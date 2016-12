Die einstige Erfolgsgeschichte des Leipziger Internet-Unternehmens Unister hat sich 2016 in einen Wirtschaftskrimi verwandelt. Der Gründer Thomas Wagner stirbt im Sommer bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien. Zuvor soll er in Venedig einem Millionenbetrug aufgesessen sein. Kurz nach seinem Tod meldet Unister (fluege.de, ab-in-den-urlaub.de) Insolvenz an. Seither bemühen sich Ermittler und ein Insolvenzverwalter, Licht ins Dunkel zu bringen und die Unister-Geschäfte zu ordnen. 2017 stehen weitere Entscheidungen an. Die wichtigsten Fragen:

Wie steht es um die Insolvenzverfahren der Unister-Gruppe?

Über insgesamt zwölf Unister-Gesellschaften wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Dazu zählen die Unister GmbH, die Unister Holding GmbH und die ab-in-den-Urlaub Betriebsgesellschaft mbH. Eine Tochter (kurz-mal-weg.de) wurde zum 1. November 2016 verkauft. Nach Angaben des Insolvenzverwalters arbeitet Unister inzwischen wieder profitabel.

Wie weit sind die Verkaufsverhandlungen für Unister?

"Der Investorenprozess ist weit fortgeschritten", teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Lucas Flöther mit. Die Reisesparte wurde noch kurz vor Weihnachten verkauft. Unister-Travel mit den Portalen ab-in-den-urlaub.de, urlaubstours.de, reisen.de, billigflüge.de und reisegeier.de geht für einen ungenannten Preis zum 1. Januar an die Prager Gesellschaft Rockaway Capital SE. Alle 520 Arbeitsplätze im Travelgeschäft sollen erhalten bleiben.

Ist inzwischen die Ursache für den tödlichen Flugzeugabsturz des Unister-Gründers Thomas Wagner bekannt?

Die Untersuchungen in Slowenien laufen noch. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist unklar. Wagner (38) war zusammen mit drei weiteren Menschen am 14. Juli beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Slowenien gestorben. Er war auf der Rückreise aus Venedig, wo er in der Hoffnung auf einen Millionenkredit für sein klammes Unternehmen einem Betrüger aufgesessen sein soll. Statt der erhofften 15 Millionen Euro wurde ihm Falschgeld angedreht.

Ist dieser Betrug in Venedig inzwischen aufgeklärt?

Nein. Vor allem ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Dresden noch immer die Identität des angeblichen Diamantenhändlers unklar, der Wagner den Kredit gewähren wollte und ihm stattdessen das Falschgeld übergab. Allerdings ist inzwischen Anklage gegen einen 69 Jahre alten Finanzvermittler aus Unna erhoben worden, der den Deal eingefädelt haben soll. Ihm wird Beihilfe zum Betrug vorgeworfen. Wann der Prozess gegen ihn am Landgericht Leipzig beginnt, ist offen.

Am 11. Januar beginnt am Landgericht Leipzig ein Strafprozess gegen drei frühere Unister-Manager. Worum geht es da?

Hauptsächlich um Steuerhinterziehung und Computerbetrug. Unter anderem sollen Unister-Kunden im großen Stil durch das so genannte Runterbuchen betrogen worden sein. Den Ticketkäufern seien Preisvorteile vorenthalten worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gesamtschaden von 7,6 Millionen Euro aus. Unister hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Welche Ermittlungen werden im Zusammenhang mit Unister noch geführt?

Die Staatsanwaltschaft Leipzig prüft, ob es bei Unister eine Insolvenzverschleppung gegeben hat. Es gibt Berichte, dass das Unternehmen schon lange vor dem Sommer 2016 pleite gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft habe sich wesentliche Unterlagen aus den Insolvenzverfahren vorlegen lassen und werte diese derzeit aus, teilte ein Sprecher mit. "Sollten sich aus den Unterlagen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für strafbares Verhalten verfolgbarer Personen ergeben, wird über die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren entschieden." (dpa/ad)