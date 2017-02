861 Anmeldungen - davon über 275 CIOs. 16 Breakout Sessions. Sieben Anwender-Roundtables. Sechs Vorträge von DAX-30-CXOs sowie eine internationale Keynote von Trendforscher David Mattin. Das sind die Hamburger IT-Strategietage 2017. Im 15. Jahr steht Deutschlands größter und bedeutendster IT-Kongress unter dem Motto: "It's all about Speed - Strategien für die digitale Transformation". Das Who-is-Who des deutschsprachigen IT-Managements trifft sich dazu wie jedes Jahr im Hamburger 5-Sterne-Hotel Grand Elysée.

Im Fokus steht diesmal die Frage, welche Strukturen am besten geeignet sind, die Innovationskraft von Unternehmen zu steigern. Die Ansätze reichen über die Gründung von Start-Ups, Labs und digitalen Tochterunternehmen bis hin zu internen Organisationsmodellen, die meist abteilungsübergreifende Teams vorsehen.

Am ersten Kongresstag stellen sich neben etablierten Unternehmen aus der IT-Wirtschaft die vier Startups LeanIX, ApiOmar, Cortado Mobile Solutions und Kinexon Industries den Fragen von Moderator Horst EllermannHorst Ellermann. Am Folgetag haben die Gründer von 5 Analytics UG und wish.technology die Gelegenheit, ihre Geschäftsmodelle auf der großen Bühne zu präsentieren.

Auf den Hamburger IT-Strategietagen 2017 werden außerdem aktuelle Technologie-, Sourcing- und Management-Trends unter die Lupe genommen. Die Referenten zeigen anhand von Beispielen aus der Praxis, wie sich neue und noch immer aktuelle Herausforderungen bewältigen lassen. Einen Erfahrungsaustausch zwischen IT-Anwendern ermöglichen die insgesamt sieben thematischen "Anwender-Roundtables" zu den Leitthemen der Hamburger IT-Strategietage. Zu den Schwerpunktthemen zählen unter anderem Strategien und Best Practices für Digitale Geschäftsmodelle sowie die Frage, mit welchen Strategien, Skills und Management-Ansätzen CIOs Ihre Unternehmen erfolgreich nach vorne bringen können.

Uwe Jens Neumann, Vorstandsvorsitzender von Hamburg@work (e.V.) und Geschäftsführer der Hamburg@work GmbH, eröffnete den Kongress. Dr. Carsten Bosda, Senator der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg sprach das Grußwort. Und dann geht es los mit Top-Referenten wie: