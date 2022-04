Die seit langem beworbene private 5G-Vernetzung klingt für Unternehmen vielversprechend, hat aber einen Haken: Nur wenige Organisationen verfügen über die internen IT-Kapazitäten, um sie zu testen. Der Live-Entertainment-Dienstleister Clair Global erforscht das Potenzial von 5G5G und die privaten 5G-Netzwerke von Cisco an seinem Standort in Lititz, Pennsylvania. CIO Matthew Clair lobt die verbesserte Sicherheit, das Roaming von Clients und Geräten und die Reichweite, die 5G bisher bietet. Vor einem breiten Einsatz will er aber weitere Tests durchführen.

"Zusätzliche Sicherheit ist für die von uns entworfenen Notfallmeldesysteme von großer Bedeutung", so Clair. "Außerdem kann die Technologie ein größeres Gebiet abdecken und in einem anderen Frequenzbereich arbeiten als das unlizenzierte Spektrum, in dem WiFi hauptsächlich genutzt wird."

Interesse von CIOs an 5G

Clairs Interesse an 5G spiegelt das Interesse anderer CIOs wider, die die Sicherheit, die robuste Konnektivität und die verteilten Netzwerkfähigkeiten privater 5G-Netzwerke inmitten wachsender Besorgnis über Cyberangriffe und die zunehmende Zahl von Außendienstmitarbeitern zu schätzen wissen, beobachten Analysten.

"Wir sehen ein stark wachsendes Interesse in diesem Bereich, da die Cybersicherheit in letzter Zeit die Alarmglocken läuten lässt", sagt Peters Suh, Communications und Media Practice Lead für Nordamerika bei Accenture. Er fügt hinzu, dass die Entwicklung hin zu hybriden Arbeitsumgebungen ebenfalls ein Schlüsselfaktor für das steigende Interesse an 5G ist: "Für solche Szenarien ist 5G besonders gut geeignet und deckt die Bedürfnisse von CIOs ab." Aber es gebe einen Haken: "Die meisten Unternehmen verfügen wahrscheinlich nicht über die dazu notwendigen Kompetenzen." Abhilfe schaffen könnten privater 5G-Innovationslabore, die CIOs Möglichkeiten böten, die sie im eigenen Unternehmen in der Regel nicht hätten.

Cisco beispielsweise arbeitet nicht nur mit Unternehmenskunden, großen Mobilfunkanbietern und Service Providern zusammen, sondern etabliert auch private 5G-Testfelder, beispielswiese mit Clair Global, Colt Technology Services, der SchaefflerSchaeffler Group und Zebra Technologies.

Milliardenumsätze im 5G-Markt

Laut IDC werden die Ausgaben für private LTE- und 5G-Netzwerkinfrastrukturen bis 2024 auf mehr als 5,7 Milliarden US-Dollar steigen. Branchen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen und Unterhaltungseinrichtungen gehörten laut IDC zu den ersten Nutzern von Private 5G.

Weil Test- und einige Produktionsumgebungen eine praktisch unbegrenzte Bandbreite und eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen, um alles vom Herunterladen von Software bis hin zu 3D-Anwendungen zu bewältigen, werden CIOs in allen Branchen aufmerksam. KPMG hat 5G als eine der 12 wichtigsten transformativen Technologien identifiziert, die Unternehmen in den nächsten drei Jahren einsetzen werden. Und weil private 5G-Netze wahrscheinlich sicherer und zuverlässiger sind als öffentliche 5G-Breitbandnetze, werden die Tests für private 5G-Netze ausgeweitet.

5G-Testfelder stehen bereit

Ein Beispiel: Das 5G-Testfeld von Texas A&M auf dem RELLIS-Campus in Bryan, Texas, ist ideal geeignet für IT-Experten des Militärs, der Polizei und des Texas Department of Emergency Management, um fahrerlose Fahrzeuge zu testen und Szenarien für Ersthelfer und Soldaten auf einem Schlachtfeld zu erstellen.

Texas A&M arbeitet auch mit den CIOs eines Hollywood-Studios zusammen, um Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Technologien zu testen. Bradley Hoover, CIO des RELLIS-Campus der Texas A&M, ermutigt andere CIOs, das Netzwerk der Universität zu mieten, um Anwendungen zu testen, die eine große Bandbreite benötigen, sowie um die Sicherheit und Unterstützung für Remote-Mitarbeiter zu verbessern.

"5G ist eine ganz andere Welt", erklärt Hoover. "Es ist, als würde man von einem traditionellen Hub zu all den Dingen übergehen, die man in einem Switch-Netzwerk tun kann. 5G bringt Funktionen mit, die sich viel besser für die Priorisierung von Bandbreite eignen, um etwa Virtual Reality- oder Augmented Reality-Szenarien aufzubauen."

Accenture Consulting bietet Unternehmen ebenfalls die Möglichkeit, 5G in seinem Innovationslabor zu testen. Private 5G-Netzwerktests werden derzeit von mehreren großen Unternehmen durchgeführt, darunter Dish Wireless, Omdia, Airspan Networks, JMA, Logicalis Group und NEC, wie Suh berichtet.

5G richtig einsetzen

Weder Suh noch Hoover wollen öffentlich Angaben zu den Kosten für die Anmietung eines Prüfstandes oder das Testen von Anwendungen in ihren Innovationslabors machen. Aber Peter Kastner, ein Branchenanalyst, der im Vorstand von Ariel Savannah Angel Partners sitzt, behauptet, dass jeder CIO eines Unternehmens eine beträchtliche Rendite für seine Investition in private 5G-Netzwerke erzielen könnte.

"Privates 5G ist in Fabriken und Lagern besonders interessant, weil Maschinen in Bewegung immer komplexere, ständig aktive Anwendungen übernehmen", erläutert er. "Private 5G bietet Unternehmen die Möglichkeit, eine Fabrik über viele kleine Antennen mit einer sehr hohen Bandbreite zu versorgen."

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer Schwesterpublikation cio.com