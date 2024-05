IFCO ist ein weltweiter Anbieter von Verpackungsbehältern für Lebensmittel, sogenannten "RPCs". 370 Millionen Stück solcher Kunststoffkisten und -paletten hält IFCO im Kreislauf. Mehr als zwei Milliarden Mal im Jahr bieten Einzelhändler Obst, Gemüse, Eier und sonstige Lebensmittel darin an. 1.600 Mitarbeiter sorgen in 114 Waschanlagen weltweit dafür, dass die RPCs dabei wieder sauber in die Läden kommen.

Sebastian Grams wird als CDO im Management Board die Digitalisierung des Unternehmens vorantreiben. Eine seiner Aufgaben lautet, die Track&Trace-Lösungen weiter auszubauen. Zudem soll er mehr Transparenz und Effizienz in die Lieferkette bringen. "Dr. Grams bringt eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen ein. Wir freuen uns, dass er unsere digitale Transformation führen wird", erklärt Michael Pooley, CEO von IFCO.

Verschiedene Positionen im Volkswagen-Konzern

Der gebürtige Heilbronner Grams hat zwei Abschlüsse in Maschinenbau und einen Doktortitel der Universität Karlsruhe (KIT). In seiner über zwei Jahrzehnte währenden Karriere war Grams in verschiedenen leitenden Positionen in der Technischen Entwicklung, IT und Digitalisierung im Volkswagen-Konzern für verschiedene Marken tätig. Er ist bekannt für sein Engagement und seine Erfahrung im Bereich Digitalisierung aber auch für seine Fähigkeit, große Transformationen umzusetzen.

Nach seiner Tätigkeit als CIO von Seat/Cupra in Spanien war Grams zuletzt als Geschäftsführer der Audi Sport GmbH tätig. Dort hat er die Transformation der Elektrifizierung des Fahrzeugportfolios der High-Performance-Marke vorangetrieben. So hat er neue Audi RS- und R8-Modelle auf den Markt gebracht sowie innovative Geschäftsmodelle entwickelt und eingeführt. "Ich freue mich sehr, zu IFCO zu kommen und Teil eines Teams zu sein, das sich der Nachhaltigkeit und der Innovation verschrieben hat", kommentiert Grams seinen Wechsel.