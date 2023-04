Nach zwölf Jahren hat Ingo WolfIngo Wolf das Beratungsunternehmen Rödl & Partner verlassen. Zum 1. April 2023 wechselte er zu RSM Deutschland und übernahm den neugeschaffenen Posten des Director IT und CTO. Bisher wurde das IT-Ressort von Axel Dierdorf, Partner der Wirtschaftsprüfer, mitbetreut.

Er freue sich auf die großen Gestaltungsmöglichkeiten in seiner neuen Position, sagt Wolf gegenüber dem CIO-Magazin. Motiviert zu dem Karriereschritt habe ihn die Chance, in leitender Rolle die Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen und die IT als Wertreiber zu etablieren. Wolf berichtet direkt an den Managing Partner Deutschland und den Gesellschafterausschuss.

"Mit Ingo Wolf gewinnen wir einen äußerst erfahrenen IT-Manager, der sich mit den besonderen Anforderungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Beispiel hinsichtlich sensibler Mandantendaten und strenger Compliance-Vorgaben, bestens auskennt" kommentiert Martin Beering, CDO und Partner bei RSM, der Berufung des neuen IT-Chefs. Wolf habe in seiner beruflichen Laufbahn gezeigt, wie man eine perfekte IT-Basis erstellt und interne IT-Services strategisch weiterentwickelt. "Als ausgewiesener Experte im Bereich IT Sicherheit und Cyber Security wird uns Ingo Wolf mit seiner Erfahrung unterstützen, um auch in diesem Bereich noch besser zu werden," ergänzt der CDO.

Wolf weiß, wie man sensible Daten schützt. 2021 zeichnete ihn die Jury des Wettbewerbs "CIO des Jahres" mit dem Sonderpreis "Cyber Resiliency Award" aus. Als Rödl & Partner den Schritt in die Hybrid Cloud wagte, verankerte der damalige Group CIO die IT-Sicherheit bereits in den Architekturrichtlinien. Zudem etablierte er eine eigenständige CISO-Organisation für Informationssicherheit.

Neben Security und Datenschutz warten bei RSM noch weitere Aufgaben auf den Diplom-Betriebswirt. Er soll unter anderem die IT konsolidieren und neu ausrichten. Wolf will sein Ressort als Geschäftspartner innerhalb der Organisation positionieren, der maßgeblich zum Business-Erfolg beiträgt. Darüber hinaus soll er gemeinsam mit CDO Beering eine Digitalstrategie umsetzen.

Bis zu seinem Einstieg bei RSM war Wolf bei Rödl & Partner tätig, zuletzt als Group CIO und Geschäftsführer der Rödl Global Digital Services GmbH. Davor hatte er zwei Jahre den Group-CIO-Posten beim Schweizer Pharmaunternehmen Actelion Pharmaceuticals inne. Seine Karriere in der IT-Branche startete der Manager 1995 beim Beratungshaus KPMG, anschließend hatte er diverse leitende Positionen bei Systemhäusern und IT-Dienstleistern wie T-Systems und Fujitsu inne.

RSM ist ein internationales Netzwerk eigenständiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, die unter der Marke des Unternehmens auftreten. Der Hauptsitz ist in London. 2022 erwirtschaftete der Unternehmensverbund weltweit rund 7,3 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte zirka 57.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.