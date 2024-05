Das globale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen "Information Services Group" (ISG) berichtet, dass der deutsche XaaS-Markt in der ersten Jahreshälfte 2023 erheblich an Dynamik gewonnen hat. So gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 35 Prozent und bei IaaS im zweiten Quartal sogar eine Zunahme von 37 Prozent. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Laut einer Bitkom-Umfrage wollen in den nächsten vier Jahren 56 Prozent der befragten Unternehmen ihre Anwendungen überwiegend in der Cloud betreiben. Im Vorjahr betrug dieser Anteil nur 15 Prozent.

Was macht die aktuelle Cloud-Entwicklung so dynamisch?

Auch die Hintergründe dieser Pläne hat Bitkom abgefragt. Das sind vor allem die bekannten Cloud-Vorteile, wie Flexibilität, Skalierbarkeit, Compliance, Sicherheit, Hochverfügbarkeit der Infrastruktur sowie schnelle Anwendungsentwicklungen. Unterstützt wird diese Entwicklung aber auch durch die stetig steigenden Angebote der Provider. Neue Features, Dienste und Leistungssteigerungen erhöhen die Attraktivität erheblich. Hoch im Kurs stehen vor allem die kombinierten und skalierbaren Computing-Ressourcen, die virtuellen und containerisierten Umgebungen sowie die serverlosen Architekturen. Hinzu kommen PaaS-Angebote mit ihren persistenten Ressourcen und weitere Komponenten wie Geschäftsprozessmanagement, Kollaborationsnetzwerke, Datenbanken, Analytics und Machine-Learning.

Was bremst die Cloud-Entwicklung?

Neben den vielen positiven Aspekten gibt es aber auch Bedenken. So berichtet ISG in der aktuellen ISG Provider Lens, dass zwar schon viele Unternehmen in der Cloud sind, jedoch erkennt man eine Spaltung im Markt, denn kleineren Unternehmen fehlt es häufig an Know-how und den erforderlichen Fachkräften, um eine optimale Cloud-Nutzung zu betreiben, was klare wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt. Unabhängig von der Unternehmensgröße gibt es aber auch Bedenken bei der Datensicherheit und dem Datenschutz. In der Bitkom-Umfrage sagten 80 Prozent der Unternehmen, dass es ihnen wichtig sei, in welchem Land sich das Rechenzentrum des Cloud-Anbieters befindet. Dabei ist Deutschland mit 93 Prozent der klare Favorit.

Nicht alle Provider sind gleich

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen zumeist die sogenannten "Hyperscaler", amerikanische Anbieter, wie AWS, Microsoft und Google, die Dienste wie Datenverarbeitung und -speicherung insbesondere für die Bedürfnisse großer Unternehmen anbieten – doch deren Angebote unterscheiden sich teils deutlich, was den Vergleich erschwert. In dem ISG-Report werden 20 Anbieter unter die Lupe genommen und in die vier Kategorien Leader, Product Challenger, Market Challenger und Contender unterteilt. Die Leader zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: "Hoch-attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine starke Markt- und Wettbewerbsposition. Sie sind strategische Taktgeber und Meinungsführer und sie sind ein Garant für Innovationskraft und Stabilität." Nur fünf Anbieter schafften es in diese Kategorie: AWS, Google, IONOS, Microsoft und T-Systems.

IONOS, einer der fünf Leader

Der deutsche Cloud-Service-Provider IONOS wurde erneut als Leader ausgezeichnet. In der Begründung heißt es dazu unter anderem: "IONOS ist nach wie vor der erfolgreichste Anbieter von IaaS/PaaS-Lösungen in Deutschland und bietet laufend neue, attraktive Services an, die auf den Kunden zugeschnitten sind – und das zu unschlagbaren Preisen. Das umfangreiche IaaS/PaaS-Angebot ist auf die Bedürfnisse von KMUs, des Mittelstands sowie des öffentlichen Sektors zugeschnitten und wird in Deutschland in fünf hochsicheren Rechenzentren betrieben, ein weiteres Datacenter ist in der Planung."

Weitere herausragende Merkmale der IONOS Cloud sind:

Hybrid-Cloud-Unterstützung

Einfaches Einrichten und Betreiben der Cloud-Umgebung

Kein Vendor Lock-in dank des Open-Source-basierten IONOS Cloud Stacks

Hundertprozentige Einhaltung der DSGVO

C5-Testat und IT-Grundschutz-Zertifikat, was besonders für Behörden und öffentliche Einrichtungen von großer Bedeutung ist

Umfangreiche Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Betrieb der Rechenzentren in Deutschland und Großbritannien zu 100 % aus erneuerbarer Energie

Fazit

Laut ISG bietet IONOS "leistungsfähige, breit gefächerte, sichere und kostengünstige Cloud-Services für Kunden aus allen Branchen. Das Angebot wird ständig weiterentwickelt und den Marktverhältnissen angepasst." Das heißt, IONOS ist der richtige Digitalisierungspartner, wenn es um modernste Cloud-basierte IT-Konzepte geht. Weiterführende Informationen über den Cloud-Markt in Deutschland sind im ISG-Report kompakt und kostenlos zusammengefasst.

Zum Report-Download