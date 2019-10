Auf einer Firmenveranstaltung mit einem Bild von der Klimaaktivistin Greta Thunberg begrüßt zu werden, ist auch in ihrem Heimatland Schweden noch etwas ungewöhnlich. Zumal der Gastgeber aus der nicht gerade als besonders umweltfreundlich bekannten LKW-Branche stammt, die Rede ist von der VW-Tochter TratonTraton, der Holding-Gesellschaft mit den LKW-Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). Und doch, so erläuterte CEO Andreas Renschler auf dem Traton Innovation Day im schwedischen Södertälje, habe man das Bild ganz bewusst gewählt, denn auch Traton wolle seinen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten.

Nicht nur, dass die mehr als 50.000 Mitarbeiter weltweit im Rahmen des Scania Climate Day am 20.September den Betrieb gestoppt hätten, um mehr über die Folgen des Klimawandels zu lernen - und darüber, was Scania dagegen unternehmen will. Traton plane zudem, führender Hersteller bei Elektrobussen und -Trucks zu werden, verkündete Renschler. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Gruppe in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro ihres Forschungs- und Entwicklungs-Budgets (F&E) in Elektromobilität stecken.

Das Interesse der Kunden an E-Mobilität wachse bereits deutlich, führte Renschler aus. Aktuell bremsten jedoch noch die fehlende Ladeinfrastruktur sowie hohe Anschaffungs- und Betriebskosten für batteriebetriebene Fahrzeuge eine stärkere Marktdurchdringung. "Wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, könnte in zehn bis 15 Jahren jeder dritte Lkw und Bus unserer Marken mit alternativen Antrieben fahren - die meisten davon voll elektrisch." Und dies sei noch eine konservative Schätzung, fügte er hinzu.

Mittelfristig TCO-Parität mit Dieselfahrzeugen

Da Batteriezellen über die Zeit günstiger werden und länger halten, erwartet Traton, dass mittelfristig batteriebetriebene Lkw im Verteilerverkehr und Stadtbusse über ihren Lebenszyklus hinweg bei den Kosten mit Dieselfahrzeugen gleichziehen werden. Eine erste Probe aufs Exempel erfolgt ab kommenden Jahr, wenn der brasilianische Bier- und Getränkehersteller Ambev insgesamt 1.600 Elektro-Lkws von VWCO einsetzt.

Oksana Näser

Seit Oktober 2017 leitet Oksana Näser als Vice President den Bereich Business IT bei Rickmers Shipmanagement in Hamburg. Sie führt dort das internationale Team an den Hauptstandorten in Hamburg und Singapur. Näser kommt von der Reederei Rickmers. Dominik Fürste

Dominik Fürste (35) ist seit August 2017 CIO beim Europäischen Eisenbahnlogistikunternehmen TX Logistik AG. Als Mitglied der Vorstandssitzung verantwortet er die Transformation der TX zu einer digitalen Güterbahn. Dabei setzt er auf die gleichzeitige Betrachtung von Geschäftsprozessen und modernen IT Lösungen. Für die ganzheitliche Umsetzung der Transformation hat er ein agiles Portfolio- und Deliverymanagement auf Basis des Scaled Agile Framework etabliert. Fürste kam von der DB Cargo AG, wo er unter anderem die Sanierung der französischen Tochtergesellschaft begleitete und ein IT-Projekt des DB Konzerns zur Einführung eines Kapazitätsmanagementsystems für das Transportnetzwerk verantwortete. Elke Reichart

Elke Reichart ist bei der Tui Group in Hannover seit Februar neue Chief Digital Officer. Man wolle damit auch personell die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unterstreichen, heißt es. Reichart gilt als "internationale Top-Managerin", sie war unter anderem Vice President Strategy and Planning bei Hewlett-Packard (HP) im kalifornischen Palo Alto sowie Mitglied des Aufsichtsrates von HP Deutschland. Nach ihrer Rückkehr aus den USA wurde sie Mitglied des Aufsichtsrates der Bechtle AG. Neben der Verantwortung für die TUI Group IT übernimmt Reichart nach einer Übergangszeit auch den Vorstandsvorsitz der Tochtergesellschaft Tui InfoTec. Martin Gnass

