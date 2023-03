Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie übersichtlich und einfach zu bedienen die ersten iPhones waren? Dies hat sich mittlerweile deutlich geändert - was sowohl Vor- als auch Nachteile hat: So können die Apple-Smartphones heutzutage viel mehr, als man ihnen je beim Launch 2007 zugetraut hätte. Gleichzeitig muss man sich schon stundenlang mit dem Thema beschäftigen, um allen Tricks und Kniffen auf die Schliche zu kommen.

Hier ein paar geniale Funktionen, die Sie Ihrem iPhoneiPhone nie zugetraut hätten.

1. Geräuschunterdrückung

Falls Sie häufig an Orten telefonieren müssen, wo es viele störende Hintergrundgeräusche gibt, kommt das Feature Geräuschunterdrückung für Sie wie gerufen. Wenn Sie das Handy zum Telefonieren ans Ohr halten, erkennt diese Funktion alle Hintergrundgeräusche und unterdrückt sie mit Luftdruck, sodass Sie Ihren Gesprächspartner in lauten Umgebungen besser verstehen können. Das Ganze geschieht dabei so unmerklich, dass Sie gar nicht wissen, dass die Funktion überhaupt existiert.

Um zu der Funktion zu gelangen, gehen Sie in den Einstellungen auf Bedienungshilfen, dann auf Audio/Visuelles, wo Sie den Schalter für Geräuschunterdrückung umlegen.

Setup:

Einstellungen - Bedienungshilfen - Audio/Visuelles - Geräuschunterdrückung

Es gibt allerdings zwei Haken: Zum einen funktioniert die Sache natürlich nur, wenn man das Smartphone ans Ohr hält und nicht mit Airpods und Ähnlichem telefoniert. Zum anderen unterstützt Apple die Funktion aus unerklärlichen Gründen ab dem iPhone 13 nicht mehr.

Für dieses und spätere Modelle gibt es mit Stimmisolation einen Workaround, der allerdings nur bei Facetime-Anrufen funktioniert. Dazu öffnen Sie einmalig die Facetime-App und starten ein Audio- oder Videotelefonat. Während des Anrufs öffnen Sie dann das Kontrollzentrum, indem Sie von der rechten oberen Ecke nach unten streichen. Dort wechseln Sie dann im oberen rechten Feld den Mikrofon-Modus von Standard auf Stimmisolation. Die Einstellung bleibt bis auf weiteres gespeichert.

2. Verleihmodus

Haben Sie auch ein komisches Gefühl, wenn sich jemand Ihr iPhone kurz zum Telefonieren ausleiht oder der Nachwuchs damit daddeln will? Mit dem geführten Zugriff in iOS, auch Kioskmodus genannt, können Sie sicherstellen, dass Fremde nicht in Ihren Fotos oder E-Mails schnüffeln oder Kids wichtige Inhalte löschen. Stattdessen wird der Zugriff auf eine einzige App beschränkt und Sie können festlegen, welche Funktionen verfügbar sind.

Um das Feature einzurichten, gehen Sie in den Einstellungen auf den Reiter Bedienungshilfen und scrollen nach unten bis Sie zum Menüpunkt Geführter Zugriff kommen. Hier können Sie die Funktion nicht nur aktivieren, sondern auch einen Code oder Kurzbefehl zum Starten sowie - falls gewünscht - ein Zeitlimit festlegen. Anschließend können Sie die Funktion jederzeit aktivieren.

Setup:

Einstellungen - Bedienungshilfen - Geführter Zugriff

Übrigens: Auch wenn Sie das iPhone nie aus der Hand geben und erst recht nicht Kindern überlassen würden, ist die Funktion nützlich: Sie verhindern damit, dass Sie aus Versehen während einer wichtigen Session die geöffnete App verlassen.

3. Nicht stören

Der mit iOS 15 eingeführte Fokus-Modus soll iPhone-Nutzer dabei helfen, produktiv zu bleiben oder abzuschalten, indem unwichtige Benachrichtigungen, Mails etc. nicht angezeigt werden. Trotz oder gerade wegen seiner unzähligen Einstellungsmöglichkeiten hat sich die Funktion nur teilweise durchgesetzt, die meisten Nutzer aktivieren den Nicht-Stören-Modus im Kontrollzentrum, wenn sie nicht gestört werden wollen - und vergessen dann, das Gerät wieder zu aktivieren.

Vermeiden lässt sich dies, indem man auf das 3-Punkte-Menü in dem Widget drückt: Hier können Sie einstellen, wie lange Sie nicht von Ihrem iPhone belästigt werden wollen. Voreingestellt sind die drei Optionen:

eine Stunde,

bis heute Abend,

bis ich diesen Ort verlasse.

