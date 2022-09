Die EU will die Digitalisierung voranbringen. Im Rahmen der "digitalen Dekade" sollen die Mitgliedsstaaten mehr in digitale Zukunftstechnologien investieren, um so international besser aufgestellt zu sein. Deutschland macht dabei Fortschritte, dennoch muss diese Entwicklung beschleunigt werden, denn bei der derzeitigen Geschwindigkeit werden bis 2030 nur 248 Milliarden Euro an wirtschaftlichem Wert freigesetzt.

Würde Deutschland die EU-Ziele erreichen, so könnten es bis zu 552 Milliarden Euro werden. Cloud Computing hat hieran einen großen Anteil. Laut einer Studie von IW Consult betrug die Wertschöpfung der Cloud-Dienste in Deutschland im vorigen Jahr 68,5 Milliarden Euro, davon wurden 11,2 Milliarden von AWS-Kunden erbracht. Das entspricht etwa 0,3 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021.

Auch KMUs haben die Cloud entdeckt

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ein Großteil der KMUs sind Industrie- oder entsprechende Dienstleitungs-Betriebe. Hier zeichnen sich mit Edge Computing und Industrie 4.0 viele neue Cloud-Anwendungen ab. Eine besonders interessante Anwendung findet sich bei TIER Mobility (TIER), einem Unternehmen, das E-Scooter-Dienste anbietet. Mithilfe von Edge Computing konnte es seine Wartungs- und Supportkosten deutlich senken und gleichzeitig die persönliche Mobilität zugänglicher und bezahlbarer machen.

Deren Lösung basiert auf AWS IoT Core und AWS IoT Greengrass. Diese beiden Services haben das Potenzial, die batteriebezogenen Betriebskosten um den Faktor zehn zu senken. Auch in anderen Branchen nutzen KMUs die leistungsstarken AWS-Dienste. Hierzu gehört Unzer, eine modulare Plattform für internationale Zahlungstransaktionen. Hierbei sind Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften, wie dem Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenindustrie (PCI DSS) von größter Bedeutung.

Um seine AWS-Workloads zu schützen, hat man zusammen mit Fortinet einen Zero-Trust-Netzwerkzugriff erstellt. "Wir mussten so schnell wie möglich ein Netzwerk in den neuen Niederlassungen einführen, also suchte ich nach einer integrierten, cloudbasierten Lösung, die ich selbst warten und verwalten kann", sagt Hooman Ahmadi, Network Engineering Manager bei Unzer.

Erfolgreiche Start-ups gehen frühzeitig in die Cloud

Die Bundesregierung hat schon lange die Bedeutung von Start-ups erkannt, denn sie sind die Speerspitze bei Innovationen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) investierte die Bundesregierung 2021 etwa 7,6 Milliarden Euro in die Entwicklung von Start-ups. Aber auch ohne Förderung erfreut sich Deutschland einer erfolgreichen Start-up-Szene Beispiele dafür sind HelloFresh und Zalando.

HelloFresh ist heute weltweit Marktführer im Meal-Kit-Markt. Das heißt, es verschickt Kochboxen mit Rezepten, samt zugehörigen, genau portionierten Zutaten. Bei der Wahl seiner Geschäftspartner entschied sich das Unternehmen schon sehr früh für die AWS-Cloud mit den Diensten CloudFront, EC2, RDS und Route 53. Insbesondere die Skalierbarkeit war für das Start-up wichtig: 2011 gegründet und 2021 über eine Milliarde Boxen ausgeliefert.

Zalando ist ein europäischer Online-Modehändler mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen migrierte SAP auf AWS und integrierte es mit AWS Glue, Redshift, Athena und einem S3-Data-Lake für alle Transaktions- und Analyse-Berichte. Gleichzeitig konnte die IT-Managementzeit um mehr als 30 Prozent reduziert werden.

Cloud-Experten dringend gesucht!

Wer sich mit der AWS-Cloud so gut auskennt, dass er sie konfigurieren und die Anwendungen managen kann, muss sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen mehr machen. Den Einstieg dazu bietet AWS re/Start. Das ist ein Vollzeit-Trainingsprogramm zur Kompetenzentwicklung, das auf eine Cloud-Karriere vorbereitet und Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern herstellt. Das Programm wird von den Arbeitsagenturen unterstützt und verlangt keine technischen Vorkenntnisse. Durch szenariobasiertes Lernen, praktische Übungen und Trainingskurse werden alle technischen Kenntnisse und Softskills vermittelt, die für eine Einstiegsposition erforderlich sind.

AWS und Deutschland sind Forschungspartner

AWS investiert in Deutschland nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in die Weiterentwicklung der eigenen Technologien. Beispielsweise wird an AWS Nitro unter anderem in Dresden, Aachen, Berlin und Tübingen gearbeitet. Am 25. Mai 2022 gab das Tübinger Team eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut bekannt, bei dem es um gemeinsame Forschungsarbeiten auf den Gebieten KI, Computer Vision und maschinelles Lernen geht.

Fazit

Cloud Computing bringt für Unternehmen und Organisationen entscheidende Vorteile: Es sind keine Vorabinvestitionen nötig, die hohe Skalierbarkeit und Flexibilität ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung an den Business-Bedarf, Nutzer haben Zugriff auf die neueste und innovative Technologie und schließlich schafft ein hohes Datenschutzniveau Sicherheit und Vertrauen. Richtig eingesetzt kann Cloud Computing das digitale Potenzial Deutschlands deutlich beschleunigen.

