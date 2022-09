Zum 1. Oktober 2022 tritt Rainer Karcher die neu geschaffene Stelle als Global Head IT Sustainability bei der Allianz Technology an. Er soll künftig im Team von CIO Gülay Stelzmüllner Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility innerhalb der IT und durch die IT vorantreiben. Zudem soll er dem Versicherungskonzern dabei helfen, digitale Lösungen für Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit zu finden.

Karcher verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT verschiedener Unternehmen, darunter IBM, TeleCash/ FirstData und Arvato Systems. Zuletzt war er Global Director IT Sustainability bei SiemensSiemens im Team von CIO Hanna HennigHanna Hennig. Der Fachinformatiker sammelte Know-how in verschiedenen Bereichen wie Support, Infrastruktur, Rechenzentren und Service Operations. Für das Thema Sustainability macht sich der Klimaaktivist seit zweieinhalb Jahren auch hauptberuflich stark.

Nachhaltige IT-Strategie

Als wichtigste Aufgaben bei Allianz Technology nennt Karcher drei Punkte:

Der IT-Fußabdruck des Unternehmens soll minimiert werden durch Transparenz, Umsetzung und konstante Wirkungsermittlung einer nachhaltigen IT-Strategie. Der IT-Handabdruck soll maximiert werden durch Innovation, Effizienz und nicht zuletzt durch Präsenz und einen offenen Austausch. Die IT soll einen "Herzabdruck" schaffen, will heißen: Dass IT und Digitalisierung einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können, soll Teil der Unternehmensgrundwerte werden.

Karcher freut sich auf seine neue Aufgabe und will mit seinem Team dabei helfen, die gesteckten Ziele möglichst schnell zu erreichen: "Digitalisierung ist hierbei nicht nur Enabler, sondern Accelerator." Er ist überzeugt: "Um die Grundlage unseres Lebens und damit jegliches Wirtschaftens zu erhalten, müssen wir an einem Strang ziehen." Daher setzt er auf Collaboration statt Competition.

Karcher bringt ein großes Netzwerk mit

Nachhaltigkeit spiele bei der Allianz eine immer größere Rolle, der Konzern übernehme als großes Unternehmen Verantwortung und arbeite gemeinsam mit Kunden und Partnern an einer nachhaltigeren Zukunft, kommentiert CIO Stelzmüllner. Dabei spiele Allianz Technology als Shared-Services-Tochter eine maßgebliche Rolle, denn IT und Digitalisierung seien der notwendige Turbo und bildeten die Basis für ökologisches und soziales Engagement: "Mit Rainer Karcher habe ich einen der erfahrensten Experten an Bord geholt und freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Klimaaktivisten im Anzug und dem großen Netzwerk, das er mit ins Team bringt."