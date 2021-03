Damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, sucht CIO-Herausgeber Horst EllermannHorst Ellermann jetzt Musiker, um eine richtige CIO-Band aufzustellen. Zwei Positionen sind schon vergeben. Die restlichen Musiker fehlen noch - obwohl niemand richtig spielen können muss. Aber dazu später.

Die guten Nachrichten zuerst: Matthias Hartmann, Ex-Chef von IBM Deutschland und jetzt CEO von Techem, hat schon auf die Pilotspur getrommelt. Und Hajo Popp von der BW Consulting spielt Bass. Der stellvertretende Vorsitzende des VOICE-Verbandes ist wie Hartmann einer der wenigen, die tatsächlich ein Instrument so gut beherrschen, dass kein "echter Musiker" im Hintergrund die Tonspur bespielen muss. Auch diese Möglichkeit gibt es: Wer seit den Tagen in der Schülerband nicht mehr aufgetreten ist, kann jetzt ein Luftgitarren-Solo hinlegen, ohne ausgelacht zu werden. Und das geht so:

Matthias MoritzMatthias Moritz, Ex-CIO von Bayer Healthcare, hilft. Seit er auch seinen Job als CIO beim größten spanischen Pharmahersteller Almirall beendet hat, spielt Matthias mehr Musik als je zuvor, u.a. als Bassist in der Band seiner Ehefrau Elena Ley, einigen CIOs vielleicht noch bekannt als Sängerin auf der 10-Jahres-Feier des CIO Magazins. Matthias und Elena sind bestens verdrahtet in die Musikszene. "Wer also Lust hat, das alte Schlagzeug oder die alte Gitarre aus dem Keller zu holen, der soll sich melden", sagt Matthias: "Wir können über jedes noch so verstimmte Instrument eine Tonspur von richtig guten Musikern legen."

Fake reicht

Das ist das Schöne an Online-Veranstaltungen, so wie wir sie jetzt noch eine Weile ertragen müssen: Jeder noch so unbegabte CIO kann beim "20-Jahre-CIO-Fest" als Popstar auftreten, solange er nur sein Instrument richtig herum hält. Technisch wird es sowieso so laufen, dass zuerst ein Schlagzeuger eine Tonspur belegt und die anderen Musiker dann mit Metronom ihre Beiträge zuspielen. "Mache ich jetzt oft", sagt Matthias, der in Barcelona lebt und trotzdem mit deutschen Musikern arbeitet.

Bleibt die Frage, was und wieviel denn überhaupt gespielt werden soll. "Das jetzige Programm hat Luft für 3-5 musikalische Einlagen", sagt CIO-Herausgeber Ellermann, siehe hier. "Ich wäre aber auch schon froh, wenn wir überhaupt nur ein Lied aus der CIO-Szene zugespielt bekommen."

Ellermanns Vorschlag ist eine verballhornte Version von Scott Mc Kenzies Hippie-Hymne "San Francisco", siehe Text unten. "Ist aber gar nicht so einfach zu spielen", gibt Matthias Moritz zu bedenken. Und Hajo Popp ergänzt: "Zu singen auch nicht. Bis jetzt haben wir ja nur so unfähige Interpreten wie Ellermann selbst, der sich nicht mal für den Background-Chor eignet." Das müsse sich bessern. Es könne ja wohl nicht sein, dass ausgerechnet VOICE keine passende Stimme für eine CIO-Band findet.

Also: Freiwillige vor und bitte melden bei Horst.Ellermann@cio.de