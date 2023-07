Dies geht aus der aktuellen repräsentativen Befragung ma 2023 Audio II der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) hervor, die am Mittwoch in Frankfurt veröffentlicht wurde.

Durchschnittlich etwa 51,9 Millionen Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren schalteten demnach täglich zwischen Montag und Freitag das Radio ein. Bei der vorherigen Befragung hatte diese Zahl bei 52,5 Millionen gelegen. Die durchschnittliche Verweildauer bei den klassischen Radioangeboten blieb konstant - mit im Durchschnitt 242 Minuten an einem Tag.

Die Zahl der Menschen, die schon mindestens einmal einen Podcast gehört haben, wächst weiter, aber nur in kleinem Umfang. Demnach lag dieser Anteil zuletzt bei 40,6 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung (ma 2023 Audio I: 40,1 Prozent). In der besonders werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil bei 55,8 Prozent, ein leichtes Plus um 0,6 Prozentpunkte.

Befragt wurden für die aktuelle Erhebung jeweils knapp 68.000 Menschen ab 14 Jahren in der deutschsprachigen Bevölkerung. Berücksichtigt wurden zwei Befragungswellen zwischen dem 4. September 2022 und dem 11. Dezember 2022 sowie zwischen dem 4. Dezember 2022 und dem 26. März 2023. Zur deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren zählen demnach rund 70 Millionen Menschen.

Die Agma hatte erstmals 1972 Daten für den Radiowerbemarkt erhoben. Sie ist ein Zusammenschluss von mehr als 200 Unternehmen der MedienMedien- und Werbewirtschaft. Von den Hörerzahlen hängen die Preise für Werbespots ab. Üblicherweise werden die Daten zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr und im Sommer. (dpa/rs)