Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Schwachstellen in Software oder Hardware gefunden werden. Dann ist es die Aufgabe der Administratoren, die Systeme schnellstmöglich zu patchen. Egal, ob es sich bei der Sicherheitslücke um einen Zero Day Exploit, eine Backdoor oder fehlerhafte Zugriffskontrollen handelt: eine kleine Lücke reicht aus, damit CyberangreiferCyberangreifer Schadprogramme einschleusen oder sensible Informationen ausspionieren können.

Wir liefern Ihnen im Folgenden einen Überblick darüber, in welchen Produkten aktuell gefährliche Schwachstellen zu finden sind:

Die Redaktion wird diese Liste regelmäßig aktualisieren. Jedoch erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