Wem diese Auswahlmöglichkeiten nicht ausreichen, der kann über das darunterliegende Feld Einstellungen Feintuning betreiben und festlegen, von welche Personen oder Apps dennoch Mitteilungen erlaubt sind, wie diese angezeigt werden, wie generell der Sperr- oder Home-Screen aussehen soll, um Ablenkungen zu vermeiden oder gleich einen Zeitplan festlegen. Das aber nur der Vollständigkeit halber, denn ab hier wird es wieder sehr komplex.

Setup:

Kontrollzentrum (von rechts oben nach unten ziehen) - Fokus - Nicht stören - ...

4. Extra-Taste aktivieren

Wie verschiedene Anbieter aus dem Android-Lager hat auch Apple in seinen SmartphonesSmartphones eine Extra-Taste für häufig genutzte Funktionen integriert. Das iPhone besitzt dafür aber keinen zusätzlichen physischen Knopf: Die Aktion wird durch ein zweimaliges oder dreimaliges Tippen auf die Rückseite des Geräts ausgelöst.

Um das Feature einzurichten, gehen Sie in den Einstellungen auf den Reiter Bedienungshilfen und wählen dort das Element Tippen aus. Dort scrollen Sie ganz nach unten bis Sie zum Menüpunkt Auf Rückseite tippen kommen. Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, können Sie aus den zahlreichen Vorschlägen eine Aktion für "Doppeltippen" und/oder "Dreimal tippen" auswählen, etwa Kamera, Taschenlampe oder Screenshot. Es ist sogar die Zuordnung von speziellen Aktivitäten der Bedienungshilfen oder eines Kurzbefehls möglich.

Setup:

Einstellungen - Bedienungshilfen - Tippen - Auf Rückseite tippen

5. Automatisierungen nutzen

Falls Sie mit den eben erwähnten Kurzbefehlen nicht so viel anfangen konnten - hier die Erklärung in Form des nächsten Tipps: Ein Shortcut (Kurzbefehl) bietet eine schnelle Möglichkeit, kleine Arbeitsschritte aus verschiedenen Apps zu kombinieren. Um die Einstiegshürde nicht ganz so hoch zu machen, bietet Apple dazu in der Galerieansicht der Kurzbefehl-App gleich eine ganze Reihe von vorkonfigurierten Aktionen nach Kategorien geordnet. Die Kurzbefehle waren ursprünglich als Sprachbefehle für Siri bestimmt, können aber auch durch ein Widget, die Shortcuts-App oder das oben beschriebene Tippen ausgelöst werden. Auch ein automatisierter Start zu bestimmten Zeiten beziehungsweise Events ist möglich.

Soweit die Theorie, hier einige praktische Beispiele aus der Galerie:

Shazam-Kurzbefehl: Der Kurzbefehl startet Shazam, um einen Musiktitel zu erkennen und in Apple Music abzuspielen.

Geschätzte Ankunftszeit: Mit dem Kurzbefehl wird ein speziellen Empfänger die Dauer bis zum Erreichen einer bestimmten Adresse per SMS mitgeteilt.

Letztes Foto per SMS senden: Mit dem Kurzbefehl wird das zuletzt aufgenommene Bild per SMS an einen bestimmten Empfänger geschickt.

Audioausgabe festlegen: Mit diesem Kurzbefehl können Sie das Wiedergabeziel von Audiodateien festlegen, z.B. das iPhone oder einen Bluetooth-Speaker, und die Lautstärke auf das Ausgabegerät abstimmen (etwa 50 Prozent).

Omg unter iOS 14 gibt es einen Kurzbefehl dafür ??



|??????????????????|

| ICH LIEBE IOS 14 |

|__________________|

(\__/) ||

(•?•) ||

/ ? pic.twitter.com/xUOIqhjFtD — Emil trägt jetzt FFP3 (@gingchallen) September 20, 2020

6. Benachrichtigungen via LED-Blitz

Das Blinken bei Benachrichtigungen oder Anrufen war ein Feature, das bereits in den Anfangsjahren des iPhone viele frühere Blackberry-, Nokia- oder Android-Nutzer nach dem Wechsel auf das Apple-Smartphone vermissten.

Dank einer Einstellung in den Bedienhilfen unterstützt mittlerweile aber auch das iPhone dieses nützliche Feature über die LED-Blitzleuchte der Kamera. Öffnen Sie dazu in den Einstellungen den Reiter Bedienungshilfen und gehen dort auf Audio/Visuelles. Dort finden Sie ganz unten den Menüpunkt LED-Blitz bei Hinweisen. Hier können Sie die Funktion aktivieren. Damit leuchtet die LED nur auf, wenn das Gerät gesperrt ist. Mit den zwei darunterliegenden Schiebereglern können Sie aber aktivieren, dass der LED-Blitz auch blinkt, wenn das iPhone entsperrt ist oder auf stumm geschaltet wurde.

Setup:

Einstellungen - Bedienungshilfen - Audio/Visuell - LED-Blitz bei Hinweisen