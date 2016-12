Frank Rosenberger (48) wird ab Januar 2017 Vorstand IT und Neue Märkte beim ReisekonzernReisekonzern TUITUI Group in Hannover. Das Ressort wurde neu geschaffen. Bislang war er bei der TUI als Group Director Strategy und Mitglied des Group Executive Committee (GEC) tätig. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Der Aufsichtsrat berief den bisherigen Strategiechef für drei Jahre, davon das erste Jahr als stellvertretendes Vorstandsmitglied.

Rosenberger kam von Vodafone

Vor seinem Wechsel zur TUI im Oktober 2015 verantwortete der Wirtschaftsingenieur in der VodafoneGroup weltweit die internationale Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

"Wir sind eine Matrixorganisation", hatte Deutschland-CIO Heinz KreuzerHeinz Kreuzer im CIO.de-Interview erläutert. Bei der TUI Group stand bisher seit August 2015 Chris Bayley als Group Chief Information Officer IT organisatorisch ganz oben. Er verantwortet die Aktivitäten in den drei TUI-Regionen Central Europe, TUI Northern Europe und TUI Western Europe sowie die Gruppenaktivitäten wie die Customer Platform. Bayley berichtet nun an Rosenberger.

Homann wird neuer globaler TUI-Strategiechef

Die Funktion des globalen TUI-Strategiechefs, die bisher Frank Rosenberger innehatte, wird zukünftig von Henrik Homann (54) übernommen. Er ist als Geschäftsführer One Aviation für die Aktivitäten der fünf touristischen Fluggesellschaften des Konzerns zuständig. Homann arbeitet schon seit 1995 für den TUI-Konzern. Zwischen 1999 und 2014 war er unter anderem Geschäftsführer Finanzen und Personal sowie Arbeitsdirektor der Konzerntochter TUI Deutschland.

TUI soll digitaler werden

Eberhard Kurz

CIO der Deutschen Bahn ist seit August 2014 Eberhard Kurz (53). Er kommt von SAP, wo er Chief Business Consultant war. Kurz kennt die Bahn aber schon. Von Oktober 2001 bis Juni 2011 war er nämlich Leiter IT Marketing/Vertrieb des Ressorts Personenverkehr, ab 2003 als CIO. Im Juli 2011 wechselte er von der Bahn zum Reiseveranstalter Thomas Cook als CIO für Westeuropa. "Der Manager verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der IT, insbesondere im Softwaremanagement und in der IT-Strategie und IT-Architektur von großen Systemlandschaften", lobte ein Bahn-Sprecher. Kurz ist gelernter Diplom-Ingenieur und arbeitete zuvor auch beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, bei Arthur D. Little und bei McKinsey & Company. Er promovierte 1996 über "Projektierungsverfahren für technische Software dargestellt an wissensbasierten Systemen." Martin Kolbe

Martin Kolbe übernahm im November 2005 die CIO-Position beim Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel. Zuvor arbeitete Kolbe bei der Deutschen Post World Net, wo er Bereichsvorstand und CIO der DHL Express Deutschland war. Carsten Bernhard

Carsten Bernhard ist seit September 2016 Group CIO/CTO beim E-Commerce-Anbieter eDreams Odigeo mit Sitz in Barcelona. Er kommt von der TUI Deutschland, wo er seit August 2013 IT-Chef war. Zu eDreams Odigeo gehören die Marken eDreams, Opodo, Travellink, Go Voyages und Liligo. Frank Scholz

Frank Scholz ist seit Juli 2011 CIO bei der DB Regio AG in Frankfurt am Main. Seit 2016 hat er die Verantwortung für die strategischer Transformationsprojekte der Deutschen Bahn. Der promovierte Diplom-Wirtschaftsinformatiker berichtet direkt an den DB-Vorstand. Dirk Tietz

Die DER Touristik hat ihr Führungsteam um die neue Funktion des Chief Transformation Officer (CTO) erweitert. Dirk Tietz (40) ist seit Juli 2015 auch Mitglied des Executive Boards. Er trägt damit die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und für die Verzahnung der Einzelunternehmen. Markus Sontheimer

Markus Sontheimer ist seit Januar 2016 CIO im Vorstand der Schenker AG in Essen, dem Speditions- und Logistikunternehmen der Deutschen Bahn. Der Wirtschaftsingenieur verantwortet bei der Bahn-Tochter das Ressort IT und Digitalisierung. Sontheimer war zuvor CIO im Bereich Finanz bei der Deutsche Bank AG. Seit Mitte Juni 2016 ist Sontheimer bei DB Schenker auch noch Chief Digital Officer (CDO). Jürgen Antes

