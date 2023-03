Die bisherige Vorstandsvorsitzende Melissa Di Donato habe entschieden, von dem Posten zurückzutreten, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag mit. Van Leeuwen soll am 1. Mai starten. In der Zwischenzeit solle Finanzchef Andy Myers den Konzern führen.

Zur Begründung für den Abgang Di Donatos hieß es von Suse nur, dass die Managerin ein neues Kapitel ihrer Karriere beginnen werde. Unter ihrer Führung war das Unternehmen 2021 an die Frankfurter Börse gegangen. Die Erfolgsgeschichte blieb aber aus: Allein seit einem Jahr hat die Aktie fast 38 Prozent an Wert verloren.

Der neue Suse-Chef van Leeuwen blickt nach Unternehmensangaben auf eine langjährige Erfahrung in der Softwareindustrie zurück. Seit seinem Start beim Open-Source-Softwareanbieter Red Hat 2004 habe er mehrere Positionen besetzt. (dpa/ad)