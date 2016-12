MicrosoftMicrosoft und der Karten- und Navi-Anbieter Here vertiefen ihre Kooperation im Bereich der ortsbasierten Dienste. Wie beide Unternehmen verkünden, streben sie ein langfristiges strategisches Engagement an, um den Microsoft-Nutzern die besten Kartendienste anbieten zu können. Die Daten von Here werden nicht nur für die Microsoft-Karten in Bing Maps verwendet, sondern auch in zahlreichen weiteren Apps und Programmen. Dazu zählt auch die digitale Assistentin Cortana, die ein zentrales Element in Windows darstellt. Entwickler haben über die Bing-API ebenfalls Zugriff auf die Here-Karten.

"Unser Ziel ist es, Unternehmen und Endkunden weltweit Zugang zu den besten Karten und Ortsdiensten zu bieten", so Bruno Bouquet von Here. "Deshalb sind wir begeistert, die Zusammenarbeit mit Microsoft fortzusetzen und die kommenden Innovationen zu unterstützen." Auch bei Microsoft ist die Freude groß, wie Vizepräsident Jordi Ribas zu Protokoll gibt: "Die qualitativ besten Karten und Geo-Dienste für unsere Kunden und Entwickler bereit zu stellen, ist für Microsoft extrem wichtig. Here ist eine führende Marke in der Industrie und als Innovator bekannt, und mit unserer ausgeweiteten Kooperationen bringen wir deren Dienste zu unseren Anwendern."

powered by AreaMobile