Jürgen Antes ist seit November 2015 neuer Leiter Informationssysteme, CIO der Deutsche Bahn Netz AG. Zuvor war er Bereichsleiter Business Intelligence Marketing bei der DB Fernverkehr AG. Antes berichtet an der Vorstandsvorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn. Die DB Netz AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil des Konzerns Deutsche Bahn. Zentraler Bereich ist das größte Schienennetz Europas, für dessen Betrieb, Instandhaltung und auch Ausbau das Unternehmen verantwortlich ist. Jürgen Burger

Zu den Top Ten bei der Wahl zum CIO des Jahres 2009 zählte Jürgen Burger. Er übernahm im März 2005 die CIO-Position bei Hellmann Worldwide Logistics. Wie die Jury hervorhob, besticht Burger durch seine "sehr klare IT-Strategie und seine Erfolge beim Vermitteln zwischen IT und Business". Vor seinem Einstieg beim Osnabrücker Logistikunternehmen arbeitete der gelernte Informatiker als Berater mit dem Schwerpunkt Travel & Transportation beim Beratungshaus Accenture. Parallel dazu stieg Burger in die CIO-Beratung ein und konzentrierte sich hier auch auf den Bereich Logistik. Andreas Zerlauth

Andreas Zerlauth ist seit Anfang Juni 2012 bei Austrian Airlines Vice President für IT und Projektmanagement. Er arbeitet seit zehn Jahren für die Fluggesellschaft, war zuletzt stellvertretender Personalchef. Den Posten des IT-Chefs übernahm er im Zuge einiger Management-Rochaden bei dem Unternehmen. Frank Winkenwerder

Frank Winkenwerder ist seit Mitte Dezember 2014 neuer Leiter des Zentralbereichs Informationssysteme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er war davor Leiter der Containerinformationssysteme bei HHCT, verantwortlich für die strategische Gestaltung der IT-Landschaft für das Segment Container. Von 1987 bis 2006 arbeitete Winkenwerder bei einem System- und Softwarehaus, seit 1999 als verantwortlicher Projektbereichsleiter für die Logistikbranche. Christa Koenen

Vorsitzende der Geschäftsführung der DB Systel GmbH, der IT-Tochter der Deutschen Bahn, ist seit Mai 2015 die Geschäftsführerin Finanzen/Controlling Christa Koenen. Sie arbeitete im Anschluss an ihr Studium zur Diplom-Volkswirtin in Mainz und Freiburg in verschiedenen Unternehmen, unter anderem als Strategieberaterin. Zusätzlich erwarb sie in Barcelona ihren MBA in der Fachrichtung Betriebswirtschaft. Michael Ruplitsch

Bei der Fluggesellschaft Air Berlin ist Michael Ruplitsch seit November 2015 neuer IT-Chef. Sein offizieller Titel: Senior Vice President IT. Er berichtet an den CFO Arnd Schwierholz. Ruplitsch hat in Graz technische Mathematik und in Dublin Computer Science in studiert. Neun Jahre war er anschließend in der IT-Beratung bei Accenture tätig. Von 2008 bis 2012 war Ruplitsch CIO der Austrian Airlines in Wien. Seit Mai 2012 hat Ruplitsch als Leiter Human Ressources der Austrian Airlines gearbeitet. Seit August 2013 war Ruplitsch Berater bei KPMG Österreich. Alexander Edelmann

Seit September 2016 ist Alexander Edelmann neuer Global Head of Information Technology & Organization bei der Reederei Hamburg Süd. Edelmann war dort zuvor Global Head of Controlling. Seit 2007 war Edelmann bei der Hamburg Süd KG in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, unter anderem im Controlling sowie bei dem Business- Change- und IT-Projekt „Globe“. Michael Lütjann

Michael Lütjann ist seit August 2015 CIO beim Duisburger Logistiker Imperial Logistics International . Die Stelle wurde neu geschaffen. Er berichtet an CEO Carsten Taucke. Lütjann war in den vergangenen fünf Jahren bei der Schenker AG als Senior Vice President IT Management Logistics für die Weiterentwicklung der weltweiten IT-Organisation mitverantwortlich. Davor arbeitete er zwölf Jahre im IT-Bereich des Logistikdienstleisters Fiege, zuletzt ebenfalls als CIO. Im Oktober 2016 ist Lütjann zusätzlich in die Geschäftsführung von Imperial Logistics International berufen worden. Darüber hinaus wird er ab 2017 auf übergeordneter Ebene für die Logistikdivision des Gesamtkonzerns IMPERIAL Holdings Limited, Südafrika, die Position des CIOs übernehmen. Werner Toennessen

