Flughäfen wie der in Frankfurt am Main zählen zur "kritischen Infrastruktur" (Kritis) und müssen daher in besonderem Maß vor Cyber-Angriffen wie etwa DDoS-Attacken geschützt werden. Laut der Studie "Wirtschaftsschutz 2022" des Digitalverbands Bitkom verzeichneten 49 Prozent der Kritis-Betreiber in den vergangenen zwölf Monaten einen starken Anstieg von Cyber-Angriffen.

"Als Flughafenbetreiber steht die sichere Reise unserer Passagiere immer im Vordergrund. Daher stellen wir auch unsere IT-SicherheitsmaßnahmenIT-Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend auf den Prüfstand", sagt Fritz OswaldFritz Oswald, Senior Vice President IT Infrastruktur bei der Fraport AGFraport AG. Um sicherzustellen, dass IT-Services nicht durch DDoS lahmgelegt werden, setzt der Flughafen Frankfurt auf eine cloudbasierte Schutzlösung des deutschen IT-Security-Spezialisten Link11. Der Internet-Traffic, der für das Netzwerk des Flughafens bestimmt ist, wird über Systeme von Link11 geführt. Diese filtern "bösartige" Datenströme aus.

Machine Learning und Automatisierung

Bei der Echtzeit-Analyse der IP-Daten setzt Link11 auf maschinelles Lernen und Automatisierung. Die Lösung schützt dank einer Anomalie-Erkennung auch vor unbekannten Angriffsvektoren. Vorteile der Automatisierung sind die kürzeren Reaktionszeiten und die geringere Fehlerquote beim Erkennen und Abwehren von Attacken.

Im Vergleich zum Ansatz, den Fraport verwendet, setzen DDoS-Schutzlösungen von Netzbetreibern oft auf eine manuelle Analyse des Datenverkehrs. Laut Link 11 stellen solche Angebote häufig Schutzmechanismen bereit, die auf den Layern 3 und 4 des ISO-/OSI-Modells greifen - in Verbindung mit Service Level Agreements mit minimalen Vorgaben. Es fehlen beispielsweise vertraglich fixierte Angaben über Schutzbandbreiten und die Time to Mitigate (TTM) für Angriffsarten. Dies erhöht das Risiko, dass es zu einer Unterbrechung des Netzwerkbetriebs kommt.

Vorteile der Cloud

Auch von einer Installation einer DDoS-Schutzlösung im eigenen RechenzentrumRechenzentrum rät Marc WilczekMarc Wilczek ab, Geschäftsführer von Link11: "On-Premises-Lösungen bauen allzu oft auf die manuelle Bewertung von Vorfällen und statische, musterbasierte Bewertung der Daten. Dieser zeit- und ressourcenintensive Ansatz ist angesichts der wachsenden Komplexität von IT-Sicherheit ineffektiv und fehleranfällig."

Dagegen blockiert die Cloud-Lösung von Link11 DDoS-Datenströme, bevor diese in die Nähe der Netzwerkinfrastruktur der Fraport AG gelangen. "Wir freuen uns, dass wir mit der neuen DDoS-Lösung das Sicherheitsniveau um eine weitere Stufe erhöhen konnten", fasst Fritz Oswald das Ergebnis des Projekts zusammen.

Fraport AG | IT-Sicherheit

Branche: Airport-BusinessAirport-Business

Use Case: Schutz vor Distributed-Denial-of-Service-Attacken

Lösung: Implementierung einer cloudbasierten, automatisierten DDoS-Schutzlösung

Partner: Link11