In einem Gewächshaus am Standort Monheim testen Fachleute des Life-Science-Unternehmens BayerBayer in der Insektizid-Forschung neue Technologien. Dazu zählen RoboterRoboter, die KI-unterstützte Auswertung von Bildern und Videos (Computer Vision) sowie neue Formen der Datenanalyse. Mithilfe dieser Technologien wollen Forscher des Unternehmens Erkenntnisse über die Gesundheit von Pflanzen gewinnen.

Das Gewächshaus wurde 2018 eingeweiht. Es besteht aus 133 Kammern, in denen sich unterschiedliche Klimabedingungen simulieren lassen, wie Temperaturen, Luftfeuchtigkeitswerte und Tageslängen. Dadurch können Versuche unter realistischen, naturnahen Bedingungen ablaufen.

Campus-Netz mit 5G+

Im Rahmen der Arbeiten werden große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet und analysiert. Ein Ziel dabei ist, digitale Lösungen für die Landwirtschaft zu entwickeln und zu testen. Im 11.000 Quadratmeter großen Hightech-Gewächshaus kommen unter anderem Augmented-Reality-Anwendungen und autonome Transportfahrzeuge zum Einsatz.

Um die Informationen mit möglichst geringen Latenzzeiten zu übermitteln, hat Bayer mit Unterstützung des Mobilfunk-Serviceproviders VodafoneVodafone ein privates 5G+-Netz (5G Stand-alone / SA) implementiert. Bei dieser 5G-Variante werden die Daten über ein Kernnetz transportiert, das ausschließlich für 5G5G ausgelegt ist. Im öffentlichen Raum kommen derzeit dagegen 5G-Non-Stand-alone-Infrastrukturen (5G NSA) zum Einsatz, mit der Vorgängertechnik 4G (LTE) im Kernnetz.

Auf dem Weg zu Digital Farming

"InnovationInnovation und die DigitalisierungDigitalisierung der Landwirtschaft und unserer eigenen Prozesse sind Kernelemente der Strategie bei Bayer. Der frühe Einsatz und das Pilotieren neuer Technologien und Anwendungen gemeinsam mit unseren Partnern liefern dafür die Grundlagen", sagt Sascha Israel, Leiter der Abteilung Digital Transformation und IT für die Division Crop Science von Bayer.

Das Unternehmen bereitet die Daten aus dem Gewächshaus auf und nutzt sie für Forschungsaktivitäten und Vorhersagemodelle. Mit dem 5G-Pilotprojekt können zusätzlich Industrie-4.0- und Agrar-4.0-Technologien getestet und auf ihre Einsatzmöglichkeiten in größerem Maßstab erprobt werden.

Bayer hat beispielsweise mit Climate FieldView eine Digital-Farming-Plattform entwickelt, die Daten von Sensoren auf Feldern und von DrohnenDrohnen erfasst und auswertet. Dadurch können Landwirte die Pflege und Ernte von Pflanzen optimieren. Außerdem wird der Einsatz von Robotern in der Landwirtschaft erprobt. Auch dafür sind schnelle Datenverbindungen mit 5G erforderlich.

Bayer AG | 5G-Mobilfunk für Agrar-4.0-Anwendungen

Branche: Life Science

Use Case: 5G-Campusnetz für Datenübertragung in Gewächshaus

Lösung: 5G-SA-Mobilfunkinfrastruktur mit geringen Latenzzeiten

Partner: Vodafone Deutschland