Als Geschäftsbereichsleiter IT ist Werner Toennessen der Chef über die Systemwelten der DER Touristik. Toennessen verantwortete als Bereichsleiter bereits seit 2010 die IT der DER Touristik Köln mit ihren Pauschalreiseveranstaltern ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg. Er gilt als profunder Kenner der IT der touristischen Unternehmen des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters. Toennessen startete seine IT-Laufbahn 1987 in der EDV bei Meier’s Weltreisen. Ralf Morawietz

CIO beim Logistikdienstleister Panalpina mit Sitz in Basel ist ab Juli 2015 Ralf Morawietz. Er startete seine Karriere als IT-Experte 1998. Im Jahr 2002 kam Morawietz zu Deutschen Post, wo er verschiedende Management-Aufgaben wahrnahm. Im Januar 2010 wechselte Morawietz als Mitglied des nationalen IT Managementeams des Logistikers Kühne + Nagel. Zuletzt war er dort Senior Vice President Global IT Products. Martin Gnass

Martin Gnass verantwortet seit Juni 2007 die globale IT bei Hapag-Lloyd und berichtet als Managing Director Information Technology in dieser Funktion an den Vorstand. Zuvor leitete er von 2003 bis 2007 bei Hapag-Lloyd die Anwendungsentwicklung. Nach Abschluss seines Hochschulstudiums zum Diplom-Wirtschaftsingenieur begann Martin Gnass seine berufliche Laufbahn 1990 bei einer internationalen IT Unternehmensberatung als IT-Berater und Projektmanager. Von 1996 bis 2003 war er bei IBM Global Services in verschiedenen Management-Positionen tätig. Heinz Kreuzer

Seit September 2015 ist Heinz Kreuzer neuer CIO des Reiseveranstalters TUI Deutschland, einer Tochter der börsennotierten TUI Group. Sein genauer Titel lautet: Mitglied des Boards TUI Central Region, CIO TUI Central Region. Diese Position gab es vorher nicht. Kreuzer berichtet direkt an Sebastian Ebel, CEO TUI Central Region und Mitglied des Vorstandes der TUI AG. Frank Rosenberger

Frank Rosenberger (48) wird ab Januar 2017 Vorstand IT und Neue Märkte beim Reisekonzern TUI Group in Hannover. Das Ressort wurde neu geschaffen. Er ist derzeit Group Director Strategy und Mitglied des Group Executive Committee (GEC). Der Aufsichtsrat berief Rosenberger für drei Jahre, davon das erste Jahr als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Rosenberger arbeitete vor seinem Wechsel zur TUI im Herbst 2015 bei der Vodafone Group. Roland Krieg

Die IT konsequent auf die Kerngeschäftsprozesse ausrichten, Standardprozesse outsourcen - das ist die Strategie von Roland Krieg, seit 1997 Senior Vice President IT beim Airport-Konzern Fraport. Bei der Wahl zum "CIO des Jahres" belegte Krieg schon mehrfach Plätze unter den Top 10. Seit 2012 ist Krieg Mitglied des Aufsichtsrats der Fraport AG, seit 2013 Mitglied des Aufsichtsrats der FraSec Fraport Security Services GmbH sowie Mitglied bzw. Vorsitzender der Aufsichtsräte diverser IT-Tochterunternehmen der Fraport AG. Zwischen 1985 und 1995 war der studierte Kernphysiker beim Großanlagenbauer Lurgi aktiv und stieg dort zum IT-Leiter des Maschinenbauers auf. Anschließend übernahm Krieg zwei Jahre lang die Funktion als Prokurist und Betriebsstättenleiter der IBO, einer IBM-Tochter im Outsourcing-Bereich. Roland Schütz

Roland Schütz ist seit Februar 2016 CIO aller Fluglinien in der Lufthansa Group. Neben den Premium-Hub-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines gehören dazu auch die Flugbetriebe der Zweitmarke Eurowings. Die Stelle wurde neu geschaffen. Seit Juni 2014 war Schütz als Senior Vice President Information Management & CIO für die IT der Lufthansa Passage verantwortlich. Von November 2010 bis Mai 2014 war Schütz CIO bei Lufthansa Cargo. Der promovierte Physiker kam im November 2005 als Chief Operating Officer Infrastructure Services zu Lufthansa Systems, der IT-Tochter des Lufthansa-Konzerns. Davor arbeitete Schütz in leitenden Positionen beim Dienstleister Fiducia IT AG, zuletzt als Bereichsleiter Systemtechnik. Reinhard Eschbach

