Leiter des Bereichs IT/Digitale Transformation wird James (Jim) Swanson. Er ist seit November 2013 CIO bei Monsanto. Sein Dienstsitz wird Monheim sein. Swanson war zuvor Vice President IT bei Merck, USA. Er erwarb einen Bachelor of Science in Bio Science und Bio Technology an der Drexel University in Philadelphia, an der er von 1983 bis 1988 studierte. Markus Schümmelfeder

Seit April 2018 ist Markus Schümmelfeder neuer CIO des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Ingelheim am Rhein. Er war zuvor Corporate Vice President IT im Unternehmen. Schümmelfeder berichtet an seinen Vorgänger im CIO-Amt, den CFO Michael Schmelmer. Laurie Miller

Laurie Miller ist seit Februar 2013 CIO und Head of IT bei Covestro, einem Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen. Die gebürtige US-Amerikanerin arbeitet bereits seit 1991 im Bayer-Konzern. Vor ihrer Ernennung zur CIO war Miller, die einen Studienabschluss in Rechnungswesen und einen MBA mit Schwerpunkt International Business, Marketing und Finance hat, in mehreren leitenden Positionen im Controlling sowie im operativen und strategischen Marketing tätig. Joachim Jäckle

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat die Funktion des CIO abgeschafft. Im April 2013 hat nun Joachim Jäckle (Jahrgang 1959) die IT-Verantwortung beim Düsseldorfer Unternehmen mit übernommen. Bisher leitete der Volkswirt als Corporate Service Vice President weltweit die Finanzorganisation der Tochtergesellschaften sowie die globale Shared Services Organisation. Nun fasste Henkel die Shared Services mit der IT-Organisation in der neu geschaffenen Unit „Integrated Business Solutions“ zusammen. Diese neue Einheit verantwortet seitdem Jäckle. Alexander Bode

Im Juli 2014 hat Alexander Bode den CIO-Posten beim Farbenhersteller DAW SE angetreten. DAW (Deutsche Amphibolin-Werke) ist vor allem bekannt durch Farbenmarken wie Caparol und Alpina. Bode kommt vom Pharmahändler Celesio, wo er seit 2013 als Global Head of IT Governance tätig war. Davor arbeitete der Wirtschaftsinformatiker viele Jahre bei der Freudenberg-Gruppe, wo er auch seine berufliche Laufbahn 2002 begann. Zuletzt verantwortete er dort von 2008 bis 2013 als Director ERP Europe das SAP Competence Center von Freudenberg Sealing Technologies. Bettina Uhlich

Bettina Uhlich ist seit Anfang 2015 CIO beim Spezialchemiekonzern Evonik Industries. Uhlich ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, promovierte im Fach Betriebswirtschaft und startete ihre Karriere bei der Degussa AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Uhlich berichtet bei Evonik an den Finanzvorstand Ute Wolf.

Die Lessons Learned

Was lief nicht so gut bei der neuen Carve-out-Solu­tion? "Nun gut", sagt Hartert. Man trage die Learnings gerade noch zusammen. Drei Dinge ließen sich aber jetzt schon konstatieren:

Die Abstimmungsprozesse mit Käufern können immer noch optimiert werden.

Wenn 4.300 Mitarbeiter auf neue Anwendungen und Prozesse trainiert werden, kann man das auch immer noch besser machen. "Das war bei uns aufgrund des hohen Zeitdrucks eher mit der heißen Nadel gestrickt", sagt Hartert.

Auch ein Service-Provider wie TCS kann nicht in über 15 Ländern direkt eine neue Payroll aufsetzen. Das braucht Wissen. Hartert: "Wir haben in diesem Projekt umfangreiches Know-how aufgebaut, wie so etwas in den unterschiedlichsten Ländern funktioniert."

Einen vollautomatisierten Carve-out wird es also auch in Zukunft nicht geben. Erst einmal sei aber gut, dass die Carve-outs jetzt routinierter ablaufen, sagt Hartert. Bayer wird das Thema M&A vermutlich auch in den nächsten Jahren beschäftigen, das haben Covestro, Lanxess und jetzt die Crop-Science rund um das Gemüsesaatgut gezeigt. Hartert freut das. Die Bereinigung des Unternehmensportfolios bleibe Daueraufgabe. Und die IT beweist dabei ihre unternehmerische Agilität. Das ist viel besser als abstrakt über Digitalisierung zu reden.