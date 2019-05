Markus GrubwinklerMarkus Grubwinkler (38) ist seit März 2019 neuer Head of IT beim Fertighausanbieter Haas Group aus dem niederbayrischen Falkenberg.

Zuvor arbeitete Grubwinkler als Head of IT Project-Portfolio-Management & CRM beim Automobilzulieferer Dräxlmaier in der niederbayerischen Stadt Vilsbiburg. Grubwinkler berichtet an Katharina Haas, CFO in der Geschäftsleitung der Haas Group.

Nach einer Ausbildung zum Informatiker absolvierte Grubwinkler ein Praxisstudium zum IT-Business Manager. Danach übernahm in verschiedenen Führungsfunktionen Verantwortung bei Unternehmen in der IT-Infrastruktur und im Projekt- und Programm-Management.

Umsetzung der Digitalisierung

Als seine wichtigsten anstehenden Aufgaben nennt er die Einführung von ERP mit Microsoft Dynamics 365, die Strategie und Umsetzung der Digitalisierung und Ausbildung, One IT sowie die Einführung übergreifender IT-Kompetenzen in den Standorten und des strategischen IT-Einkaufs.

Über die Haas Group

Haas ist ein Familienunternehmen in der Fertigbaubranche, das seit über 40 Jahren im gehobenen Segment Einfamilienhäuser, Gewerbe- und Industriebauten sowie landwirtschaftliche Bauten in Holz- und Hybridbauweise plant, produziert und errichtet. Gegründet 1972 als Zimmerei mit drei Mitarbeitern ist Haas heute mit rund 1.000 Mitarbeitern an drei Standortorten in Falkenberg (Niederbayern), Großwilfersdorf (Österreich) und Chanovice (Tschechien) präsent.

Das Unternehmen verfügt über 30 Musterhäuser und Vertriebsbüros sowie regionale Stützpunktteams in Deutschland, Österreich, Tschechien, der Schweiz, Italien und der Slowakei. Die Haas Group erzielte 2018 eine Gesamtleistung von 180 Millionen Euro.