Der neue IT-Chef soll die Digitalisierung der Gruppe vorantreiben und berichtet an den CFO Steffen Heise. Das 1945 gegründete Unternehmen Sennheiser hat seinen Hauptsitz im niedersächsischen Wedemark-Wennebostel. Zur Sennheiser-Gruppe gehört neben der Marke Sennheiser auch der Studiomikrofonhersteller Georg Neumann GmbH.

Stefan Hein kommt vom Ditzinger Maschinenbaukonzern Trumpf, wo er seit November 2017 als "Head of Digital Platforms + Operations" agiert. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem das Architekturdesign sowie die Integration und Implementierung digitaler Plattformen für Business Units der Trumpf-Gruppe. Er verantwortet zudem den Betrieb geschäftskritischer IT-Infrastruktur, den Einsatz von Public-Cloud-Services sowie von SAP- und weiteren Applikationen an 70 globalen Standorten.

Mehrere strategische Projekte

In seiner Zeit bei Trumpf stemmte Hein mehrere strategische Projekte, darunter die Integration von Microsofts Public Cloud Azure im Zuge der Einführung eines globalen Data Lakes und eines Customer Portals. Darüber hinaus setzte er ein Cyber-Security-Investitionsprogramm um und etablierte ein Cyber Emergency Response Team (CERT), um das Sicherheitsniveau zu erhöhen.

Vor seinem Einstieg bei Trumpf war der Manager unter anderem Head of IT Operations bei Springer SE und arbeitete als Head Of Project Management für die Bauer Media Group. Nach einem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur promovierte er 1999 im Bereich Technische Informatik an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg.