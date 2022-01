Die Zeitdefinition für das Computer-Betriebssystem Unix zählt die Sekunden seit dem 1. Januar 1970, 00.00 Uhr (UTC). Demnach startet das Jahr 2022 in Unix-Zeit bei 1.640.991.600.

Apropos Zeit: Bei einer Erhebung der Statistikämter von Bund und Ländern (1.1. bis 31.12.) geben die Teilnehmenden ab zehn Jahren an, wie ihre Tagesabläufe aussehen: von Schule oder Job über Care-Arbeit bis hin zu Hobby und Ehrenamt. Aus den Daten will das Statistische Bundesamt ableiten, wie Personen aus unterschiedlichen Gruppen und Haushalten ihre Zeit aufteilen.

Nach dem Einsteigen schnell noch eine Papier-Fahrkarte kaufen? In den Fernzügen der Deutschen Bahn ist das ab dem 1. Januar nicht mehr möglich. Man kann aber bis zehn Minuten nach Abfahrt ein digitales Ticket buchen - ohne Zuschlag.

Hemdchenbeutel bleiben im Handel

Leichte Plastiktüten dürfen in Deutschland nun nicht mehr ausgegeben werden. Sogenannte Hemdchenbeutel etwa für Obst und Gemüse (Wandstärke weniger als 15 Mikrometer) sind weiterhin erlaubt.

In den Morgenstunden des 4. Januar passiert die Erde den sonnennächsten Punkt ihrer Bahn - das Perihel. Sie ist dann 147.100.000 Kilometer von der Sonne entfernt. Für diese Strecke braucht das Licht acht Minuten und zehn Sekunden.

Im chinesischen 60-Jahres-Zyklus beginnt am 1. Februar das Jahr des Wasser-Tigers. Es endet am 21. Januar 2023.

Der Expresszug aus Dijon bringt die ersten beiden Ausgaben des "Ulysses" rechtzeitig am 2. Februar vor 100 Jahren nach Paris, wo Buchhändlerin und Verlegerin Sylvia Beach sie erwartet - um eine davon Autor James Joyce zu dessen Geburtstag zu überreichen.

Am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Peking - das damit als erste Stadt Sommer- und Winter-Olympia ausrichtet.

Die Bundesversammlung wählt am 13. Februar einen neuen Bundespräsidenten oder eine neue Bundespräsidentin. Die Versammlung hat dieses Mal 1.472 Mitglieder: alle Bundestagsabgeordneten plus ebensoviele von den Volksvertretungen der Länder bestimmte Wahlleute.

22.2.2022

Der 22.2.22 ist eine schöne Schnapszahl für Heiratswillige. Warum wird eine mehrstellige Zahl aus gleichen Ziffern eigentlich so genannt? Es könnte auf eine Regel bei Karten- oder Würfelspielen in Kneipen zurückgehen: Bei einem Punktestand mit identischen Ziffern muss man eine Runde Schnaps ausgeben. Der Duden erläutert allerdings: "wohl nach der Vorstellung, dass ein Betrunkener beim Lesen einfache Ziffern doppelt sieht".

Er wurde nach dem durch hellen Sandstein fließenden Fluss benannt, ist der älteste Nationalpark der USA und feiert am 1. März seinen 150. Geburtstag: der Yellowstone-Nationalpark.

Eine Dienstreise führt den Sekretär eines Maklers nach Transsilvanien - direkt in die Arme eines Vampirs: "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens", der expressionistische Stummfilm-Klassiker, wird am 4. März 100 Jahre alt (Uraufführung). Und das, obwohl der Vampir beinahe an einer Urheberrechtsverletzung gestorben wäre. Denn die Geschichte ist so eindeutig Bram Stokers Dracula nachempfunden, dass dessen Witwe erfolgreich gegen den Film klagte.

Alle zehn Jahre steigt die internationale Gartenbau-Ausstellung Floriade in den Niederlanden - dieses Mal in Almere (ab 14. April).

Wird die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti planmäßig im April Kommandantin der internationalen Raumstation (ISS), trifft sie dort eventuell den deutschen Astronauten Matthias Maurer. Er soll dann seinen halbjährigen Forschungsaufenthalt beenden.

Es ist wieder soweit: Deutschlands Einwohnerinnen und Einwohner werden gezählt. Zensus-Stichtag ist der 15. Mai. Das Verfahren verwende bereits vorhandene Daten und bereinige diese, erklärt das Statistische Bundesamt. Haushalte werden stichprobenartig befragt.

Das Neujahrsfest der Maori wird in Neuseeland am 24. Juni erstmals mit einem offiziellen Feiertag begangen. Matariki - der Begriff der Maori für den Sternhaufen Plejaden - ist damit der erste neuseeländische Feiertag, "der an Te Ao Maori erinnert", so Premierministerin Jacinda Ardern.

Ab dem 1. Juli können gleichgeschlechtliche Paare auch in der Schweiz heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.

Fußball-EM der Frauen

Wenn am 6. Juli die Fußball-EM der Frauen beginnt, sind die Nordirinnen zum ersten Mal bei der Endrunde dabei. Sie haben nur eine kurze Anreise: zum Nachbarn England, das die EM ausrichtet.

Vor 125 Jahren gewann Felix Hoffmann am 10. August eher zufällig Acetylsalicylsäure (ASS) in chemisch reiner und stabiler Form.

Einigkeit und Recht und Freiheit: Als Reichspräsident Friedrich Ebert am 11. August vor 100 Jahren das Deutschlandlied zur Hymne des Deutschen Reiches erklärt, sagt er, dies solle keinesfalls "Ausdruck nationalistischer Überhebung" sein. Die politische Linke indes übt Kritik am imperialistischen Tonfall der ersten Strophe.

Keine andere Fußball-WM war bislang so umstritten wie die in Katar. Es ist die erste Endrunde, die im (Nordhalbkugel-)Spätherbst gespielt wird (ab 21. November). Und gleichzeitig wohl die letzte mit 32 Mannschaften. Bei der WM 2026 sollen 48 Teams dabei sein.

Noch zwei im Süden und eins im Norden: Spätestens Ende 2022 werden die letzten deutschen Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland abgeschaltet. Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz erlischt am 31. Dezember. (dpa/rs)