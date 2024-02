"In unserem schnelllebigen Schuhgeschäft benötigen wir eine einfach zu bedienende und konfigurierbare PLM-Lösung," sagt Fritz Haubrich, Head of Group IT der Wortmann-Gruppe. Daher ersetzt der Detmolder Schuhproduzent seine bisherige Lösung durch die neue Version von Anbieter Aptean.

Die Wortmann-Gruppe implementiert die Product-Lifecycle-Management-Lösung sowohl in der Zentrale in Deutschland als auch bei der Tochtergesellschaft NOVI Footwear in Hongkong. Die Software soll das Unternehmen zudem bei seiner digitalen Transformation unterstützen, so die Hoffnung des Schuhfabrikanten.

Bereits vor fünf Jahren nahm Wortmann die vorhergehende PLM-Version von Aptean in Betrieb. Ziel war es laut Haubrich, kreative Ideen zu erfassen und mit Hilfe digitaler Prozesse weiterzuverfolgen. Damit habe das Unternehmen seine Produktentwicklung von einem analogen und tabellengesteuerten hin zu einem digitaleren Prozess modernisieren können. Nun würden alle Marken ihre Kollektionen digital gesteuert erstellen.

Das Upgrade auf die neue Version soll der Wortmann-Gruppe moderne Technologien wie 3D-Design und Features zur Teamzusammenarbeit eröffnen. Zudem will das Unternehmen weitere PLM-Funktionen für mehr Nachhaltigkeit und Kreislaufdesign nutzen.

Die Wortmann-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Detmold, Nordrhein-Westfalen. Sie ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Damenschuhen spezialisiert. Die Kollektionen werden in über 70 Ländern und mehr als 15.000 Schuhgeschäften verkauft. Weltweit beschäftigt die Gruppe zirka 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 2,08 Milliarden Euro Umsatz.

Wortmann Gruppe | PLM

Branche: HandelHandel

Use Case: Produktentwicklung digitalisieren

Lösung: Implementierung einer neuen Product-Lifecycle-Management-Lösung

Produkte: Aptean Retail PLM

Dienstleister: Aptean

Einsatzort: Deutschland und Hongkong