Martin Gnass verantwortet seit Juni 2007 die globale IT bei Hapag-Lloyd und berichtet als Managing Director Information Technology in dieser Funktion an den Vorstand. Zuvor leitete er von 2003 bis 2007 bei Hapag-Lloyd die Anwendungsentwicklung. Nach Abschluss seines Hochschulstudiums zum Diplom-Wirtschaftsingenieur begann Martin Gnass seine berufliche Laufbahn 1990 bei einer internationalen IT Unternehmensberatung als IT-Berater und Projektmanager. Von 1996 bis 2003 war er bei IBM Global Services in verschiedenen Management-Positionen tätig. Marcus Frantz

Marcus Frantz ist seit April 2017 CIO der ÖBB. Er übernahm die Leitung des Bereichs Strategisches Konzern-IT-Management in der ÖBB-Holding AG. Zuvor arbeitete Frantz als CIO beim österreichischen Öl- und Gasunternehmen OMV Group. Andreas Zerlauth

Andreas Zerlauth ist seit Anfang Juni 2012 bei Austrian Airlines Vice President für IT und Projektmanagement. Er arbeitet seit zehn Jahren für die Fluggesellschaft, war zuletzt stellvertretender Personalchef. Den Posten des IT-Chefs übernahm er im Zuge einiger Management-Rochaden bei dem Unternehmen. Martin Kolbe

Martin Kolbe übernahm im November 2005 die CIO-Position beim Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel. Zuvor arbeitete Kolbe bei der Deutschen Post World Net, wo er Bereichsvorstand und CIO der DHL Express Deutschland war. Roland Schütz

Seit Februar 2017 ist Roland Schütz Executive Vice President und CIO des Lufthansa Konzerns. In dieser Rolle verantwortet er die gesamte Konzern-IT und treibt die digitale Transformation der Lufthansa Group sukzessive voran. Schütz Vorgänger Josef Bogdanski ist in den Ruhestand gegangen. Christa Koenen

Christa Koenen ist seit April 2018 Konzern-CIO der Deutschen Bahn. Die neue Aufgabe wird sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Tätigkeit übernehmen: Bereits seit Mai 2015 ist sie Vorsitzende der Geschäftsführung der Bahn-IT-Tochter DB Systel. Zuvor war sie dort seit Mai 2014 Geschäftsführerin Finanzen/Controlling. Seit Oktober 2015 ist sie ausschließlich Vorsitzende der Geschäftsführung. Im August 2011 hatte sie die Geschäftsführung im Bereich Finanzen/Controlling der DB Kommunikationstechnik GmbH übernommen. Werner Toennessen

Als Geschäftsbereichsleiter IT ist Werner Toennessen der Chef über die Systemwelten der DER Touristik. Toennessen verantwortete als Bereichsleiter bereits seit 2010 die IT der DER Touristik Köln mit ihren Pauschalreiseveranstaltern ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg. Er gilt als profunder Kenner der IT der touristischen Unternehmen des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters. Toennessen startete seine IT-Laufbahn 1987 in der EDV bei Meier’s Weltreisen. Hans Fabian

Hans Fabian ist seit Januar 2017 als CIO für das Hotelvergleichsportal HRS in Köln tätig. Zuvor war Fabian CIO bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG in Wiesbaden. Über zehn Jahre hat Fabian davor im Bereich IT-Management bei Deutsche Post DHL in Bonn gearbeitet, zuletzt als Vice President. Hanno Boekhoff

Hanno Boekhoff ist seit Oktober 2017 neuer IT-Leiter bei der Reederei Hamburg Süd. Sein genauer Titel: Global Head of Information Technology & Services (ITS). Vor seiner Tätigkeit für die Hamburg Süd war Boekhoff in verschiedenen Bereichen der IT als Berater und als Manager tätig. Jürgen Antes

Jürgen Antes ist seit November 2015 neuer Leiter Informationssysteme, CIO der Deutsche Bahn Netz AG. Zuvor war er Bereichsleiter Business Intelligence Marketing bei der DB Fernverkehr AG. Antes berichtet an der Vorstandsvorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn. Die DB Netz AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil des Konzerns Deutsche Bahn. Zentraler Bereich ist das größte Schienennetz Europas, für dessen Betrieb, Instandhaltung und auch Ausbau das Unternehmen verantwortlich ist. Christian Spannbauer

