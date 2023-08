Als AppleApple 2014 seine allererste Smartwatch vorstellte, war sich die Welt nicht ganz sicher, wofür sie gut sein sollte … und Apple auch nicht. In jenen frühen Tagen sprach das Unternehmen neben den bis heute beliebten Fitness-Funktionen enthusiastisch über Digital Touch, das selbst wir vergessen haben. Es dauerte einige Zeit, bis die Nutzer und Drittentwickler Apple ihre Wünsche an eine Smartwatch mitteilten und das Unternehmen diese aufgriff.

Heute ist die Apple Watch ein ausgereiftes und vielseitiges Produkt. Sie ist sogar so vielseitig, dass Sie vielleicht einige ihrer nützlichsten Funktionen gar nicht kennen. Hier eine kurze Liste mit zehn davon.

Bessere iPhone-Fotos machen

Schön um die Ecke gedacht: Es gab schon immer Situationen, in denen es schwierig oder unmöglich ist, eine Kamera auszulösen, weil sie außer Reichweite oder außer Sichtweite der Person sein muss, die das Foto macht: etwa, wenn Sie versuchen, die Anschlüsse an der Rückseite Ihres Macs zu fotografieren oder wenn Sie ein Gruppenfoto aufstellen, bei dem alle dabei sein wollen. Früher waren Timer die Hauptlösung, aber das führte oft zu enormer Hektik, die Kamera richtig zu platzieren und rechtzeitig zurück zu sein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Abhilfe schafft die Apple Watch.

Wenn Sie die Kamera-App auf Ihrer Uhr starten, wird gleichzeitig die entsprechende App auf dem gekoppelten iPhone geöffnet. Was auch immer die Kamera des iPhones abbildet, können Sie auf dem Uhr-Display sehen. Sie können zwischen der vorderen und hinteren Kamera umschalten, indem Sie die Optionstaste unten rechts drücken. Bei einem zufriedenstellenden Bild drücken Sie den Drei-Sekunden-Timer, schauen nach oben, lächeln und genießen Ihr perfektes Foto.

Andere Apple-Geräte freischalten

Eine mit dem Passwort gesicherte Apple Watch bleibt entsperrt, solange Sie sie am Handgelenk tragen. Sie kann also als praktischer digitaler Schlüssel fungieren, mit dem Sie Ihren Mac und Ihr iPhone allein dadurch entsperren können, dass Sie sich in der Nähe befinden.

Öffnen Sie auf dem iPhone die App "Einstellungen" und gehen Sie zu "Face ID & Code" (bzw. "Touch ID & Code" auf älteren Geräten), scrollen Sie dann nach unten und tippen Sie auf den Schalter unter "Mit Apple Watch entsperren". Auf dem Mac öffnen Sie die Systemeinstellungen, gehen zu "Touch ID & Passwort" und klicken auf das Kästchen neben Ihrer Apple Watch.

Spiele spielen

So klein der Bildschirm der Apple Watch auch sein mag, bietet er dennoch genug Platz für ein paar lustige Spiele. Wir empfehlen Deep Golf und Lifeline, die beide perfekt für dieses Format geeignet sind, weitere hervorragende Vorschläge finden Sie hier.

Sprechen Sie mit Chat-GPT

Wahrscheinlich haben Sie Ihre eigene Meinung über die Ethik von KI, aber es ist schwer zu leugnen, dass es Spaß macht, mit Chat-GPT zu spielen. Dank der Petey-App können Sie diese Gespräche jetzt auch auf der Apple Watch führen. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Frag mich alles" und geben Sie dann eine Frage ein (oder noch besser, verwenden Sie die Diktat-Schaltfläche und schonen Sie Ihren Finger), und schon bald werden Sie hören, was unser zukünftiger KI-Overlord über das Thema denkt. Es gibt sogar eine Komplikation, bei der Petey nie weiter als einen Fingertipp entfernt ist.

Navigation mit Handgesten steuern

Die Standardmethode zur Steuerung der Apple Watch besteht darin, das Gerät an einem Handgelenk zu tragen und dann mit der anderen Hand auf den Bildschirm zu tippen und die Tasten und Drehknöpfe zu drücken und zu drehen. Aber es gibt Situationen, in denen man die Uhr mit der gleichen Hand steuern muss, die sie trägt. Und das ist dank Assistive Touch möglich, einer der praktischen Bedienungshilfefunktionen von Apple.

Öffnen Sie die Watch-App auf dem gekoppelten iPhone. (Alternativ können Sie die Funktion auch in der App "Einstellungen" der Apple Watch einrichten, aber das ist auf dem kleinen Bildschirm etwas umständlich.) Wählen Sie im Reiter "Meine Uhr" die Option "Bedienungshilfen" und scrollen Sie nach unten, bis Sie "Assistive Touch" sehen. Tippen Sie darauf und dann auf den Schalter oben im nächsten Bildschirm, um die Funktion zu aktivieren.

Das einmalige Zusammentippen mit zwei Fingern blättert im Menü nach vorn, zweimaliges - zurück. Das Ganze ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber Übung macht den Meister. Sie können zudem jeder Geste eine andere Aktion zuweisen.

