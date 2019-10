Aus Toshiba wird dynabook - seit April 2019 firmieren die bekannten Notebook-Reihen "Tecra", "Portégé" und "Satellite Pro" unter diesem Markennamen. dynabook hat in Japan Tradition und geht auf Toshiba zurück. 1985 stellte das Unternehmen den T1100 vor, laut Toshiba "der weltweit erste Laptop-Computer für den Massenmarkt" mit Flopy-Disk-Speicher und monochromem Bildschirm. 1989 folgte das Dynabook J-3100 SS001, das die Bezeichnung "Notebook" auf dem Markt einführte.

Die neue Marke dynabook steht für diese mehr als 30-jährige Computing-Expertise und auch zukünftig für innovative Produkte und Services mit neuesten Technologien im hochwertigen Design, kombiniert mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit. IT-Abteilungen profitieren dadurch von geringen Ausfallraten und hoher Investitionssicherheit. In den kommenden Wochen und Monaten werden dank der Zugehörigkeit zur Foxconn/Sharp-Gruppe viele weitere innovative Business-Notebooks auf den Markt kommen.

Komplettes Portfolio an ultraleichten Business-Notebooks

Die zentrale Produktkategorie bilden die sehr leichten Business-Notebooks der dynabook Portégé X- und Tecra-X-Serien, die mit Bildschirmdiagonalen zwischen 13 und 15 Zoll das komplette mobile Portfolio abdecken. Alle Geräte lassen sich zudem auch nach dem Build-to-Order-Prinzip konfigurieren, also nach den Konfigurationswünschen der Kunden.

Die ersten dynabook-gebrandeten Notebooks in Europa waren der Portégé X30-F mit 13,3 Zoll (33,8 cm) und die Tecra X40-F mit 14 Zoll (35,6 cm). Beide verfügen über ein Full HD Display, neueste Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation, Windows 10 Pro, einen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB sowie über ein besonders robustes Magnesium-Chassis. Dank Windows 10 Pro lassen sich die Geräte sehr einfach in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren. In Kombination mit langen Akkulaufzeiten von bis zu 18,5 Stunden* und dem leichten Gewicht ab 1,05 kg (modellabhängig) sind die Geräte auf maximale Leistung und Mobilität ausgelegt.

Business-Notebooks von dynabook überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit und seit vielen Jahren kontinuierlich geringe Ausfallraten. Firmen erhalten dadurch Planungs- und Investitionssicherheit. Alle Modelle der X-Serie und auch der A-Serie genügen den strengen Richtlinien des MIL-STD-810G-Testverfahrens. Jedes Modell muss zehn Stresstests erfolgreich bestehen, bevor es die Marktreife erhält - von Sturz- über Staub- bis hin zu Temperaturtests. Angesichts der hohen Zuverlässigkeit bietet dynabook Geschäftskunden als zusätzlichen Service die Reliability Guarantee. Sollte das Gerät im ersten Jahr nach dem Kauf zum Garantiefall werden, bekommen Geschäftskunden sowohl den vollen Kaufpreis als auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Dafür ist es lediglich notwendig, sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Erwerb zu registrieren.

Innovative Tecra X50-F: Mobilität im Großformat

Mit dem neuen 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Tecra X50-F komplettiert die Dynabook Europe GmbH ihre Premium-Notebooks der X-Serie. Bislang gab es nur Modelle mit Bildschirmen von 12,5, 13,3 und 14 Zoll. Nun folgt eine Version mit 15,6 Zoll-Display. Das kommt Anwendern entgegen, die bislang auf einen großen Bildschirm verzichtet hatten, weil solche Geräte entsprechend schwer waren. Das Tecra X50-F wiegt trotz seiner komfortablen Größe je nach Modell lediglich 1,36 Kilogramm - möglich macht dies das hochwertige Gehäuse aus Magnesium.

Der von Sharp entwickelte IGZO-LCD-Bildschirm mit 470 NIT Helligkeit verbraucht nur rund die Hälfte der Batterieleistung eines Standard-LCD-Displays. Daher erreichen die neuen Notebooks Akkulaufzeiten von bis zu 17 Stunden*. Das Tecra X50-F ist optional mit LTE, Intel® Optane™ Technologie und WiFi 6 erhältlich.

Hohe Sicherheit beim mobilen Arbeiten

Die Premium-Notebooks der dynabook X-Serie sind leicht, robust und ausdauernd. Vor allem bieten sie eine hohe Sicherheit. So stattet dynabook die Geräte der Portégé- und Tecra-Serie mit vielfältigen Funktionen aus, die vor unbefugten Datenzugriffen schützen.

So verhindert beispielsweise das von dynabook selbst entwickelte BIOS, dass Unbefugte auf das BIOS zugreifen können. Einen hohen Schutz gewährleistet die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Gesichtserkennung via IR-Kamera und Windows Hello plus Fingerabdruckleser. Hinzu kommt ein Trusted Platform Modul (TPM 2.0) zur Verschlüsselung. Darüber hinaus sorgt die "Secure Launch Protection" für eine höhere Sicherheit beim Systemstart.

Whitepaper: Mit dem zunehmenden Trend der mobilen Arbeit sind auch eine Reihe an Sicherheitsrisiken verbunden, die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen. Welche das sind, welche Folgen sie haben und was Sie dagegeben tun können, erfahren Sie in diesem Whitepaper. Whitepaper herunterladen

Datensicherheit schon integriert

Über den dynabook Mobile Zero Client (dMZC) können Mitarbeiter sich von jedem Ort aus flexibel und sicher in das Unternehmensnetzwerk einwählen, ohne die Sicherheitsvorschriften zu verletzten. Sie greifen dazu auf ihren eigenen virtuellen Desktop zu, ohne dass Daten lokal auf Festplatte oder SSD gespeichert werden. Damit hat Malware keine Chance, und das Risiko für Datendiebstahl minimiert sich. Da der dMCZ alle wichtigen VDI-Lösungen unterstützt, fällt der Einstieg leicht und Unternehmen können ohne große Zusatzkosten mit ihrer bestehenden Infrastruktur arbeiten.

* MobileMark™ 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.