Christian Spannbauer ist seit März 2017 neuer Head of LSG Global Information Management in Neu-Isenburg. Vor seiner jetzigen Position bei der LSG Lufthansa Service Holding AG war Spannbauer Head of Corporate IT Business Services bei der Metro Group. Dirk Tietz

Die DER Touristik hat ihr Führungsteam um die neue Funktion des Chief Transformation Officer (CTO) erweitert. Dirk Tietz (40) ist seit Juli 2015 auch Mitglied des Executive Boards. Er trägt damit die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und für die Verzahnung der Einzelunternehmen. Ralf Morawietz

CIO beim Logistikdienstleister Panalpina mit Sitz in Basel ist ab Juli 2015 Ralf Morawietz. Er startete seine Karriere als IT-Experte 1998. Im Jahr 2002 kam Morawietz zu Deutschen Post, wo er verschiedende Management-Aufgaben wahrnahm. Im Januar 2010 wechselte Morawietz als Mitglied des nationalen IT Managementeams des Logistikers Kühne + Nagel. Zuletzt war er dort Senior Vice President Global IT Products. Markus Sontheimer

Markus Sontheimer ist seit Januar 2016 CIO im Vorstand der Schenker AG in Essen, dem Speditions- und Logistikunternehmen der Deutschen Bahn. Der Wirtschaftsingenieur verantwortet bei der Bahn-Tochter das Ressort IT und Digitalisierung. Sontheimer war zuvor CIO im Bereich Finanz bei der Deutsche Bank AG. Seit Mitte Juni 2016 ist Sontheimer bei DB Schenker auch noch Chief Digital Officer (CDO). Christian Herrlich

Christian Herrlich ist seit Anfang August 2012 Geschäftsführer der GLS IT Services. Er soll bei der IT-Tochter der Logistikgruppe GLS die Systeme harmonisieren. Der Wirtschaftsinformatiker arbeitete zuvor in verschiedenen Funktionen bei Deutsche Post DHL. Bevor er dort vor einem Jahr ausschied, war er CIO Paket Deutschland. Carsten Bernhard

Carsten Bernhard ist seit September 2016 Group CIO/CTO beim E-Commerce-Anbieter eDreams Odigeo mit Sitz in Barcelona. Er kommt von der TUI Deutschland, wo er seit August 2013 IT-Chef war. Zu eDreams Odigeo gehören die Marken eDreams, Opodo, Travellink, Go Voyages und Liligo. Bernd Gemein

Seit 1. September 2018 ist Bernd Gemein neuer CIO für den Unternehmensbereich Post, E-Commerce, Parcel (PeP) bei der Deutschen Post DHL. In seiner neuen Funktion ist Gemein Mitglied des Executive Committee PeP. Er berichtet an PeP-COO Tobias Meyer. Gemein hatte seit 2003 bei der Deutsche Post DHL diverse Funktionen in den Bereichen IT Development und IT Customer Integration inne. Seit 2013 war er Geschäftsbereichsleiter IT Service Management PeP. Wolfgang Standhaft

Wolfgang Standhaft ist ab Januar 2019 CIO beim Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt/Main. Von 2006 bis Ende 2017 hat er für den Baustoffkonzern HeidelbergCement AG als CIO und Group Director Information Technology gearbeitet. Von 1998 bis 2005 war Standhaft Leiter Betriebswirtschaftliche Systeme Europa der Rewe KGaA, von 1995 bis 1998 arbeitete er als Berater bei der SAP AG. Reinhard Eschbach

"Die IT leistet einen Beitrag, die Kosten für die Zeit der Krise zu reduzieren - zeigt aber gleichzeitig Lösungen auf, die Anforderungen der Zukunft über innovative Projekte sicherzustellen", erläutert CIO Reinhard Eschbach von Thomas Cook seine IT-Philosophie. Der Diplom-Ingenieur verantwortet seit Mai 2005 die IT-Aufgaben des Reisekonzerns. Seine IT-Karriere begann er 1992 als Fachbereichsleiter Informationsmanagement bei der Kaufring AG. Weitere Stationen waren 1995 als IS Director Europe bei Campbell Soup und 2001 als CIO Corporates & Markets bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Lukas Wirth

