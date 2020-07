"Cihan SügürCihan Sügür überzeugte die Jury des CIO Young Talent Award mit seinem beruflichen Werdegang, seiner Vision der Rolle der IT als Treiber von DigitalisierungDigitalisierung und Business und seinen beruflichen Ambitionen für die PorschePorsche AG", berichtet Stefan HuegelStefan Huegel, Vorsitzender des Kuratoriums der CIO Stiftung und COO / CPO von IDG Deutschland. "Das Kuratorium beglückwünscht Cihan Sügür und seinen CIO Mattias Ulbrich gleichermaßen zu diesem Award."

Schon seit 2011 richten die CIO Stiftung und das CIO-Magazin den Nachwuchswettbewerb CIO Young Talent Award aus. Den GewinnerInnen und FinalistInnen winken Voll- oder Teilstipendien für das berufsbegleitende MBA-Programm der WHU - Otto Beisheim School of Management. Die spannende Finalrunde wurde vergangene Woche erstmals in digitaler Form abgehalten. In jeweils vier Interviews mit der Jury aus dem Kuratorium der CIO-Stiftung mussten die sechs FinalistInnen ihr fachliches Know-how, ihre Persönlichkeit und ihre Führungskompetenzen unter Beweis stellen. Am Ende setzte sich Cihan Sügür durch.

"Die Auszeichnung zum CIO Young Talent 2020 und das Vollstipendium an der WHU sind für mich die größte Freude und Ehre in meiner bisherigen Laufbahn", sagte Sügür dem CIO-Magazin. "Ich bin meinem CIO Mattias Ulbrich sehr dankbar, dass er mich fordert, fördert und an meine Talente glaubt. Nur so ist mein Weg bis hierher möglich gewesen. Ich freue mich darauf, weiter neues Handwerkszeug zu erlernen und es direkt in die digitale Transformation bei Porsche einzubringen. Demütig, aber mit Vollgas und Herzblut."

Sügür ist aktuell IT Demand Manager im Bereich Technology Acceleration & Management der Porsche AG. Der gelernte Betriebsinformatiker kommt aus Dortmund und hat in Stuttgart, Santa Barbara/USA sowie Istanbul/Türkei ein Duales Studium der Wirtschaftsinformatik absolviert. Zuvor war er bei IBM, der Deutschen Bahn sowie Olympus Europa in unterschiedlichen leitenden Tech-Rollen im Einsatz. Er beschäftigt sich vorrangig mit Themen rund um Digital Products, New Work und Agile Leadership.

Als Gewinner des Young Talent Awards darf er sich über ein Vollstipendium im Wert von 43.000 Euro für das das berufsbegleitende MBA-Programm der WHU - Otto Beisheim School of Management freuen. Die FinalistInnen im diesjährigen Nachwuchswettbewerb werden mit einem Teilstipendium im Wert von 15.000 bedacht. Zu ihnen gehören:

Matthias Blum, Schenker AG

Soumyabrata Dash, Siemens Healthineers (Indien)

Christian Meyer, Siemens AG

René Müller, B. Braun Melsungen AG

und Katharina Rybnicek, EVN Geoinfo (Österreich)

"Auch in diesem Jahr war das Kuratorium der CIO Stiftung beeindruckt von der Anzahl und der Qualität der eingereichten Bewerbungen für den CIO Young Talent Award", kommentiert Huegel. "Immer mehr CIOs nutzen den Award, um herausragende junge Talente in der internen IT zu fördern auf ihrem Entwicklungspfad in das Management ihres Unternehmens. Ganz im Sinne des Stiftungszwecks der CIO-Stiftung."

Möglich machen den Nachwuchswettbewerb die Förderer und Stifter der CIO Stiftung, betont Peter Kreutter, Mitglied des Kuratoriums der CIO Stiftung. Neben dem CIO-Magazin gehören dazu Capgemini, OsborneClarke und DXC Technology. "Ein besonderer Dank geht dabei natürlich an die CIOs, die von Beginn an diese Stiftungsidee tatkräftig unterstützt haben", so Kreutter. So engagieren sich etwa Ex-RWE-CIO Michael Neff, Henkel-CDIO Michael NillesMichael Nilles und der ehemalige BMW-CIO Klaus Straub im Kuratorium.

Junge Talente aus ihrer IT-Organisation nominierten in den vergangenen Jahren beispielsweise die CIOs Roland SchützRoland Schütz von der Deutschen Lufthansa, Gerd NiehageGerd Niehage von B. Braun, Stefan Henkel von Siemens Healthineers und Samir Fadlalla von Axel Springer. Kreutter: "Die CIO Stiftung freut sich schon auf das kommende Jahr, wenn wir das zehnjährige Bestehen des CIO Young Talent Award feiern."

Übrigens: Die offizielle Preisverleihung feiern wir im Rahmen der Digital-Gala zum CIO des Jahres 2020 am 26. November. Save the Date!