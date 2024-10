Effizienter und digitaler, diesen Anspruch müssen auch Krankenhäuser erfüllen. Deshalb entschlossen sich das Klinikum Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) und die Universitätsmedizin Mannheim (Baden-Württemberg), ihre IT-Systeme zu modernisierenmodernisieren und in einer Umgebung zusammenzufassen.

"Wir mussten radikal vorgehen. Nichts sollte so bleiben, wie es war", schildert Walid Sbaih die Ausgangslage. Er ist operativer Leiter der Innovation und Technologie Rhein Neckar MA und LU GmbH, kurz MaLu IT. Sie ist für die IT der beiden Klinken zuständig.

Suche nach passender Software

Erforderlich war eine Software, mit der sich die IT-Umgebungen beider Kliniken zusammenlegen ließen. "Sie musste ITIL-konform, intuitiv und zukunftssicher sein. Und natürlich mussten wir auch die Wirtschaftlichkeit einberechnen", erläutert Sbaih. Die Wahl fiel schließlich auf die ITSM-Software (IT-Service-Management) KIX des Chemnitzer Unternehmens KIX Service Software.

Für die über 7.000 Beschäftigten der Kliniken ist der IT-Service heute der Single Point of Contact. Rund 600 Anrufe gehen täglich ein, etwa Fragen zu Hard- und Software sowie IT-Security-Vorfälle. "80 Prozent der Anrufer können wir ohne viel Aufwand helfen, zehn Prozent übernimmt unser Kernteam", erläutert Chaimaa Boughardain, Teamleiterin im Bereich Servicemanagement/CISO bei MaLu IT. Die Lösungsquote liegt insgesamt bei 90 Prozent.

Best Practices mit ITIL 4

Auch der Einsatz von Best Practices, die in ITIL 4 definiert sind, ist für die Kliniken von zentraler Bedeutung. "Durch standardisierte Prozesse haben die Mitarbeiter aus unserem Team stets einen Fahrplan an der Hand, was in welcher Situation zu tun ist", sagt Chaimaa Boughardain. Insgesamt setzt MaLu 14 ITIL-Practices sein, die sich mit KIX abbilden lassen, darunter Incident und Service Request Management, Problem- und Relationship-Management sowie das Change Enablement.

Das Team um Chaimaa Boughardain und Walid Sbaih hat für die Zukunft weitere Pläne. Durch die Open-Source-StrukturOpen-Source-Struktur von KIX können sie den IT-Service problemlos erweitern. Bereits geplant ist, das gesamte NetzwerksNetzwerks und die ServerServer zu überwachen. Nach außen sollen dafür beispielsweise die Überwachung des Mailings und der Firewall integriert werden, im Innenbereich Endpoint-Security und AD-Logs.

"Bereits jetzt gehen wir mitunter mit nur zwei oder drei offenen Tickets in den Feierabend. Diese Zahl auf null zu bringen, ist auf jeden Fall möglich. Und mit KIX kommen wir diesem Ziel jeden Tag näher", fasst Walid Sbaih zusammen.

Innovation und Technologie Rhein Neckar MA und LU | IT-Integration

Branche: GesundheitGesundheit

Use Case: Modernisierung und Zusammenlegung der IT-Plattformen von zwei Kliniken

Lösung: ITSM-Plattform KIX

Partner: KIX Service Software