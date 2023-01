Die Wurzeln von Wüsthof reichen bis ins Jahr 1814 zurück. Heute produziert das Familienunternehmen in Solingen mit 400 Mitarbeitern mehr als 1,7 Qualitätsmesser pro Jahr für den Food-Bereich.

Eine Herausforderung für Wüsthof bestand darin, eine synchrone und durchgängige Planungsbasis über die gesamte Wertschöpfungskette aufzubauen, von der Absatzplanung und Beschaffung bis zur Produktion. "Derzeit erstellen wir die Planung mithilfe von Excel-Sheets in Team-Sitzungen", erläutert Christian Pascal Conscience, Global Vice President Purchasing bei Wüsthof. Damit lässt sich aber nur die Ist-Situation abbilden. "Wir haben kaum Möglichkeiten, proaktiv auf sich abzeichnende Probleme zu reagieren", ergänzt der Manager.

Artikel zur rechten Zeit am richtigen Ort

Bei einem Artikelsortiment von mehr als 1.200 Modellen von Koch-, Brot-, Gemüse und Fleischermesser kann sich jede Störung negativ auf Kundenaufträge auswirken. "Es geht darum, mit geringen Kosten und minimalem Aufwand immer die richtigen Artikel zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben", umreißt Christian Pascal Conscience die Anforderungen.

Deshalb führte Wüsthof mit Add*One des Aachener IT-Hauses Inform eine Software ein, mit der sich die Prozesse in der Lieferkette optimieren lassen. Die Lösung erstellt beispielsweise auf Basis der Absatzplanung einen Produktionsplan. Dabei berücksichtigt das System die vorhandenen Kapazitäten und die Verfügbarkeit von Material, und dies auf allen Produktionsstufen.

Vollständige Transparenz

Add*One umfasst Module für die Absatzplanung, Bestandsoptimierung und simultane Produktionsplanung. Das System ist über eine Standardschnittstelle an das ERP-SystemERP-System von Wüsthof angebunden und erhält von dort alle relevanten Daten. Dadurch kann die Lösung einen durchgängigen Planungsprozess abbilden, vom Kunden über die Produktion bis hin zum Lieferanten.

Im Bestandsmanagement stellt die Software Bestellvorschläge bereit, die alle Parameter der Beschaffungsseite berücksichtigen. Auf diese Weise spart das Unternehmen Bestände ein. So liefert das System eine exakte Bedarfsprognose, zudem eine kostenoptimierte Beschaffungsstrategie. "Wesentlich ist hierbei, dass wir in der Lage sind, unsere Beschaffung aktiv zu steuern, anstatt nur auf Probleme zu reagieren", betont Christian Pascal Conscience.

Nach Abschluss der laufenden Implementierung will Wüsthof die Software auch für die simultane Produktionsplanung nutzen. "Außerdem rückt für uns das E-Commerce-GeschäftE-Commerce-Geschäft in den Fokus. Auch dafür bietet Inform mit Add*On eine passende Lösung", so Conscience.

