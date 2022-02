Der Hochschulrat wählte Braun Ende 2021 für drei Jahre in das Präsidium. Damit übernimmt er auch die Rolle des CIO. Er folgt auf Hans PongratzHans Pongratz, der im September den Posten als Vizepräsident verlassen hatte. Er wechselte als Geschäftsführer an die Stiftung für Hochschulzulassung und wurde zudem als Professor an die TU Dortmund berufen.

Braun hatte in München im Bereich Bauingenieurwesen promoviert. Vor seinem Aufstieg war er am Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation als wissenschaftlicher Gruppenleiter tätig.

IT-Erfahrung sammelte er als Leiter der Rechnerbetriebsgruppe der ehemaligen Fakultät Bau-Geo-Umwelt, die im Oktober 2021 in die TUM School of Engineering and Design integriert wurde. Dort nahm er zwischenzeitlich die Aufgabe des Prodekans Information Officer wahr und betreute Projekte, um die Verwaltung der Hochschule zu digitalisieren.

Als Wissenschaftler forscht Braun auf dem Gebiet digitaler Zwillinge und automatisierter Überwachung von Bauvorhaben. Von 2013 bis 2020 unterrichtete er Bau- und Umweltinformatik.

Die TU München zählt zu den größten technischen Hochschulen Deutschlands und verzeichnete Ende 2021 zirka 48.000 Studierende. Sie beschäftigt 11.269 Mitarbeiter, davon 7.235 in der Wissenschaft. Der Jahresetat beträgt rund 1,7 Milliarden Euro.