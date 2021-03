39 % der Nutzer verlassen eine Website umgehend, wenn Bilder zu langsam geladen werden. Im Durchschnitt machen Bilder aber etwa die Hälfte der Websiteinhalte aus. Eine reibungslose Auslieferung ist also unerlässlich, denn es wird davon ausgegangen, dass in fünf Jahren Dreiviertel aller Internetnutzer über Smartphones auf Seiten zugreifen werden. Aktuell dauert das Laden auf Mobilgeräten aber noch um 87 % länger. Angesichts der Flut an Inhalten und der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer haben geringfügige Unterschiede bei der Performance weitreichende Auswirkungen auf die Nutzerbindung.

Strategien hemmen Innovation und Wachstum

Bei der Bildoptimierung wird die Dateigröße reduziert, um die Ladezeit zu verkürzen, Speicherplatz zu sparen, Bandbreitennutzung zu beschränken und die SEO-Performance zu verbessern. Die Standardstrategie ist, Bilder vorab an gängige Geräte und Auflösungen anzupassen und sie von einem zentralen Speicherort aus abrufbar zu machen. Dies ist jedoch extrem zeitaufwändig, teuer und fehleranfällig.

Vereinfachung, erhöhte Geschwindigkeit und Kontrolle

Es gibt Lösungen, die die Auslieferung von Bildern beschleunigen, jede mit Vor- und Nachteilen.

Open-Source-Tools erfordern keine Lizenzen, bieten aber keine zufriedenstellende Lösung im Hinblick auf Zeitaufwand und Speicherplatz. Unternehmen sind bei ihren Bildbearbeitungs-Workflows weiterhin auf sich gestellt. Außerdem kann die Bildoptimierung auf diesem Weg sehr teuer werden. Kosten für Rechenleistung, Auslieferung und Speicherung sind daher Grund genug, sich nach einer Alternativlösung umzusehen.

Spezialisierte Services zur Bildoptimierung automatisieren den Bearbeitungsprozess. Allerdings steigen Komplexität des Tech-Stacks, Latenzzeiten im Netzwerk und Aufwand bei der Verwaltung verschiedener Anbieter. Kunden, die ein Content Delivery Network (CDN) nutzen, müssten entscheiden, welche Inhalte wohin geschickt werden. Bilder würden über einen anderen Anbieter versendet werden als die restlichen Inhalte. Diese Koordination erfordert Zeit und Ressourcen.

Manche CDNs optimieren Bilder automatisch. Die Inhalte einer Website werden im Servernetzwerk gecacht, und angeforderte Inhalte von jenem Server aus bereitgestellt, der dem Nutzer am nächsten ist. Diese CDNs bieten Developern jedoch oft nur begrenzte Einblicke und Kontrolle. Unternehmen brauchen ein modernes CDN, das Bilder ganz nach Bedarf bereitstellt. Es sollte Ihre Kosten senken und Produktivität steigern. Hier kommen Edge-Cloud-Plattformen ins Spiel. Bei Plattformen wie Fastly erfolgt die Bildoptimierung auf der Edge, näher an den Nutzern. Das resultiert in kürzeren Latenzzeiten, gestrafften Workflows und reduzierten Infrastrukturkosten.

Bildoptimierung neu definiert

Wenn Ihre Website täglich von zahlreichen Nutzern besucht wird, Sie Bildmaterial laufend ändern oder große Bildmengen verarbeiten, werden Sie mit Fastlys leistungsstarker Edge-Cloud-Plattform Verbesserungen feststellen.

Vereinfachte Auslieferung:

Wenn Sie Bilder nicht mehr vorab aufbereiten müssen, sparen Sie Zeit und Ressourcen. Das Ändern der Bildgröße, das Zuschneiden von Bildern und die Auswahl der optimalen Qualität werden von Fastlys API automatisiert. Außerdem lassen sich Attribute wie Gerät und Standort auf der Edge ermitteln, wodurch schnellere Entscheidungen für Bildoptimierungen getroffen werden können.

Reduzierung von Kosten:

Mit Fastly liefern Websites Bilder bedarfsgerecht aus, reduzieren den nötigen Speicherplatz und die Anzahl der Anfragen an den Origin-Server. So lassen sich Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) erzielen. Durch hochperformante Points of Presence (POPs) können größere Mengen an Inhalten länger im Cache bleiben, wodurch Bilder weniger häufig am Origin abgeholt werden müssen, was Ihren Egress reduziert.

Mehr Einfluss auf Nutzererlebnisse:

Fastlys IO Tool ist direkt in die Edge-Cloud-Plattform integriert. Wo andere CDNs begrenzte Kontrolle bieten, ermöglicht Fastly volle Transparenz. Durch Echtzeit-Logging lässt sich genau erkennen, wie Kunden mit Websites interagieren. Gleichzeitig kann Code durch sofortige Konfigurationsänderungen innerhalb von Sekunden angepasst, implementiert oder zurückgesetzt werden. So lassen sich Nutzererlebnisse granular optimieren - ohne hohe Implementierungskosten oder Änderungen des CDN-Setups. Bei Fastlys Image Optimizer handelt es sich nämlich um ein einfaches Add-on, das sich nahtlos in Ihre vorhandene CDN-Umgebung integrieren lässt.

Das Zeitalter schnellerer Websites

Fastlys Image Optimizer sorgt für reibungslose und schnellere Onlineerlebnisse und ermöglicht es Developern, sich auf komplexere Dinge zu fokussieren. Sie möchten erfahren, wie viel Bandbreite Sie durch den Image Optimizer einsparen können? Gern erstellen die Experten von Fastly Ihnen einen personalisierten Bericht. Registrieren Sie sich hier.