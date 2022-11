Für Online-Händler wie Zalando ist die Vorweihnachtszeit extrem wichtig. Nach Prognosen des HDE Handelsverband Deutschland fallen 2022 in den Monaten November und Dezember rund 21 Prozent ihres Jahresumsatzes an. Deshalb bereitet sich die Zalando SEZalando SE, eine der größten Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa, auf Aktionen mit hoher Nachfrage besonders sorgfältig vor. Dazu gehört etwa die Cyber Week.

Testläufe vor großen Shopping-Events

Eine zentrale Rolle spielen dabei Lasttests mit Tausenden von Testkunden. Solche Prüfläufe dienen dazu, die IT-Infrastruktur vorzubereiten, damit sie einen Nachfrageschub bewältigen kann. Denn nach Angaben von Zalando erhöht sich die Belastung von IT- und Shop-Systemen bis um den Faktor zehn, wenn spezielle Verkaufsaktionen stattfinden.

Eine Option ist, solche TestsTests an einem Ort und mithilfe eines zentralen Dashboards durchzuführen. Zalando wählte jedoch einen anderen Ansatz: Jedes Team führte eigene Lasttests durch. Das macht den Prozess besonders komplex. Eine robuste technische IT-Infrastruktur ist daher besonders wichtig.

Sicherheit statt gespanntem Warten

Für die Prüfläufe greift Zalando auf das Tool Cloud Test von Akamai zurück. Es ist für Performance-Tests ausgelegt und nutzt dazu virtuelle User. Zur Wahl stehen mehrere Optionen, etwa Stress- und Benchmark-Tests von Servern und IT-Services. Auch das Umschalten auf Reservekapazitäten (Failover) lässt sich simulieren.

"Ich erinnere mich an die Tage, bevor wir die Akamai-Lösungen nutzten. Wir haben alle gespannt gewartet und gehofft, dass unsere Plattform reibungslos funktioniert. Jetzt können wir sicher sein, dass wir die Nachfrage dank unserer robusten Tests erfüllen können", erläutert Heinrich Hartmann, Head of SRE (Site Reliability Engineering) bei dem Online-Händler. Im Rahmen der Zusammenarbeit führte Akamai zudem eine Reihe von Schulungen bei Zalando durch. "Wir sehen uns immer wieder die Aufzeichnungen der Workshops an", sagt Hartmann.

Optimale User Experience

"Lasttests sind im Online-Handel essenziell, um auch während großer Shoppingereignisse wie der Cyber Week und dem Weihnachtsgeschäft eine gute User Experience zu garantieren", erklärt Berry Kessette, Major Account Executive bei Akamai Technologies.

Dabei sollten Retailer auf ein Komplettpaket setzen: eine technische Lösung, um die ServerServer für einen hohen Besucherandrang zu wappnen, sowie Schulungen für die Mitarbeitenden. Solche Weiterbildungsmaßnahmen seien wichtig, um Kunden wie Zalando auf spezielle Anforderungen vorzubereiten.

Zalando | Lasttests der IT-Infrastruktur

Branche: EinzelhandelEinzelhandel Mode und Lifestyle

Use Case: Verfügbarkeit der Online-Plattform bei Lastspitzen sicherstellen

Lösung: Lasttests unter realen Bedingungen mit Akamai Cloud Test

Partner: Akamai