Neben der Cloud sind es vor allem die vielen kleinen Apps, die der Digitalisierung in Unternehmen aktuell einen ordentlichen Schub verpassen. Intuitiv und an den jeweiligen Use Case angepasst, helfen sie Firmen dabei, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen, Kosten zu sparen und das Frustrationsniveau der Mitarbeiter niedrig zu halten. Die neuen Anforderungen an Business-Anwendungen sind - neben dem Mangel an Developern - der Hauptgrund, warum die Entwicklung mit Trends wie Citizen Developer und Low-Code/No-Code nun immer stärker von der IT in die Fachabteilungen wandert.

Aber auch Methoden wie DevOps und DevSecOps sorgen für einen Umbruch in der Softwareentwicklung. Die aktuelle Ausgabe des TecChannel Compact nimmt diese und andere Trends wie Cloud Infrastructure as Code, CI/CD oder Green Coding unter die Lupe und benennt damit verbundene Vor- aber auch Nachteile. Darüber hinaus berichten wir im August-Heft ausführlich, wie es karrieretechnisch im Bereich Development aussieht. In einem eigenen 20-seitigen Kapitel erfahren Sie, welche Berufsfelder es gibt, mit welchen Gehältern zu rechnen ist und wie man sich als Developer weiterentwickeln kann.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 08/2022:

Karriere:

Software-Entwickler: Diese Jobprofile gibt es

Traumjob Data Scientist?

Zusatz-Skills für mehr Erfolg im Beruf

5 Maßnahmen gegen Entwickler-Burnout

Trends

So entwickeln Sie im dezentralen Internet

Mit Low Code gegen den Entwicklerschwund

Neue Sicherheitsstrategien

PaaS: Software-Entwicklung in der Cloud

Praxis

Das sind die beliebtesten Programmiersprachen

Agil versus Wasserfall

Wie Sie Citizen Developer managen

So drücken Sie mit Green Coding Ihre Kosten

Mobile-Ausgabe als Download oder Buch

eBook-Download und Buch sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 22,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (mb)