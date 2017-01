Seit Dienstag seien erste wesentliche Dienste des Software-Pakets sowie Analyse-Werkzeuge von "Power BI Pro" aus der in Deutschland gehosteten Cloud-Umgebung verfügbar, sagte Günther Igl, Cloud-Experte bei Microsoft. Das Angebot richte sich speziell an datensensible Branchen etwa aus dem Finanzsektor oder dem öffentlichen Dienst. Als Treuhänder kontrolliert T-Systems den Zugang zu den Daten, so dass beispielsweise US-Behörden nur über den Rechtsweg in Deutschland Zugriff erhalten können.

Unter den Unternehmen in Deutschland aus allen Branchen gibt es laut Microsoft ein großes Interesse daran, dass ihre Daten in der Bundesrepublik gespeichert werden. Besonders im öffentlichen Sektor würden mehr als 65 Prozent der Befragten einer Studie zufolge die Nutzung einer öffentlichen Cloud erwägen, sofern sich das Rechenzentrum des Anbieters in Deutschland befindet.

Seit einigen Monaten arbeitet Microsoft dafür mit T-Systems zusammen und stellt seine Cloud-Plattform Azure in der rechtlich abgesicherten Umgebung zur Verfügung. Ohne ausdrücklichen Wunsch des Kunden hat Microsoft selbst keinen Zugang zu den gespeicherten Daten. Damit sei sichergestellt, dass ein mögliches Auskunftsersuchen von staatlicher Seite ausschließlich nach deutschem Recht erfolgen könne, sagte Igl.

Für die Verwaltung eröffnete Microsoft am Dienstag ein Kontrollzentrum im Berliner Stadtteil Mitte. Dort werden künftig Mitarbeiter von T-Systems rund um die Uhr die Funktionsweise der Systeme überwachen. (dpa/ib)