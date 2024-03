Das mittelständische Familienunternehmen aus Bielefeld ist in über 120 Ländern tätig. Ein Effekt der Expansion des Herstellers von Kompressoren und Druckluftsystemen war, dass sich eine komplexe IT-Landschaft herausbildete.

Eine Folge waren hohe Wartungs- und Betriebskosten. So traten Reibungsverluste durch viele Schnittstellen sowie redundante Daten auf. Außerdem mangelte es an Standard-Integrationen zwischen den Systemen.

Roadmap für zukunftsorientierte IT

Deshalb entwickelte Boge zusammen mit dem IT-Dienstleister Sybit eine Roadmap, um die IT des Kompressorherstellers zu modernisieren. Das Projektteam berücksichtigte dabei Faktoren wie die fachlichen Anforderungen von Boge. Außerdem flossen in die Roadmap geplante Vorhaben mit ein, etwa die Migration zu SAP S/4HANA.

Erste Teilprojekte wurden bereits umgesetzt. So ersetzte Boge vorhandene Vertriebstools durch SAP Sales Cloud und SAP CPQ. Außerdem führte der Hersteller einen Shop für Ersatzteile und eine App für Servicetechniker ein. Auch der Aspekt IT-Sicherheit wurde berücksichtigt, etwa in Form eines zentralen Identitätsmanagements.

Mehrwert bereits jetzt spürbar

Bereits jetzt sind Vorteile der neuen IT-Umgebung spürbar. So weist die Systemumgebung weniger Schnittstellen und Datenredundanzen auf. Hinzu kommt der geringere Managementaufwand, etwa durch das automatische Update der Cloud-Anwendungen durch SAP, statt durch IT-Fachleute von Boge.

Die Mitarbeiter in Marketing, Sales und Service sowie E-Commerce profitieren wiederum von übergreifenden Prozessen. Weiterhin haben Sybit und Boge die Grundlagen für neue digitale Geschäftsmodelle auf einer Pay-per-Use-Basis gelegt.

Positiv im Bereich Vertrieb wirken sich weltweit einheitliche Prozesse mit einer höheren Transparenz aus. So wurde ein durchgängiger, digitaler Prozess implementiert, von der Anfrage von Kunden bis zum Erfassen eines Auftrages.

Aktiv statt reaktiv

"Wir haben die IT nach vorne entwickelt und agieren nicht mehr reaktiv, sondern können aktiv gestalten", sagt Uwe Rödenbeck, Leiter IT Systeme und Prozesse bei Boge Kompressoren. "Das gibt uns Planungssicherheit, aber auch den jeweiligen Fachbereichen. So können wir jederzeit eine Aussage für die Systemplanung tätigen, die auch mit der Invest-Planung des Unternehmens abgestimmt ist."

Mit Unterstützung von Sybit wird Boge die Modernisierung seiner IT weiter vorantreiben. So ist die Einführung von SAP Commerce Cloud als Kundenportal vorgehen. SAP Service Cloud und FSM sollen als integrierte Lösung für die Servicefachleute bereitstehen.

Boge | IT-Modernisierung

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: KonsolidierungKonsolidierung der IT-Umgebung

Lösung: Unter anderem Einsatz von cloudbasierten SAP-Anwendungen und Identity-Management; Konsolidierung von Schnittstellen und Prozessen.

Partner: Sybit GmbH