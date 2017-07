"Mit dem Hub schaffen wir in München eine Schnittstelle zu Partnern jenseits der klassischen Versicherungswirtschaft", sagte Munich Re-Vorstandschef Joachim Wenning der Deutschen Presse-Eröffnung vor der Eröffnung am Donnerstagabend.

"Ein solcher neuer Verkehrsknotenpunkt der physischen und digitalen Begegnung entfaltet Sogwirkung. Diese wird den Standort und die führende Rolle der deutschen Versicherungswirtschaft weiter stärken."

Die "Hub"-Initiative ist ein Projekt des Bundes, der damit die Digitalisierung von Schlüsselbranchen beschleunigen will. "Ziel ist es, dass sich mehr internationale Start-ups am Industriestandort Deutschland ansiedeln", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. In der bayerischen Landeshauptstadt arbeiten nach Zahlen des Ministeriums 62 000 Menschen in der Versicherungsbranche - mehr als in jeder anderen deutschen Stadt. (dpa/ad)