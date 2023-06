"Mit meiner neuen Position wechsle ich die Seiten", erklärte Widera gegenüber dem CIO-Magazin. "Leadership macht den Unterschied in einer sich schnell verändernden Welt." Sein künftiger Arbeitgeber Egon Zehnder gehöre zu den weltweit führenden Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Advisory.

Seit April 2020 ist Widera CIO und Mitglied des Management Boards der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Er verantwortet die Bereiche Informations- und Vertriebstechnologie mit mehr als 430 Beschäftigten. In dieser Rolle gehörte die digitale Transformation zu seinen wichtigsten Aufgaben. Auch das Thema Diversität liegt ihm am Herzen. Seit 2020 steigerte er den Frauenanteil im IT-Management auf 44 Prozent und in der IT insgesamt um knapp zwölf Prozent.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben verantwortete Widera, der von 2017 bis 2020 schon als CDO agierte, auch die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsangebote. Die Themen reichten vom autonomen Fahren über das On-Demand-Ridesharing-Angebot BerlKönig bis hin zur Mobilitätsplattform Jelbi. Die Jury zum CIO des Jahres 2022 verlieh ihm dafür den Sonderpreis im Bereich Sustainability.

Vor seinem Einstieg bei der BVG arbeitete der promovierte Ingenieur und Betriebswirt unter anderem als internationaler Strategieberater und in der Medizintechnik. Auch in dieser Hinsicht passt sein Profil gut zur Schweizer Personalberatung Egon Zehnder. Das Unternehmen ist mit 63 Büros in 36 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 560 Beraterinnen und Berater, davon zirka 75 in Deutschland. 2022 erwirtschaftete Egon Zehnder einen Umsatz von 883 Millionen Schweizer Franken.