Lukas Wirth hat im August 2013 die Position des Head of Information Technology bei Swiss International Air Lines übernommen. Seine Berufskarriere startete er bei Sulzer Informatik. Anschließend arbeitete er über zehn Jahre im Bereich Informatik bei der Swissair und Atraxis (Informatik der SAir Group) tätig, gefolgt von sieben Jahren bei der EDS, ebenfalls im Airline Umfeld. Zuletzt leitete Wirth seit 2009 als Solution Unit Manager den Java Entwicklungsbereich Zürich beim IT-Dienstleister Trivadis AG. Berufsbegleitend schloss er 2005 ein Executive MBA an der Fachhochschule St. Gallen ab. Andreas Hamprecht

Seit August 2018 ist Andreas Hamprecht Leiter IT und CIO bei DB Regio und in Personalunion weiter Leiter Geschäftsentwicklung Schiene. Hamprecht ist seit März 2017 Leiter Geschäftsentwicklung Schiene bei der DB Regio AG, von 2010 bis 2017 war er Leiter Geschäftsentwicklung bei der DB Station & Service AG. Im DB-Konzern ist er bereits seit 2001 beschäftigt, mit bisherigen Funktionen in der Konzernstrategie, im internationalen Fernverkehr sowie beim Bahnhofsbetreiber DB Station & Service. Ralf Gernhold

Seit Oktober 2018 ist der Ex-Miles & More-CIO Ralf Gernhold technischer Programmleiter Vendo bei der DB Vertrieb GmbH. Vendo beschäftigt sich mit der Digitalisierung des Vertriebs und gehört zu den strategischen Projekten des Personenverkehrs der Deutschen Bahn. Falko Hagebölling

Falko Hagebölling ist seit Januar 2019 Senior Director Product Development & IT bei der Lufthansa-Tochter Miles & More GmbH in Frankfurt am Main. Der promovierte Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war bei Miles & More zuletzt seit Mai 2016 als Director Product Delivery für Projekt-, Portfolio- und Prozessmanagement verantwortlich. Im Juli 2018 übernahm er zusätzlich interimsweise die Funktion als Director IT. Frank Winkenwerder

Frank Winkenwerder ist seit Mitte Dezember 2014 neuer Leiter des Zentralbereichs Informationssysteme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er war davor Leiter der Containerinformationssysteme bei HHCT, verantwortlich für die strategische Gestaltung der IT-Landschaft für das Segment Container. Von 1987 bis 2006 arbeitete Winkenwerder bei einem System- und Softwarehaus, seit 1999 als verantwortlicher Projektbereichsleiter für die Logistikbranche. Sami Awad-Hartmann

Sami Awad-Hartmann hat im März 2019 die Position des CIOs bei der Spedition Hellmann übernommen. Er war bereits von 2008 bis 2016 in verschiedenen führenden Positionen in der IT bei Hellmann tätig. Zuletzt war er stellvertretender Leiter IT global. Im Oktober 2016 hatte Awad-Hartmann die Spedition verlassen und war in das familiäre Geschäft im Fleischhandel bei Global Meat in Münster mit eingestiegen. Horst Ulrich Mooshandl

Horst Ulrich Mooshandl ist seit April 2019 neuer CIO der Österreichischen Post. Sein genauer Titel lautet: Leitung Konzern-IT & Konzern-Einkauf. Zuvor schon hatte Mooshandl die Konzern-Einkauf geleitet sowie den Konzern-Fuhrpark gemanagt. Hugo Pluess

Hugo Pluess ist ab August 2019 neuer CIO der Spedition Imperial Logistics International. Pluess ist damit für die gesamte IT-Landschaft aller Aktivitäten von Imperial Logistics International verantwortlich. Er war zuletzt Executive Vice President Global IT Infrastructure bei CEVA Logistics in der Schweiz. Alexander Brandmeier

Seit Juni 2019 ist Alexander Brandmeier neuer Leiter Informationstechnologie/CIO bei der DB Energie GmbH, dem Energieversorger der Deutschen Bahn AG in Frankfurt am Main. Zuvor war Brandmeier Leiter Architekturmanagement und Unternehmensarchitekt im Unternehmensbereich der Deutsche Bahn Fernverkehr AG. Andreas Jacobsen

Andreas Jacobsen ist seit Januar 2018 IT-Leiter beim Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises in Rostock, der deutschen Niederlassung von Costa Crociere S.p.A. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur hat dort die Gesamtverantwortung für die IT-Organisation, die IT-Infrastruktur und die Applikationslandschaft. Zuvor war Jacobsen unter anderem bei der Jungheinrich AG und der DATAGROUP Business Solutions GmbH tätig. Michael Lütjann

Die Nagel-Group ernannte zum 1. Oktober 2019 Michael Lütjann zum Chief Information Officer (CIO). Er berichtet an den CEO der Nagel-Group Carsten Taucke. Zuletzt war Lütjann vier Jahre lang CIO bei Imperial Logistics International. Davor hat der 50-jährige fünf Jahre als Senior Vice President IT Management Logistics bei Schenker die globale IT Organisation verantwortet. Im Lauf seiner Karriere hat er zudem mehr als zwölf Jahre lang die IT der Fiege Gruppe in diversen Verantwortungsbereichen geprägt, zuletzt als CIO.

Bis 2023 soll ein gutes Drittel der Fremdfahrzeugflotte von Ambev mit Strom - aus sauberen Quellen - betrieben werden und dabei über 30.000 Tonnen CO2 einsparen. Das Besondere bei dem Projekt: Um die E-Mobilität in Brasilien zu fördern, baut die Traton-Tochter zusammen mit Partnern ein komplettes Netzwerk für E-Lkws auf, das alles einbezieht - von der Fertigung über die Ladeinfrastruktur bis hin zum Lebenszyklus der Batterien.

Auch in Europa laufen bereits diverse Bemühungen von Seiten der Traton-Gruppe an, umweltfreundliche Antriebstechnik auf die Straße zu bringen. So testet Scania zusammen mit Norwegens größtem Lebensmittelhändler Asko Brennstoffzellen-Lkws mit elektrischem Antriebsstrang, wobei der Wasserstoff der Brennstoffzelle aus erneuerbaren Energien stammt. Asko plant zudem, einen elektrischen Fernverkehr-Lkw von Scania zu testen.

MAN wiederum hat bereits im September 2018 am österreichischen Produktionsstandort Steyr die ersten elektrisch betriebenen Lkws vom Typ MAN eTGM an neun Mitgliedsunternehmen des österreichischen Council für nachhaltige Logistik (CNL) übergeben. Konkret handelt es sich dabei um vier Kühlfahrzeuge, einen Getränkelaster sowie drei Fahrzeuge für Wechselkoffer und eine Sattelzugmaschine. Die Elektro-Lkws bilden damit laut MAN die gängigsten Verteiler-Transportaufgaben in der urbanen Logistik ab.

Experimente mit Hybrid-Lkws

Wie man auf dem Traton Innovation Day selbst "erfahren" konnte, lassen die elektrisch betriebenen LKWs in Sachen Drehmoment und niedrige Fahrgeräusche keine Wünsche offen. Showstopper beim eTGM sind aktuell jedoch noch - zumindest im Alltagsbetrieb - das hohe Zusatzgewicht durch die schweren Akkus und die geringe Reichweite von maximal 130 Kilometern.

Um weite Fahrstrecken überbrücken zu können oder das Gewicht zu senken, experimentieren die Marken jedoch eifrig mit verschiedenen Techniken. So testet Scania etwa einen Oberleitungs-Hybrid-LKW, der bei vorhandener Infrastruktur voll elektrisch fahren und den Akku für den "Offline"-Betrieb laden kann. Interessant ist auch ein erdgasbetriebener Hybrid-LKW, der beispielsweise in Umweltzonen automatisch auf Elektroantrieb schaltet - gesteuert wird das Ganze über die Geofencing-Lösung Scania Zone.

Daneben bemüht sich die Traton-Gruppe, bei den Fahrzeugen die Energieeffizienz und Akkulaufzeit zu erhöhen, um so mehr Reichweite zu erzielen. Außerdem wird versucht, mit Schnellladetechnik die Standzeit zu reduzieren. So genügen beispielsweise dem MAN-Transporter eTGE 45 Minuten für eine Schnellladung von null auf 80 Prozent Ladekapazität - benötigt wird dazu allerdings eine Gleichstromladestation mit CCS und 40 Kilowatt Leistung.

