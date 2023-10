Junge Menschen brauchen Vorbilder. Das gilt vor allem für die Berufswahl. Wenn weibliche Rolemodels in der IT fehlen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass nur wenige Mädchen eine KarriereKarriere im Tech-Bereich auf dem Schirm haben.

Das wollen Bettina Uhlich, ehemals CIO bei EvonikEvonik und heute Präsidentin des Bundesverbands der IT-Anwender VOICE e.V., und Anke SaxAnke Sax, als Geschäftsführerin zuständig für die IT bei der KGaL, ändern. Sie gehen als IT-Rolemodels voran, setzen sich für mehr Frauen in der IT ein und engagieren sich in der neuen VOICE-Initiative "SheGoesIT". Denn es gibt Handlungsbedarf: Noch immer liegt der Frauenanteil in der IT hierzulande bei nur 19 Prozent (Eurostat, 2022).

Wie ihr beruflicher Werdegang verlief, was ihrer Karriere geholfen hat und was SheGoesIT für den Nachwuchs tut, davon erzählen die beiden IT-Führungsfrauen auf dem Karriere- und Netzwerk-Event "herCAREERexpo" in München - und zwar in einem Live-Podcast am 12. Oktober 2023 um 10:55 bis 11:35 Uhr. Zuhörer und Zuhörerinnen sind herzlich willkommen (Podcast-MeetUp M.05, Halle 3). Später gibt es den Podcast zum Nachhören in unserer "IDG Tech Talk"-Reihe.

Zur herCAREER

Die Netzwerk- und Karrieremesse findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Vom 12. bis 13. Oktober 2023 können sich die Besucherinnen rund um Job und Karriere bei über 250 ausstellenden Firmen und 450 Role-Models schlau machen. Das Programm bietet über 60 Vorträge und Panels sowie 300 Meet-ups. Und wer niemanden verpassen will, der zu einem passt, kann auch das Messe-Matching in Anspruch nehmen, welches passende Kontakte vorschlägt. Tickets für einen Tag kosten zehn Euro, für zwei Tage 15 Euro.

Mehr weibliche Vorbilder aus der IT