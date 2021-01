Cloud ServicesCloud Services, Big DataBig Data, Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz, Virtual RealityVirtual Reality - so etwas kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Sondern aus kreativen Köpfen. Dabei ist Kreativität keine Gabe, die man hat oder nicht. IT-Chefs können die Kreativität ihres Teams gezielt unterstützen.

Sieben Beispiele aus der Praxis:

1. Prozesse ansehen: Die IT ist die einzige Abteilung, die in irgendeiner Form wirklich jeden Prozess im Unternehmen unterstützt. Michael Cantor, CIO von Park Place Technologies, traut IT-Mitarbeitern deshalb zu, entscheidende Verbesserungen zu entdecken. Er rät, eine möglichst autonome Gruppe von Mitarbeitern auf irgendeinen Prozess anzusetzen, gerne auch auf einen - scheinbar - besonders gut organisierten. Im Idealfall halten sich die Führungskräfte heraus und die IT-Mitarbeiter wenden agileagile Methoden an. Die Ergebnisse können hochkreativ sein, sagt Cantor.

2. Gelegentlich der Kreativität einen ganzen Tag widmen: Mittels E-Mails oder den typischen einstündigen Meetings entsteht keine Kreativität, sagt Ryan Frazier, Managing Director of Technology bei der Harvard Business School online. Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, dem kompletten Team samt einigen externen Beratern einen ganzen Tag Zeit zu lassen. Ziel war in einem Fall beispielsweise, die Datenmanagement-Umgebung für den Einsatz von Advanced AnalyticsAnalytics neu zu designen.

Kreativität ist eine Fertigkeit wie jede andere auch

Dass Kreativität eine angeborene Fähigkeit sein soll, die manche haben, andere aber nicht - mit diesem Mythos wollen einige Autoren Schluss machen. Ihr Credo: Kreativität ist eine Fertigkeit, die sich genauso entwickeln lässt wie andere auch. David und Tom Kelley

Eher hemdsärmelig sehen das die Brüder David und Tom Kelley. David ist Mitbegründer des "Hasso Plattner Institute of Design" an der Stanford Universität, sein Bruder Tom hält Vorträge zum Thema Innovation und ist Executive Fellow an der Haas School of Business der UC Berkeley. Sie setzen Kreativität in Zusammenhang mit der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. "Kreativität und Selbst/Vertrauen"

Die Kelleys geben in ihrem Buch "Kreativität und Selbst/Vertrauen" Tipps für Einzelne und ganze Teams. Sie beschreiben einige Übungen inklusive der nötigen Tools. Julia Cameron

Weniger hemdsärmelig präsentiert sich Julia Cameron. Die Künstlerin sieht Kreativität in Zusammenhang mit Spiritualität. "Der Weg des Künstlers"

Julia Camerons Buch "Der Weg des Künstlers" beschreibt einen zwölfwöchigen Kurs zu mehr Kreativität. Alle Übungen können allein ausgeführt werden. Technik Eins: die Morgenseiten

In Camerons Zwölf-Wochen-Kurs muss man nicht alle Übungen ausführen. Unverzichtbar sind aber die Morgenseiten: jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehen und seine Gedanken so aufschreiben, wie sie gerade durch den Kopf fließen. Das soll Blockaden lösen. Technik Zwei: der Künstlertreff

Eine weitere Technik hält Cameron für unverzichtbar: den wöchentlichen Künstlertreff. Bei dieser Verabredung mit sich selbst tut man, worauf man Lust hat. Wer zum Beispiel als Kind so gerne Cowboy werden wollte, gönnt sich mal eine Reitstunde. Kelleys Rollenspiele

Das Team ist nicht kreativ? Hier haben die Kelley-Brüder Tipps. Eine Übung zum Auflockern: jeder im Team zieht aus einem Hut einen Spitznamen, etwa "Dr. Fabelhaft" oder "Wicht". In einer spontanen Kurzrede erläutert er den anderen, was es damit auf sich hat. These der Kelleys: je gelöster die Stimmung im Team, desto kreativer die Menschen.

3. Geduld haben mit den Ergebnissen: Kreativität lässt sich nicht planen wie ein normales Projekt. "Geben sie ihrem Team genug Zeit", rät Soo-Jin Behrstock, CIO von AG Jeans and Koos Manufacturing. Behrstock plädiert außerdem für Diversity, konkret für ein Team aus Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen: "Man kann Dinge nicht aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, wenn alle dasselbe denken", sagt sie.

4. Automation nutzen: Laut Chris Bedi, CIO bei Service Now, bestätigen neun von zehn IT-Entscheidern positive Effekte von Automatisierung. Eine höhere Arbeitszufriedenheit, mehr Kreativität und mehr Face-to-Face-Gespräche sind Teil dieser positiven Wirkung.

5. Widerspruch fördern - aber freundlich: Läuft ein Bereich nicht gut, haben die Mitarbeiter den größten Einblick, die am nahesten dran sind. Meist sind sie aber keine Führungskräfte. Deshalb ist es wichtig, dass Mitarbeiter widersprechen dürfen. Sie müssen frei reden können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Das gibt Christopher Goranson zu Bedenken, Professor an der Carnegie Mellon University's Heinz College of Information Systems and Public Policy. Goranson spricht von einem "Ownership of Problems". Solche "Problem-Eigner" liefern meist die kreativsten Lösungsansätze, wenn man sie - unabhängig von Hierarchien - nur lässt.

6. Einen Hackathon veranstalten: Die Beliebtheit von Hackathons steigt. Pam Nigro, Senior Director of Information SecuritySecurity bei der Health Care Service Corp., veranstaltet sie regelmäßig. Dabei arbeiten die konkurrierenden Teams immer an einem konkreten Problem. Wichtig ist laut Nigro, dass alle Teilnehmer während des Hackathons ihre Titel ablegen, und, dass die Sieger gebührend gefeiert werden. Sie legt Wert darauf, für eine freundliche Atmosphäre zu sorgen - und für ausreichend Essen.

Wer Kreativität fördern will, braucht Zeit

7. Formale Kreativitätsschulungen anbieten: Informatiker sind manchmal Opfer ihres eigenen technischen Verständnisses. Formale Kreativitätstrainings können sie darin unterstützen, Dinge anders anzugehen, so die Erfahrung von Bryan Mattimore, Mitgründer und "Chief Idea Guy" bei The Growth Engine. Den Vorteil solcher Kurse sieht er darin, dass Kreativitätstechniken auf eine logische, wissenschaftlich fundierte Weise vermittelt werden. Das können IT-ler gut annehmen.

Fazit: Wer Kreativität fördern will, braucht Zeit. Laut Behrstock (AG Jeans and Koos Manufacturing) beginnt ein solcher Kulturwandel immer mit einer Führungskraft, die dafür offen ist und selbst ein gutes Beispiel abgibt. Während es traditionell der Anspruch von Führungskräften war, Antworten zu geben, müssen sie nun Fragen stellen, so die CIO.