Die Software macht den Unterschied

Themen wie diese zeigen, dass wie bei der Konzernmutter Volkswagen auch bei der Lkw-Tochter ein Umdenken stattgefunden hat. Dies bestätigt auch Traton-CEO Renschler auf dem Innovation Day: "Wir wollen auf die digitale Überholspur und wandeln uns immer stärker von Hardware- zum Software- & Service-Anbieter."

Der Wandel zeigt sich Renschler zufolge auch daran, dass heute bereits fast 2000 Software-Ingenieure für die Marken arbeiten - dies entspreche knapp 30 Prozent aller beschäftigten Ingenieure der Traton-Gruppe. Bei künftigen Projekten erfordere die Entwicklung mehr Zeit auf der Software- als auf der Hardware-Seite, erklärte Scania-Chef Henrik Henriksson. Gleichzeitig hoffe man, auch die Vorteile von Agile Development nutzen zu können, um die Entwicklungszeiten zu verringern, kürzere Produktzyklen einzuführen und die Kunden stärker einzubeziehen sowie kontinuierliche Verbesserungsprozesse zu etablieren - "nicht täglich, aber auch nicht im Jahreszyklus", räumte der Scania-Chef ein.

Traton komme zugute, dass neue Themen wie Elektromobilität, Vernetztes und Autonomes Fahren den Konzern als Arbeitgeber für Softwareentwickler interessant machen, fügte er hinzu: "Früher hatten wir Schwierigkeiten, uns gegen Google, Apple und Co. zu behaupten, heute sind wir attraktiv für Spitzentalente."

Für die wachsende Popularität bei IT-Spezialisten dürften auch so futuristische Konzeptfahrzeuge wie der im Sommer vorgestellte Scania NXT sorgen. Der acht Meter lange Bus lässt sich je nach Bedarf mit verschiedenen Modulen ausstatten. So ist theoretisch denkbar, dass der NXT in der Früh und abends Pendler zu und von ihrer Arbeitsstätte befördert und untertags - selbstverständlich mit einem anderen Modul - als Müllfahrzeug fungiert. Geliefert würde der autonome Bus als Offboard-Lösung, so Henriksson, mit der Möglichkeit, ihn in den virtuellen Kontrollturm einer Stadt einzubinden.

400 Entwickler für Autonomes Fahren

Apropos Autonomes Fahren: Bei Traton arbeiten rund 400 Entwickler an einer gemeinsamen Plattform für Autonomes Fahren, verriet Christian Levin, Forschungs- und Entwicklungsvorstand und Chief Operation Officer bei Traton. Damit müsse man sich nicht vor anderen Akteuren auf dem Gebiet verstecken. Zudem wolle man Möglichkeiten prüfen, die Expertise der VW-Mutter und ihrer Partner beim Autonomen Fahren zu nutzen.

Es gibt innerhalb der Traton-Gruppe auch schon eine Reihe von autonomen Fahrzeugen in Tests und im realen Einsatz. So fährt bereits seit 2018 ein Scania-Lkw autonom in einer australischen Mine von Rio Tinto. Im Rahmen des Innovation Day wurde außerdem das neue Scania-Konzept-Fahrzeug AXL ohne Fahrerhaus erstmals im Einsatz vorgestellt, ein Kipplaster mit Verbrennungsmotor, der sich mit Hilfe von Kameras, GPS-Antennen, Radar- und Lidar-Sensoren orientiert.

Damit nicht genug: Ende des Jahres soll ein elektrischer Scania-Bus autonom im Großraum Stockholm im Test Fahrgäste zwischen einer neuen Wohnsiedlung und einer nahe gelegenen U-Bahnstation befördern. Und in wenigen Monaten beginnt ein Praxistest von MAN mit dem Hamburger Hafen, bei dem Trucks abschnittsweise hochautomatisiert auf der Autobahn zum Hafengelände fahren. Dort steigt der Fahrer aus, der Lkw fährt autonom in das Container-Terminal Altenwerder, wird automatisch entladen und kehrt selbstständig wieder zum Fahrer zurück.

