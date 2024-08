In seinem Werk in Neubrandenburg stellt WebastoWebasto Roof and Components Standheizungen sowie Hochvoltheizer (HVH) für Hybrid- und Elektrofahrzeuge her. Dort setzt das Unternehmen, das mit einem Umsatz von vier Milliarden Euro zu den 100 größten der Automobilzulieferer der Welt zählt, Technologien wie KIKI und Virtual RealityVirtual Reality (VR) ein.

"Der KI-Einsatz zielt in erster Linie darauf ab, die Stabilität und Qualität von Prozessen zu verbessern. Damit entlastet KI unsere Kollegen von anspruchsvollen Routine-Tätigkeiten", sagt Werkleiter Andreas Dikow.

KI überprüft Heizkerne

Ein Anwendungsfeld von KI ist die Qualitätsprüfung. Entsprechende Anwendungen überprüfen jeden Heizkern, das Herzstück eines Hochvoltheizers. Liegt ein Temperaturwert außerhalb der festgelegten Grenzen, identifiziert das System das Bauteil als defekt und sortiert es aus. Das geschah bis zur Einführung der KI mit einer Anwendung, mit Software, die allerdings ungenauer war und deshalb mehr manuelle Nachkontrollen erforderte.

Der KI-Algorithmus basiert auf einem Deep-Learning-Ansatz und einem Convolutional Neural Network. CNN eignen sich vor allem dazu, Muster in Bildern zu erkennen und zu interpretieren. "Solche hocheffizienten, KI-gestützten Produktentwicklungsprozesse sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in unserer Branche, die derzeit unter starkem Druck steht", sagt Markus Meiler, Vice President R&D bei Webasto.

VR-Brillen in der Produktionsvorbereitung

Neben KI setzt Webasto zudem in seinen Werken Virtual-Reality-Brillen ein - in der Produktionsvorbereitung. Um Produktionsprozesse vorab zu testen, bauten Unternehmen bis vor kurzem 3D-Modelle aus Kunststoff oder Holz auf. Heute erfolgen die Tests mit digitalen Zwillingen neuer Produktionslinien.

Mitarbeiter von Webasto können mit VR-Brillen durch diese virtuellen Umgebungen navigieren, sich also beispielsweise neben einen RoboterRoboter stellen und Arbeitsschritte im Detail prüfen. Außerdem setzt das Unternehmen solche Brillen in der Ausbildung ein, etwa damit Fachleute Handgriffe ohne Risiko üben können.

Modulare und skalierbare Anlagen

"Die Automobilindustrie befindet sich in einem schnellen Wandel. Als Zulieferer müssen wir in der Lage sein, schnell auf neue technologische Anforderungen zu reagieren und entsprechende Komponenten zu entwickeln und zu liefern", betont Peter Barbian, Vice President Manufacturing Engineering bei Webasto und ergänzt: "Wir fokussieren uns deshalb nicht nur auf Automatisierung und DigitalisierungDigitalisierung, sondern auch auf Modularisierung und Skalierbarkeit der Anlagen, damit wir flexibel aufgestellt sind und schnell agieren können."

