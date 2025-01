Wo steckt der ROI von KI?

Die Rentabilität von KI ist für viele Unternehmen nach wie vor schwer einzuschätzen, auch wenn sie bei der Einführung der Technologie auf die Tube drücken. Dies besagt eine aktuelle Gartner-Umfrage unter mehr als 700 IT-Führungskräften in Unternehmen, die KI bereits eingeführt haben oder dies planen. Demnach ist ein Haupthindernis für die Einführung, dass es schwierig ist, den geschäftlichen Wert von KI-Technologien zu schätzen oder nachzuweisen. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass es schwer sei, den KI-Value nachzuweisen.

Weitere zentrale Probleme sind der Mangel an Talenten und SkillsSkills bei den Mitarbeitenden sowie das fehlende Vertrauen in KI-Technologien. Trotz dieser Fragen ist der Einsatz von KI weit verbreitet: Mehr als 95 Prozent der IT-Managerinnen und -Manager gaben an, dass KI in mindestens einem Geschäftsprozess implementiert wurde. KI für mehrere Geschäftsprozesse über mehrere Geschäftsbereiche hinweg eingeführt haben mehr als ein Viertel der Befragten.

Experimentieren im Neuland

Die Bedenken der CIOs hinsichtlich des Nutzens von KI überraschen Ryan Kane, Inhaber des IT-Managed-Services-Anbieters Soaring Towers, trotz der hohen Einsatzquote nicht. Während Kane seinen Kunden zeigt, wie sie mit KI-Tools wie Microsoft Copilot Zeit und Geld sparen können, sehen viele KMU-Kunden noch immer nicht den Wert der generativen KI bei Aufgaben wie dem Schreiben eines Newsletters.

"Man muss ihnen zeigen, wie sie das Tool nutzen können, um es effektiv einzusetzen", sagt Kane. "Ein Meißel in den Händen eines geschulten Profis kann Erstaunliches schaffen; ein Meißel in den Händen eines Amateurs kann eine verpasste Chance sein."

Der Markt für künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz befindet sich noch in der Startphase. Einige Unternehmen setzen die Technologie zudem ein, ohne einen bestimmten Anwendungsfall im Sinn zu haben, fügt er hinzu. Kane hat beispielsweise erlebt, dass Unternehmen Microsoft Copilot einführen, ohne ihre Mitarbeiter über dessen Einsatzmöglichkeiten zu informieren.