Unter Windows 10 genügt meist einer der folgenden Lösungsansätze, um die Funktionen wieder in Gang zu bringen: Starten Sie Ihren Computer neu. Führen Sie einen Virenscan durch. Testen Sie Kopieren und Einfügen in einer anderen Anwendung. Wenn das Kopieren in anderen Programmen funktionieren sollte, empfiehlt es sich, die betroffene Software zu beenden und neu zu starten oder im schlimmsten Fall zu deinstallieren und neu aufzuspielen.

Funktioniert bei Ihnen die "Copy & Paste"-Funktion nach all den oben genannten Schritten immer noch nicht, dann probieren Sie bitte nachfolgende Lösungsvorschläge aus:

Systemfehler können dazu führen, dass Kopieren und Einfügen nicht funktioniert. Eventuell schafft hier aber das Aktualisieren von Windows 10 Abhilfe: Klicken Sie auf das Startsymbol und wählen Sie "Einstellungen" (das Zahnrad). Unter "Update und Sicherheit" wählen Sie die Schaltfläche "Nach Updates suchen". Windows sucht sofort nach verfügbaren Updates, lädt diese herunter und installiert sie. Möglicherweise ist der Vorgang mit einem Neustart des Rechners abgeschlossen.

Eine weitere Lösung könnte darin liegen, die Antivirensoftware vorübergehend zu deaktivieren. Denn manchmal verursacht das Schutzprogramm Konflikte mit dem System, die in Ausnahmefällen auch das Ausführen von Kopieren und Einfügen betreffen. Doch wenn Sie schon eine Weile ein und dasselbe Antivirentool benutzen, ist es wahrscheinlich nicht die Ursache.

Auch beschädigte Programme oder Systemdateien können dazu führen, dass das Kopieren und Einfügen in Windows 10 nicht mehr klappt. Der Befehl chkdsk für die Eingabeaufforderung kann Ihnen helfen, dieses Problem zu beheben. Gehen Sie folgendermaßen vor: Geben Sie das Wort Eingabeaufforderung in das Suchfeld auf der Taskleiste von Windows 10 ein. Wählen Sie daraufhin "Als Administrator ausführen". In der Eingabeaufforderung angekommen, geben Sie bitte chkdsk x: /f ein, wobei Sie das x durch den Buchstaben ersetzen, der für Ihr Systemlaufwerk steht – in der Regel c.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen Scan zu planen, drücken Sie "J", um zuzustimmen. Starten Sie den Computer neu, warten Sie den Scan ab und überprüfen Sie im Folgenden, ob das Problem verschwunden ist.

Es kann aber auch erforderlich sein, den Prozess "rdpclicp.exe" zu beenden und neu zu starten. Der RDP-Clip-Prozess steuert die Kopieren-Einfügen-Funktion zwischen dem lokalen Rechner und dem Remote-Desktop.

Wenn etwas mit dem Prozess nicht richtig funktioniert, können Sie auf dem lokalen Rechner nicht kopieren und einfügen, sondern nur auf einem entfernten Desktop. Ein Neustart des Prozesses hilft, das Problem zu lösen. Drücken Sie als Nächstes die Tastenkombination Strg-Umschalt-Esc, um den Task-Manager zu starten.

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Details". Suchen Sie den Prozess "rdpclip.exe" und klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste darauf, um "Task beenden" auszuwählen. Um den Dienst anschließend wieder zu starten, navigieren Sie in den Ordner "Windows" und danach zu "system32" auf Ihrem Systemlaufwerk. Suchen Sie nach "rdpclip.exe" und führen Sie die Datei aus.



Tipp: Mehrere Texte, Bilder oder auch Passwörter speichern Sie mit Clipboard Master in einer Zwischenablage. (PC-Welt)