Seit Anfang September arbeitet Thomas Schlüßel als Chief Automation Officer (CAO) bei der Zurich Gruppe DeutschlandZurich Gruppe Deutschland. Nach eigener Darstellung ist die Zurich in der Bundesrepublik der bisher einzige Versicherer mit einer solchen Position. Schlüßel soll die Prozessautomatisierung unter Nutzung von Robotics vorantreiben.

Der 37-jährige Versicherungskaufmann kommt von der AXA. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird er als CAO dafür verantwortlich sein, Dunkelverarbeitungsquoten zu erheben und Prozesse neu zu designen. Ziel ist, die Abläufe aus Kundenperspektive effektiver zu gestalten. Schlüßel arbeitet insbesondere mit den Einheiten des Ressorts Operations und mit der IT zusammen. Dabei soll er seine Erfahrungen in puncto Robotics einbringen.

Schlüßel berichtet an Horst Nussbaumer, den Chief Claims und Operating Officer der Zurich Gruppe Deutschland. "Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in der Branche einen CAO an Bord zu haben. Mit der neuen Position wollen wir die Relevanz der Themen Automatisierung und Digitalisierung für unser Geschäft unterstreichen," kommentiert Nussbaumer.

Führungserfahrung schon als Azubi

Schlüßel hat sein gesamtes vorheriges Berufsleben bei der AXA verbracht. Nach seiner Ausbildung ist er bei dem Kölner VersicherungskonzernVersicherungskonzern geblieben und hat seit seinem Berufseinstieg als Sachbearbeiter 2007 verschiedene Stationen durchlaufen. So baute er 2011 ein standardisiertes und vollautomatisiertes Berichtswesen zur Messung operativer Indikatoren und Produktivitäts-Indikatoren auf.

Im Juli 2016 stieg Schlüßel bei der AXA zum Abteilungsleiter Betriebsorganisation auf. Damit verantwortete er unter anderem die IT-Steuerung der Cash-Bankingsysteme und leitete ein Center of Excellence Robotics. Er übernahm ein Projekt zum Einsatz von Robotics im Konzern und überführte die Nutzung dann in die Linie. Seit Oktober 2018 war er zusätzlich als Head of Center of Excellence Robotics BluePrism (AXA Group, Paris) tätig und trug die konzernweite Verantwortung aller non-IT Automatisierungslösungen. Gleichzeitig arbeitete er als Prokurist.

Neben diesen fachlichen Kenntnissen sammelte Schlüßel bereits während seiner Lehre Führungserfahrung: Er war stellvertretender Vorsitzender der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung bei der AXA.