Ziel: Mehr als eine Million vernetzte Lkw bis 2025

Auch das Thema Vernetzte Lkws will die VW-Tochter vorantreiben - ermöglichen die gesammelten Daten Traton doch Rückschlüsse für die weitere Verbesserung der Fahrzeuge sowie neue Angebote und Geschäftsmodelle. Insbesondere in Hinblick auf die geplante Elektrifizierung der Flotte sieht der Konzern einen großen Bedarf an Daten auf sich zukommen. Die Daten gehören zwar dem Kunden, merkte Traton dazu an, werden aber gesammelt und ausgewertet, um Vorteile zu generieren, beispielsweise für das Energie-Management oder die Optimierung der Software, um eine höhere Reichweite der Elektro-Lkws zu erreichen.

Die Kunden wiederum können ihre Kosten senken, sowie ihre Fahrzeuge und Flotten effizienter steuern und besser auslasten, verspricht Traton. Sie profitierten unter anderem von höherer Verfügbarkeit, geringeren Wartungskosten, niedrigerem Kraftstoffverbrauch und besserer Routenplanung - was auch der Umwelt zugute komme. Außerdem sieht der Konzern mit der Vernetzung auch neue Geschäftsmodelle wie das Management von Over-the-Air-Updates und Cyber-Security am Horizont auftauchen.

Um hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, ist seit Anfang 2019 fast jeder neu ausgelieferte schwere und mittelschwere Lkw von Scania und MAN entsprechend vernetzt. VWCO liefert seine Fahrzeuge seit Anfang September 2019 serienmäßig mit entsprechender Anbindung aus. Waren es Ende 2018 noch rund 450.000 Fahrzeuge, stieg die Zahl 2019 dank dieser Maßnahmen auf rund 600.000 und bis Ende 2025 sollen deutlich mehr als eine Million Fahrzeuge innerhalb der Traton-Gruppe vernetzt sein.

Digitalisierung als Beitrag zum Klimaschutz

Eine andere Möglichkeit für Unternehmen, den Flottenverbrauch zu senken, ist die Telematik, ein Markt, der laut Schätzungen der Unternehmensberatung Deloitte von 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf fast zehn Milliarden Euro im Jahr 2026 wachsen soll. So fahren Lkws derzeit in Europa - je nach Berechnung - im Durchschnitt nur mit einer Kapazitätsauslastung von rund 50 bis 60 Prozent. Gelingt es intelligenten digitalen Lösungen, die Zahl der Leerfahrten oder nur wenig ausgelasteten Fahrzeugen zu senken, würde auch der CO2-Ausstoß zurückgehen.

Dass Digitalisierung auch in der Logistik einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, haben MAN und Scania schon relativ früh erkannt und seit 2016 zweistellige Millionen-Euro-Beträge in Software-Firmen investiert, beispielsweise die digitale Spedition Sennder. Außerdem gründete der Konzern 2016 mit RIO eine eigene Digitalmarke. Das Unternehmen entwickelt digitale Services für das gesamte Logistik-Ökosystem und vernetzt mittlerweile mehr als 115.000 Lkw über seine offene, Cloud-basierte Plattform.

Richtete sich das Angebot bisher vor allem an kleine Flotten und Spediteure, soll RIO nun ein völlig neues Kundensegment erschließen. Wie Traton auf dem Innovation Day ankündigte, werde die Digitaltochter künftig die Konzernlogistik der Volkswagen Gruppe dabei unterstützen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Ziel der Zusammenarbeit sind signifikante Einsparungen durch transparentere und effizientere Prozesse.

Allein in Europa koordiniert die Volkswagen Konzernlogistik täglich rund 18.000 Lkw-TransporteLkw-Transporte im weit verzweigten Netzwerk aus Lieferanten, Produktionsstätten, Absatzmärken und Händlern. Um den immer weiter steigenden Material- und Warenfluss gemeinsam mit 13 Konzernmarken gewährleisten zu können, brauche es eine leistungsfähige und zukunftssichere IT-Lösung, erklärte Thomas Zernechel, Leiter Volkswagen Konzernlogistik: "Die Optimierung der Auslastung durch weitere Reduzierung von Leerfahrten und Standzeiten wird uns außerdem helfen, unsere Klimaschutzziele zu erreichen."