Die Zeit ablesen, ohne hinzusehen

Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht auf die Apple Watch schauen können, aber trotzdem die Zeit wissen möchten, ist die Zeitansage eine weniger bekannte Funktion für Sie. Um sie einzurichten, öffnen Sie auf der Apple Watch die App "Einstellungen" suchen Sie "Uhr", scrollen zu "Zeitansage" und tippen dann auf "Ein", um sie zu aktivieren. (Dies kann auch in der Watch-App auf einem gekoppelten iPhone erfolgen; auch hier gehen Sie zu "Uhr" und tippen auf "Zeitansage"). Jetzt müssen Sie nur noch zwei Finger für etwa eine Sekunde auf das Zifferblatt der Uhr halten, und sie sagt Ihnen die Zeit laut vor.

Wenn Sie hingegen die Uhrzeit lautlos wissen möchten, ohne auf das Display zu schauen, sollten Sie "Taptische Zeit" in Betracht ziehen. (Sie können diese Funktion in der Watch-App unter "Uhr" > "Taptische Zeit" aktivieren oder auf ähnliche Weise in der "Einstellungen"-App der Apple Watch). Es gibt verschiedene Optionen, doch wir finden das Ziffernformat am einfachsten: Eine lange Vibration, gefolgt von vier kurzen Vibrationen, gefolgt von drei langen Vibrationen, gefolgt von sechs kurzen Vibrationen zeigt so die Zeit 14:36 an.

Schnelles Beantworten von Nachrichten

Die Apple Watch scheint wahrscheinlich nicht das optimale Gerät zum Schreiben von Nachrichten zu sein, doch watchOS wurde so entwickelt, um dabei zu helfen. Tippen Sie auf die Benachrichtigung einer eingehenden Nachricht (oder öffnen Sie die Nachrichten-App auf Ihrer Apple Watch und tippen Sie dort auf eine Nachricht) und Sie sehen die Option zum Antworten. Das ist einfacher, als es klingt.

Am einfachsten ist es, eine der vorgefertigten Antworten auszuwählen, z. B. "Ja", "Nein" und "Kann ich dich später anrufen?" Ein Fingertipp, und schon ist die vorgefertigte Antwort auf dem Weg zum Empfänger: ganz einfach. Und wenn Ihnen diese Antworten zu begrenzt erscheinen, können Sie Ihre eigenen einpflegen, indem Sie die Watch-App auf Ihrem gekoppelten iPhone öffnen und zu "Nachrichten" > "Standardantworten" gehen.

So hält der Akku viel länger

Kaum jemand scheint zu wissen, dass die Apple Watch jetzt einen Energiesparmodus hat - vielleicht, weil es bereits einen Stromsparmodus gab, der viel drastischer war und die Uhr im Grunde unbrauchbar machte. Der Energiesparmodus, der mit watchOS 9 im Jahr 2022 eingeführt wurde, ist jedoch viel näher an der entsprechenden Funktion des iPhones und reduziert einfach Funktionen und Einstellungen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Um den Energiesparmodus zu aktivieren, öffnen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie vom Ziffernblatt nach oben wischen und tippen Sie auf den Akkuprozentsatz. Direkt unter der Zahl für die verbleibende Akkulaufzeit sehen Sie einen Schalter mit der Aufschrift "Energiesparmodus". (Beachten Sie, dass das Kontrollzentrum in watchOS 10 stattdessen durch Drücken der Seitentaste aufgerufen wird.)

Bewahren Sie Ihre Privatsphäre

Der Always-On-Bildschirm der Series 5 und neuer hat viele gute Eigenschaften, doch dadurch werden persönliche Daten für andere sichtbar. Glücklicherweise können Sie die Einstellungen so anpassen, dass sensible Komplikationen und Benachrichtigungen nur angezeigt werden, wenn Sie Ihr Handgelenk hochhalten.

Beginnen wir mit den Komplikationen, die persönliche Daten wie Kalendertermine oder Gesundheitsinformationen anzeigen können. Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem gekoppelten iPhone. Gehen Sie im Reiter "Meine Uhr" zu "Anzeige & Helligkeit" > "Immer eingeschaltet" > "Komplikationsdaten anzeigen". Hier können Sie auswählen, welche Komplikationen ihre Daten anzeigen dürfen, wenn der Always-On-Bildschirm im abgedunkelten Modus ist.

Ähnlich können Sie unter "Anzeige & Helligkeit > Immer eingeschaltet > Mitteilungen einblenden" die Benachrichtigungen feintunen, die im gedimmten Modus angezeigt werden und deren Informationen nur dann zu sehen sind, wenn Sie Ihr Handgelenk anheben.

Diskrete Wegbeschreibung

Vor dem Start öffnen Sie Karten auf Ihrem iPhone und wählen Sie ein Ziel und die Art der gewünschten Wegbeschreibung aus. Starten Sie die Route und stellen Sie sicher, dass Sie die akustischen Warnsignale ausschalten, indem Sie auf die Taste zum Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung auf der rechten Seite tippen. Stecken Sie das iPhone in eine Tasche.

Während Sie gehen, weist Sie die Apple Watch mit drei Summtönen darauf hin, links abzubiegen und mit einer schnellen und gleichmäßigen Folge von 10 bis 12 haptischen Berührungen nach rechts. (Sie brauchen sie nicht zu zählen, der Rhythmus verrät es.) Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, spüren Sie eine lange Vibration.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)