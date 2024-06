Auf einen Blick

Pro Unglaubliche Leistung beim Fotografieren

Atemberaubendes Design aus veganem Leder

Wunderschönes gebogenes Display

90 Watt Schnellladung

Spitzenleistung Kontra Teuer

HyperOS-Bedienoberfläche mit Vor- und Nachteilen

Fazit Das Xiaomi 14 Ultra ist das aktuell beste SmartphoneSmartphone für Fotografen – auch ohne das optionale Photography Kit. Es ist auch in fast allen anderen Bereichen großartig. Sie müssen jedoch wirklich ein Foto-Enthusiast sein, um den hohen Preis zu rechtfertigen.

Auf dem übersättigten Smartphone-Markt sind besondere Geräte eine Seltenheit. Das Xiaomi 14 Ultra ist eine solche Besonderheit. Wenn Sie auf der Suche nach dem absolut besten Smartphone-Erlebnis sind, könnten Sie es mit diesem Gerät gefunden haben.

Zum stolzen Preis von 1.499,90 Euro ist das 14 Ultra der Traum eines jeden Fotografen. Vor allem, wenn Sie auch noch in das optionale Photography Kit investieren. Mit dem Zubehör kann das Xiaomi 14 Ultra sogar mit kompakten spiegellosen DSLR-Kameras konkurrieren.

Wenn Sie es sich leisten können, hat dieses Smartphone so ziemlich alles, was Sie sich vorstellen können - von wahnsinnigen Fotofähigkeiten über ein wunderschönes Display bis zu superschnellen Ladezeiten. Das Xiaomi 14 ist nicht perfekt, aber das Smartphone schafft es locker, die Konkurrenz von Apple, Samsung und Google in die Knie zu zwingen.

Design & Verarbeitung

Veganes Leder und Xiaomi Shield Glas

Zwei Farboptionen

IP68-Zertifizierung

Xiaomi hat sein 14 Ultra so gestaltet, dass es in vielerlei Hinsicht traditionellen Kameras ähnelt, vom runden Kameramodul bis zur strukturierten Abdeckung. Ich finde, es sieht großartig aus. Wie die Bezeichnung "Ultra" bereits andeutet, handelt es sich beim Xiaomi-Flaggschiff außerdem um ein sehr großes Smartphone.

Ein Großteil des Volumens befindet sich auf der Rückseite, denn die Kameraeinheit ist ein riesiges Modul, das an einen Eishockey-Puck erinnert. Es erhöht das Gewicht und macht das Smartphone ein wenig kopflastig.

Wenn Sie denken, dass dieses Smartphone wie eine Kamera aussieht, ist das kein Zufall.

Die Gesamtabmessungen des Handys sind ähnlich wie die der Konkurrenz mit großen Bildschirmen. Allerdings ist das 14 Ultra etwas kleiner (161,4 × 75,3 × 9,2 Millimeter) und leichter (ab 219,8 Gramm) als das Samsung Galaxy S24 Ultra. Xiaomi bietet das 14 Ultra in den Farben Schwarz und Weiß an. Beide verfügen über eine "Nano-Tech"-Rückseite aus veganem Leder, die wirklich gut aussieht und sich auch gut anfühlt.

Ungewöhnlich ist, dass das Unternehmen eine Hartplastikhülle in der Verpackung mitliefert und keine fadenscheinige Silikonhülle. Das ist in Ordnung, aber ich würde das Smartphone lieber ohne Hülle benutzen oder die Hülle verwenden, die Teil des Fotografie-Kits ist - dazu später mehr.

Ob mit oder ohne Schutzhülle, das Smartphone ist gut verarbeitet und wirkt langlebig. Es hat die Schutzklasse IP68. Dadurch ist es nahezu vollständig staub- und wasserdicht. Das ist jedoch unter den Flaggschiffen ab 1.000 Euro Kaufpreis auch zu erwarten.

Der einteilige Rahmen besteht aus dem neuen "6M42", einem hochfesten Aluminium. Die Vorderseite besteht aus Xiaomis eigenem Shield Glass. Das Material ist laut Xiaomi ein Mix aus mehreren Stoffen, die eine besonders stabile Struktur bilden. In Kombination mit der Rückseite aus veganem Leder ergibt sich so die "Xiaomi Guardian Structure", die das Smartphone schützen soll. Und ich muss sagen, das Gerät fühlt sich tatsächlich auch sehr robust an.

Was das Glas betrifft, kann ich ohne Langzeittests nur schwer ein Urteil geben. Xiaomi bringt zudem werkseitig einen Bildschirmschutz an. Dieser ist in den wenigen Wochen, in denen ich das 14 Ultra benutzt habe, ziemlich zerkratzt, sodass er vielleicht nicht mehr lange halten wird.