"Die IT leistet einen Beitrag, die Kosten für die Zeit der Krise zu reduzieren - zeigt aber gleichzeitig Lösungen auf, die Anforderungen der Zukunft über innovative Projekte sicherzustellen", erläutert CIO Reinhard Eschbach von Thomas Cook seine IT-Philosophie. Der Diplom-Ingenieur verantwortet seit Mai 2005 die IT-Aufgaben des Reisekonzerns. Seine IT-Karriere begann er 1992 als Fachbereichsleiter Informationsmanagement bei der Kaufring AG. Weitere Stationen waren 1995 als IS Director Europe bei Campbell Soup und 2001 als CIO Corporates & Markets bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Josef Bogdanski

Josef Bogdanski ist seit Mai 2015 neuer CIO und CPO der Lufthansa Group. Er verantwortet damit das weltweite IT- und Prozessmanagement des Luftfahrt-Konzerns. Er berichtet an den Konzern-Vorstand Harry Hohmeister. Bogdanski begann seine Karriere bei der Deutschen Lufthansa AG im Jahr 1984. Vor seiner Ernennung zum CIO/CPO war er für das Spar- und Zukunftsprogramm „Score" verantwortlich. Lukas Wirth

Lukas Wirth hat im August 2013 die Position des Head of Information Technology bei Swiss International Air Lines übernommen. Seine Berufskarriere startete er bei Sulzer Informatik. Anschließend arbeitete er über zehn Jahre im Bereich Informatik bei der Swissair und Atraxis (Informatik der SAir Group) tätig, gefolgt von sieben Jahren bei der EDS, ebenfalls im Airline Umfeld. Zuletzt leitete Wirth seit 2009 als Solution Unit Manager den Java Entwicklungsbereich Zürich beim IT-Dienstleister Trivadis AG. Berufsbegleitend schloss er 2005 ein Executive MBA an der Fachhochschule St. Gallen ab. Christian Herrlich

Christian Herrlich ist seit Anfang August 2012 Geschäftsführer der GLS IT Services. Er soll bei der IT-Tochter der Logistikgruppe GLS die Systeme harmonisieren. Der Wirtschaftsinformatiker arbeitete zuvor in verschiedenen Funktionen bei Deutsche Post DHL. Bevor er dort vor einem Jahr ausschied, war er CIO Paket Deutschland. Patrick Naef

Patrick Naef übernahm als CIO im Februar 2006 die Verantwortung für die IT bei der Fluggesellschaft Emirates Airlines mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Dort leitet der Schweizer zusätzlich die IT-Tochter Mercator. Naef konsolidierte zuvor die globale Infrastruktur und Rechenzentren bei der Zürich Versicherung. Davor war Naef CIO beim Verpackungshersteller SIG und von 1998 bis 2001 CIO bei Swiss Air. 2011 gewann Naef den "Global Exchange Award", 2009 und 2011 landete er auf vorderen Plätzen bei der Wahl zum "CIO des Jahres". Detlev Ruland

In der Briefsparte der Deutschen Post folgte Detlev Ruland im August 2011 seinem Vorgänger Johannes Helbig auf den CIO-Posten. Ruland, Jahrgang 1959, war zuletzt bei Energieversorger RWE verantwortlich für den deutschen Strom- und Gasvertrieb für Privat-und Gewerbekunden. Ruland hat aber auch Erfahrung als IT-Manager: Zuvor war der Informatiker eineinhalb Jahre lang CIO bei RWE, wohin er von der Unternehmensberatung McKinsey wechselte. Auch bei Siemens und beim Deutschen war Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz war Ruland in leitenden Positionen tätig.

Hintergrund des Wandels: Die TUI wolle digitaler werden und innovative Technologien und Geschäftssegmente ausbauen. Zusätzlich stiegen die Anforderungen an eine hochleistungsfähige IT-Infrastruktur und an die IT-Sicherheit, so die TUI.

Kooperation mit Online-Plattform Alibaba

Zu den neuen Wachstumsfeldern gehört laut TUI unter anderem die touristische Online-Plattform LTE, mit der das Unternehmen neue Kundengruppen und Märkte erschließen will. Dazu zählen Spanien, Portugal, die Türkei und Brasilien. Es geht der TUI aber auch um die Entwicklung des asiatischen Marktes. Hier hat der Konzern mit der Reiseplattform des chinesischen Online-Anbieters Alibaba eine Kooperation geschlossen.