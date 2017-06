Die Wettbewerbsbehörde hat die Gesamttransaktion ohne Auflagen freigegeben, teilte United InternetUnited Internet am Freitag in Montabaur mit. Nun müssen noch die Drillisch-Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli zustimmen, dass Drillisch gegen die Ausgabe neuer Aktien die United-Internet-Telekomtochter 1&1 Telecommunication erwirbt. Insgesamt soll die Beteiligung von United Internet an Drillisch durch die Mitte Mai angekündigte Übernahme von zuvor gut 20 Prozent auf 72,7 Prozent steigern. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Zusammengehen eine starke vierte Kraft auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt schmieden. (dpa/ib)