Bildschirm & Lautsprecher

6,7-Zoll-AMOLED

1 bis 120 Hertz

Mix aus gebogenem und flachem Design

Beeindruckender Klang

Das 14 Ultra bietet das Beste aus beiden Welten: Das Glas ist an allen Seiten schön gewölbt, aber das atemberaubende Display darunter ist flach.

Vieles am Display des 14 Ultra entspricht dem, was Sie bei einem Flaggschiff in dieser Preisklasse erwarten würden. Es bietet jedoch eine ungewöhnliche Kombination aus Designelementen. Das Display des Smartphones ist an den Rändern leicht gebogen. Das sieht zwar gut aus, es kommt jedoch zu leichten Bildverzerrungen und Sie machen gelegentlich versehentliche Bildschirmeingaben.

Das Display misst gigantische 6,73 Zoll. Damit ist der Bildschirm geringfügig kleiner als der des Galaxy S24 Ultra mit 6,8 Zoll. Das Panel bietet AMOLED-Technologie mit einer hohen Pixeldichte von 522 ppi sowie Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+. Die LPTO-Technologie bedeutet, dass die Bildwiederholfrequenz dynamisch von 120 Hertz auf nur 1 Hertz angepasst werden kann. So erhalten Sie einen flüssigen Bildlauf, wenn die hohe Bildwiederholfrequenz benötigt wird und sparen Strom, wenn Sie etwa ein eBook lesen.

Mit einer typischen Helligkeit von 1.000 Nits und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits ist das Display des 14 Ultra außerdem sehr hell. Bei einer realen Messung mit ausgeschalteter automatischer Helligkeit und eingeschaltetem Sonnenlichtmodus habe ich eine beeindruckende Helligkeit von 736 Nits gemessen.

Der eingebettete Fingerabdrucksensor ist ausgezeichnet, und mir gefällt, dass er höher sitzt als beim Xiaomi 14, was die Bedienung für mich natürlicher und bequemer macht.

Es gibt keinen Kopfhöreranschluss, was ich bei einem Smartphone dieser Größe immer schade finde. Das 14 Ultra ist eindrucksvoll mit High-End-Audio-Codecs ausgestattet, darunter AAC, AptX Adaptive, LDAC und LHDC 5.0, sodass Hi-Res Audio mit dem richtigen Streaming-Dienst und Kopfhörern nicht weit entfernt ist.

Die Stereolautsprecher sind von guter Qualität und verfügen über eine hohe Dynamik sowie eine räumliche und detaillierte Klangkulisse. Sie können beim Musikhören, Spielen, Filme schauen angemessen in den Klang eintauchen.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz

Satte 16 GB RAM

Nur 512 GB Speicher

Wie viele andere Flaggschiffe aus dem Jahr 2024 verfügt auch das Xiaomi 14 Ultra über einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz. Sie erhalten satte 16 Gigabyte Arbeitsspeicher (mehr als beim S24 Ultra oder Pixel 8 Pro). Beachten Sie jedoch, dass es nur eine Speicherkapazität von 512 Gigabyte gibt und der Speicher nicht erweiterbar ist.

Die Leistung ist, wie nicht anders zu erwarten, extrem schnell. Das 14 Ultra bewältigt alles, was Sie ihm vorsetzen, mit relativer Leichtigkeit. Egal, ob es sich um das Öffnen von Apps, Fotobearbeitung, Videostreaming oder Spiele handelt. Games wie "Genshin Impact" laufen butterweich und Sie können problemlos mit hohen Einstellungen spielen. Ein leistungsfähigeres Kühlsystem (Dual-Channel IceLoop System) als beim regulären Xiaomi 14 hilft, die interne Temperatur niedrig zu halten.

Das 14 Ultra kann alles, was Sie ihm vorsetzen, mit relativer Leichtigkeit bewältigen.

Unten sehen Sie, wie das Xiaomi 14 Ultra im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten abschneidet:

Xiaomi 14 Ultra Benchmarks

Was die anderen technischen Daten betrifft, so ist das 14 Ultra mit jeder Menge Schnickschnack ausgestattet, darunter 5G-Unterstützung, WiFi 7, Dual-Nano-SIM-Unterstützung (keine eSIM), Bluetooth 5.4 mit zwei Verbindungen, NFC und sogar ein IR-Blaster. Letzterer ist besonders praktisch, um den Fernseher ein- und auszuschalten, wenn Ihr Kleinkind die Fernbedienung verlegt hat.